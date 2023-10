NC asegura que la “no aprobación del límite del gasto no financiero” es la causa de las dudas en la elaboración de los presupuestos de 2024

El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, aseguró este viernes que el Gobierno conservador de CC y el PP no ha aprobado el límite de gasto no financiero para 2024, condición sine qua non para elaborar el proyecto de ley de los presupuestos para el próximo año y “la causa de las dudas”. El responsable canarista criticó que la “desnortada y errática” política fiscal y las “desavenencias” internas entre los socios del pacto conservador son las causas de la demora en la confección de la principal norma gubernamental.

Román Rodríguez aseguró que el Ejecutivo ha incumplido el principal requisito para elaborar su primera ley presupuestaria. El presidente de NC-BC denunció que “aún no han aprobado” CC y el PP el límite de gasto no financiero, necesario para confeccionar la capacidad de gasto para 2024.

Recordó que el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las comunidades a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero.

En su condición de consejero de Presupuestos en la pasada legislatura, recordó que el pacto de progreso el 14 de agosto de 2019, tres semanas después de conformarse el Ejecutivo, en el correspondiente Consejo de Gobierno aprobó un límite de gasto no financiero de 7.969, 97 millones de euros para 2020.

Las condiciones en 2019, según Román Rodríguez, eran “iguales” a las actuales. Se desconocían, tal y como explicó, las cantidades a cuenta del sistema de financiación autonómica que traspasaría la Administración estatal, no hubo límite de gasto no financiero del Estado y tampoco, ley. Pero, como subrayó, el pacto de progreso recurrió a los datos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio de 2017 y pudo elaborar el proyecto de ley.

El presidente de los canaristas denunció que las dudas, el retraso en la elaboración de las cuentas para el próximo año, se debe a dos razones fundamentales. Por un lado, a la “desnortada y errática” política fiscal de unos socios que, por último, reconocen ya que es “complicado” cumplir con su principal compromiso electoral, la rebaja del Impuesto General Indirecto (IGIC). El segundo motivo, para Román Rodríguez, son las desavenencias internas entre CC y el PP que comienzan a aflorar.