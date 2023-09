Nueva Canarias cree que la “errática” política fiscal de CC y el PP genera dudas sobre los presupuestos de 2024

El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, ha denunciado este viernes que “la errática política fiscal de CC y el PP” es la principal causa de las dudas en la elaboración de los presupuestos para 2024. El “principal” motivo que genera esta incertidumbre sobre los presupuestos es que “aún no han decidido si van a cumplir con la barbaridad” de bajar el IGIC del 7% al 5%.

También, ha invitado a los socios del pacto gobierno a utilizar las previsiones presupuestarias como las que se hicieron para 2024, 2025 y 2026, aprobadas el pasado mes de abril, para cumplir con los plazos legales para disponer, en tiempo y forma, de la principal ley gubernamental.

“No hay inconvenientes para elaborar el proyecto de ley para el próximo ejercicio económico, más allá de que por el momento hayan incumplido su promesa electoral estrella”, afirma.

Rodríguez asegura que las intervenciones del Gobierno el pasado miércoles en el primer pleno ordinario de la XI Legislatura sobre los criterios para la elaboración de los presupuestos de 2024 no transmitieron confianza y mostraron una “preocupante indefinición, falta de decisión y claridad”.

“Es lamentable que se escuden en que aún no se hayan definido las cantidades a cuenta a recibir y el límite de gasto no financiero. Aunque siendo un inconveniente, no es motivo suficiente para que el Ejecutivo haga su trabajo con diligencia”, aseveró.

Como responsable de la Consejería de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos hasta el pasado mes de mayo, recordó que en 2020 el anterior Gobierno tampoco dispuso de estos dos parámetros. “Elaboramos la ley con los datos del plan de estabilidad y crecimiento presupuestario, decididos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2018”.

Recordó también que el pasado mes de abril se aprobó la previsión de los escenarios presupuestarios para el próximo trienio de 2024, 2025 y 2026 y las reglas fiscales en activo.

Con los datos de ese plan, afirma que las cuentas iniciales de 2024 podrían alcanzar 10.364 millones de euros en base al escenario macro más pesimista calculado por la Consejería de Economía para la recaudación de los tributos propios y del Régimen Económico y Fiscal (REF) así como de las entregas a cuenta en base a las previsiones de crecimiento del último informe del Banco de España.