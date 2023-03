El ministro de Agricultura sobre el caso Mediador: “Esperamos y deseamos que no haya más de lo que ha salido”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha pronunciado este miércoles sobre el caso Mediador, mostrando su deseo de que “no haya más de lo que ha salido”: “La postura del Gobierno es que se depure lo que haya que depurar”.

El PSOE examina a sus diputados tras el caso Mediador y el PP extiende la responsabilidad a todo el partido

Así se ha expresado el ministro Planas este miércoles en un desayuno informativo de Europa Press sobre este caso, en el que está implicado un exdiputado del PSOE por Canarias Bernardo Fuentes Curbelo.

“Me parece repugnante y lamentable, como todo lo que tiene vinculación con la corrupción. La postura del Gobierno, la del conjunto del Gobierno, es que se depure lo que haya que depurar. Esperamos y deseamos que no haya más allá que lo que ha salido, me parece increíble, más allá de la política, personalmente me repugna”, ha proclamado Planas.

Sin embargo, Planas no ha entrado a valorar la posible implicación de más diputados socialistas en este caso, aunque ha afirmado que el PSOE “hará lo que tenga que hacer”. “No podemos hacer otra cosa y lo vamos a hacer de acuerdo con nuestra forma de pensar y de actuar, que es radicar todo lo que exista en aquella materia”, ha sostenido.

Sobre el calado de este caso en su departamento, el ministro ha asegurado que no tiene conocimiento de implicación relativa a los fondos comunitarios, aunque tiene la impresión de que se refiere a inspecciones en esta materia: “Pero no hay que dudar, firmeza y firmeza”.