Así se fraguó el nombramiento de Carolina Darias como ministra

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado este jueves cómo se fraguó el nombramiento de Carolina Darias como ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez.

En una entrevista con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, durante la celebración este jueves por la tarde del primer acto del ciclo Diálogos en Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, Torres ha desvelado entre risas que el 5 de diciembre, el mismo día en el que pedía en unos desayunos informativos en Madrid la presencia de “uno o dos ministros canarios” en el Gobierno central, recibió un mensaje de Pedro Sánchez en el que le pedía “que no metiera el tema territorial”. “Yo lo dije porque estaba convencido, como así ha sido y me alegro por ello, de que Victoria Rosell iba a tener un puesto de relevancia en el Gobierno”, ha dicho.

El presidente canario, que es también secretario general de los socialistas en las Islas, ha relatado que posteriormente participó en las negociaciones que su partido mantuvo con Nueva Canarias (NC) para atar el apoyo a la investidura de Sánchez. Un día después de la votación, estableció el segundo contacto con el ya nombrado presidente para preguntarle por sus planes sobre la estructura de Gobierno. “Me dijo que el jueves por la mañana (dos días después de la investidura) me llamaría. Teníamos Consejo de Gobierno. Me llama a las 7.30 de la mañana, iba a entrar con otro medio estatal y entablamos una conversación sobre posibles nombres en Canarias, perfiles, capacidades, personas que tenían un prestigio determinado en un área muy concreta… Él quería una persona para Política Territorial que fuera canaria, que tuviera bagaje, conocimiento y experiencia en la gestión y se concluyó que la persona que mejor teníamos era Carolina Darias”, ha contado Torres.

El presidente canario ha explicado que ese mismo día, ya en el Consejo de Gobierno, Sánchez le pidió el teléfono de Darias. “Yo le mandé un mensaje a Carolina diciéndole: Te van a llamar de un número largo, sal del Consejo, no es para nada malo. No le dije tampoco que era para algo bueno, porque si no iba a sospechar. A los cinco minutos sonó el teléfono y salió. Cuando entró estaba traspuesta, con la cara amarilla, porque la acababa de llamar el presidente del Gobierno para comunicarle su propuesta”, recordó Torres, que contó además que Sánchez le pidió que no comunicara nada hasta el sábado, fecha en la que se haría oficial, por lo que tuvo que ocultarle la noticia tanto a sus compañeros de Ejecutivo como de partido.

“Porque, aunque perdemos un referente en el Gobierno (canario), bien sustituida por Elena Máñez, estamos muy contentos porque Carolina va a ser fundamental en ese Gobierno (central). Tener a una ministra canaria es bueno para Canarias. Eso sí, lo que le pedimos a los ministros y a los cargos de segunda fila es que defiendan a Canarias, porque hay algún ejemplo de algún ministro que, cuando llegó al Ministerio, a Canarias le fue muy mal”, dijo haciendo referencia, sin nombrarlo, a José Manuel Soria.