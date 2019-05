El Gobierno canario cree “una estupidez” concluir que Clavijo haya boicoteado un centro de la ONU en Gran Canaria contra el cambio climático

El consejero de Presidencia del Gobierno canario, José Miguel Barragán (CC), cree que "sería una estupidez" concluir que el presidente Fernando Clavijo ha querido boicotear una iniciativa del Cabildo de Gran Canaria en materia de cambio climático con unas cartas enviadas a Naciones Unidas. De esta forma, el también secretario general de CC ha negado que su compañero de partido haya tenido "la voluntad de poner en peligro" la creación en Gran Canaria del Centro de Excelencia de Canarias para la Acción Climática (Ciceca), tal y como publicó Canarias Ahora.

Este proyecto, promovido por el Cabildo de Gran Canaria, iba a ser la primera iniciativa en España de la ONU contra el cambio climático, pero el proyecto ha quedado paralizado por ese organismo internacional después de que Clavijo se dirigiera a la Secretaría General de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en dos cartas remitidas el 27 de julio de 2018 y el 19 de febrero de 2019.

Con dichas misivas, el presidente de Canarias hizo valer su autoridad en la autonomía para evitar así que el Centro de Excelencia de Canarias para la Acción Climática se instalara en la isla de Gran Canaria, donde gobiernan NC y PSOE.

Barragán ha negado los hechos afirmando que "ninguna de las cartas pone en duda la actuación de ningún departamento en la lucha contra el cambio climático". "De ninguna de ellas se puede desprender que haya una voluntad por parte del Gobierno de poner en peligro una actuación de este tipo por parte del Cabildo de Gran Canaria. Ni la pone en peligro ni la va a poner en peligro", ha aseverado el consejero regional de Presidencia.

Barragán ha añadido que en la lucha contra el cambio climático están involucradas, tengan o no competencias en la materia, instituciones como el Parlamento de Canarias, "que no las tiene, más allá de ejercer la voluntad política". En las corporaciones locales "esta lucha no está planteada desde el punto de vista competencial, sino como una lucha de colectivos, ciudadanos a título individual, de los ayuntamientos tomando decisiones en el reciclaje de basuras", ha referido.

Barragán ha afirmado que lo que, "sin lugar a dudas" dice Clavijo en esas cartas enviadas al departamento de la ONU es que "desde que tenga conocimiento de esos proyectos los apoyará" el Gobierno que preside. "No dice ninguna otra cosa distinta. Por tanto, sacar la conclusión de que hay un intento de boicotear la actuación de un cabildo sería una estupidez. Estamos todos empujando en la misma línea, no se puede coartar la actuación que, dentro de su ámbito competencial, quiera poner en marcha cualquier corporación local", ha aseverado.

Sin embargo, con ambas misivas el presidente de Canarias dibujaba ante la ONU un escenario en el que, aparentemente, el Gobierno regional estaba realizando ya acciones encaminadas a combatir el cambio climático, con lo que el centro que la ONU instalaría en Gran Canaria sería redundante. Esas acciones consistieron únicamente en la constitución de un observatorio contra el cambio climático, un organismo que apenas ha tenido actividad desde su creación en 2017 y cuyo primer director, Ezequiel Navío, emitió un durísimo informe denunciando que "Canarias está desprotegida frente a la emergencia social del cambio climático por la inacción del Gobierno Autónomo de Canarias".

Lo cierto es que fueron esas dos misivas las que provocaron que el proyecto, pionero en España, haya quedado paralizado.