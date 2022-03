Nueva Canarias censura el cambio de postura con el Sáhara: “Es propio de un Estado sin principios”

Nueva Canarias se ha desmarcado esta noche del apoyo ofrecido por el Gobierno de España a Marruecos en su propuesta de autonomía para el Sáhara, un cambio de posición de que su portavoz en el Parlamento autonómico, Luis Campos, ha calificado de “propio de un estado sin principios”.

“El cambio de posición de España es propio de un Estado sin principios, que repudia invasiones en Ucrania y las legitima en el Sáhara, que desprecia las resoluciones de la ONU. Y que se rinde al chantaje de Marruecos de la forma más humillante. Hoy más que nunca Sáhara Libre”, ha escrito Campos en su cuenta de Twitter.

El portavoz de la formación nacionalista, socia del PSOE en el Gobierno de Canarias, sostiene que “la decisión la decisión de Pedro Sanchez, además de miserable y cobarde, no representa al pueblo de España y mucho menos al pueblo canario”.

“Nuestro pueblo tiene más dignidad que quienes toman estas decisiones y se mantendrán al lado de otro pueblo digno, el pueblo saharaui”, añade.

Luis Campos rechaza, además, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, argumente que “los intereses de los canarios, melillenses, ceutíes y andaluces tienen que estar protegidos en tiempos tan convulsos”.

“Los intereses de los canarios y otros territorios en España no se protegen legitimando a quien usa el chantaje con sus 'vecinos', a quien ocupa ilegalmente y no respeta los Derechos Humanos. Si te pliegas hoy, autorizas a hacerlo mañana. El Sáhara no puede ser moneda de cambio para España”, replica.

Nueva Canarias, como organización, también ha emitido un comunicado a través de Twitter, en el que condena “la posición del Gobierno de España sobre el Sáhara, en favor de la tesis marroquí”.

“Una posición que llega en un momento crítico, por la guerra en Ucrania y por la crisis energética. No parece inteligente, por parte del Gobierno de España, enfrentarse ahora a Argelia: primer proveedor de gas de España y una posible alternativa al gas ruso para Europa”, advierte.

Asimismo, NC subraya que está “con la legalidad internacional, sea en Ucrania, en el Sáhara o en cualquier parte del planeta”, pide a los socialistas que “reconduzcan su posición” y avisa al PSOE de que “se va a quedar más solo de lo que piensa”.