La capital grancanaria adaptará su Plan General de Ordenación para su actualización

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes de forma inicial la actualización y el desarrollo de las normas urbanísticas de ordenación vigentes en el Plan General de Ordenación de la ciudad (PGO) de 2012 para adaptarlas a la realidad urbanística actual.



La entrada en vigor que se ha producido estos años de leyes de suelo, tanto en el ámbito autonómico como estatal, hace necesaria una adaptación pormenorizada de estas normas a dicha legislación.



Así lo explica en un comunicado el edil de Urbanismo, Javier Doreste, quien afirma que "era necesario revisar aspectos de la regulación normativa del PGO para adaptarlo a la realidad actual en aras de conseguir una mayor eficacia normativa".



El objetivo de la modificación es actualizar, simplificar y clarificar el contenido de las normas pormenorizadas del PGO en base a la adaptación a las leyes del suelo estatal y autonómica, la adecuación a la regulación sectorial actual de actividades de turismo, comercio y otros sectores.



Las normas a las que se adapta ahora el PGO son la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 7/2015, de ámbito estatal, y la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias 4/2017.



También se introducen cambios en la normativa para corregir errores detectados, aclarar conceptos y regulaciones, mejorar la compatibilidad de usos de parcelas y espacios, así como una redacción más clarificadora de las normas de suelo rústico y asentamiento rural.



El texto aprobado introduce asimismo cambios normativos motivados por el cumplimiento de sentencias.



La propuesta de modificación no afecta a las normas de la ordenación estructural, ni a las fichas de las áreas diferenciadas, ni tampoco a los planos que regulan la ordenación.



El nuevo texto no supone cambios en la clasificación ni de categoría del suelo, ni siquiera de calificación, y no implica afecciones de la forma, superficie o localización de los espacios libres, y tampoco se incrementa el volumen edificable, ni la densidad con respecto a los establecido en el planeamiento vigente.



Además de esta adaptación a dos normas de ámbito estatal y regional, el Pleno aprobó incluir en el PGO otras dos modificaciones: incluir en el Plan General la nueva delimitación del Plan Especial de Protección Vegueta y Triana y del Plan Especial de Reforma Interior San Juan-San José.



También se incluye una modificación del catálogo de Protección Arquitectónico relativa a la iglesia y convento de San José.



Una vez aprobado en pleno los cambios normativos, se abrirá un período de exposición pública de 45 días hábiles para que los ciudadanos puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes y, si no se presentan alegaciones, el texto volverá al pleno para ser aprobado de forma definitiva.