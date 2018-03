El exconsejero de Sanidad advierte de una subida "significativa" de precios en los nuevos conciertos con clínicas privadas

El que fuera consejero Sanidad del Gobierno de Canarias al inicio de la legislatura - antes de que Coalición Canaria (CC) rompiera con el Partido Socialista (PSOE) - Jesús Morera, ha advertido de que los conciertos sanitarios que está actualizando el Ejecutivo regional refleja una subida de precios "muy significativa".

Pese a que la Consejería del área que dirige José Manuel Baltar ha anunciado que tendrá todos los conciertos - algunos de los cuales lleva arrastrando el Archipiélago desde la época franquista al margen de la ley - actualizados antes de noviembre de 2018, a Morera no le "termina de gustar" el texto de los nuevos concursos.

De hecho, definió como "excesivos" los precios que pasarán a pagar las arcas públicas a las clínicas privadas por la hospitalización, en comparación con los que cubre en la actualidad el Servicio Canario de Salud (SCS).

"Se va a incrementar el gasto claramente en la hospitalización concertada", incidió el exconsejero socialista, neurocirujano de profesión, en declaraciones a Cope.

Por otro lado, advirtió de que el documento no refleja las condiciones de calidad que deberían exigirse, sino que se remite a una orden de homologación de centros del año 2006, que podría ser modificada en un momento dado y vincularla al concurso.

De requerirse un incremento de la calidad, Morera dijo que entendería un ligero incremrnto de precios, sin embargo, insistió en que el aumento resulta "muy significativo" en la actualización del convenio.

Aunque no quiso hablar de un beneficio para los hospitales privados y reconoció que se adaptarán los concursos a la ley de contratos del sector público, se refirió a que el documento "no se ha hecho como pretendíamos".

Plan de cuidados paliativos

Morera valoró que el SCS cuente con más financiación, uno de sus "caballos de batalla", según recordó, pero mostró preocupación por el uso de los fondos, que a su juicio deben derivar en el "bien para los pacienctes".

A su juicio, la Consejería que dirige Balta ha pasado a adoptar una "política de postureo" y "cortoplacista". "Se ha vuelto a tapar con parches, para mostrar cifras que sirvan para hoy o mañana, pero no para cuatro o cinco años. Tengo la impresión de que se ha perdido el interés por la planificación" apostilló.

Morera lamentó que el Gobierno haya dejado aparcado el plan de cuidados paliativos que debería haberse aprobado antes de agosto de 2017, con lo que incumple la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, conocida como Ley de muerte digna aprobada en enero del pasado año.

"No se ha promovido la contratación de profesionales, no se ha coordinado con atención primaria todo el tema de los cuidados paliativos, no se han dotado a los centros sanitarios de condiciones para atenderlos. Y efectivamente, de ser punteros nos hemos quedado en la cola", lamento el exconsejero.

Morera destacó la importancia que tienen los cuidados paliativos para las personas, especialmente las que se encuentran en los últimos momentos de su vida, que sufren si no reciben la atención necesaria.