Manuel Domínguez: “Si el PP sale del Gobierno de Canarias entra inmediatamente el PSOE”

El líder del Partido Popular (PP) en Canarias, Manuel Domínguez, ha respondido este lunes a quienes le pidieron en las manifestaciones convocadas por su partido contra la amnistía en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria que “rompa” su pacto con Coalición Canaria (CC) que si lo hace, el PSOE “entra inmediatamente” en el Gobierno regional.

En declaraciones a Cope Canarias recogidas por EFE, Domínguez ha reconocido que hubo “quien dijo eso”, que rompiera el pacto con CC, pero también lo contrario, con lo que “no está claro” el mensaje, pero lo que tiene “muy claro” es que no puede “permitir” que el PSOE vuelva al Gobierno de Canarias.

“Nadie tendrá dudas de que si el PP sale, entra inmediatamente el PSOE, siendo presidente o no, pero entra directamente a gobernar”, ha recalcado. Cabe recordar que el PSOE fue el partido más votado en las Islas en las elecciones del pasado 28 de mayo, seguido por Coalición Canaria. Estos dos partidos ya han gobernado juntos en las Islas y ahora han acordado el sí de los nacionalistas a la investidura de Pedro Sánchez. Además, en las próximas horas podría darse un nuevo pacto entre ambos para gobernar en el Ayuntamiento de La Laguna, después de la marcha del hasta ahora portavoz de CC en el consistorio.

Domínguez ha justificado que su partido no rompa con CC tras apoyar este la investidura en que “al poder se le combate desde el poder” y que “no podemos permitir que Pedro Sánchez también tenga posibilidades de gobernar directamente en Canarias”.

El PP, sostiene su líder en Canarias, tiene que “mostrar su forma de gobierno, su capacidad de gestión y seguir estrechando la relación que tiene con CC para, de esta manera, conseguir los mejores resultados para la vida de los ciudadanos”.

Ha hecho hincapié en el perjuicio que supondría reeditar un gobierno regional con el PSOE dentro, pues en la pasada legislatura, con Ángel Víctor Torres al frente del ejecutivo, en su opinión “no levantó la voz en la inmigración, en La Palma, en nada... -Pedro Sánchez- nos engañó y siguieron de boca callada”.

Manuel Domínguez ha reconocido que le “ha dolido” el acuerdo de CC y PSOE por el que los nacionalistas se comprometen a respaldar la investidura de Pedro Sánchez pese a que lo pactado como contrapartida es “lo mismo” que en su día sellaron con el PP. El acuerdo PSOE-CC incluye una medida que no se pactó con Feijóo, que es el cambio en la Ley del Menor para que sea el Estado el que asuma la gestión de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas.

La diferencia, ha anotado, es que no le cabe duda de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría cumplido lo prometido, no así el del PSOE y presidente en funciones. “Que nadie tenga duda de que Pedro Sánchez nos va a engañar. Tiempo al tiempo”, dijo. Precisamente el incumplimiento de lo prometido es uno de los reproches que más ha recibido el Gobierno de CC-PP en Canarias, ya que ambos partidos anunciaron en campaña electoral que bajarían el impuesto general indirecto de Canarias (IGIC), pero una vez en el poder, no solo no han contemplado esta bajada en los presupuestos de 2024, sino que ese gravamen ha subido en algunos productos.

Domínguez ha opinado que CC “se equivoca” al llegar a este acuerdo con el PSOE, y ha subrayado que se trata de “una decisión de un partido, no de un gobierno, porque hay mucha gente que lo confunde”.

Sobre las concentraciones de este domingo, se ha mostrado “muy satisfecho y muy preocupado” porque vio a “personas de cierta edad muy tristes, que lloraban, y había que consolarlas porque veían que su país (...) volvía a estar en duda, que se divide, se separa, y que una persona lo vende todo para estar en la Moncloa”.

Ha admitido que “poco efecto” tendrán en la investidura de Sánchez, pero ha recalcado que el PP ha permitido con la convocatoria de las mismas “salir de forma pacífica a la calle, mostrar sus sentimientos y demostrar que la ciudadanía no está de acuerdo” con la amnistía y otros acuerdos pactados por el PSOE con fuerzas independentistas.

A las concentraciones de Tenerife y Gran Canaria acudieron unas 4.500 personas en total, según datos de la Delegación del Gobierno, y unas 10.000 según el PP.