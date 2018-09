La oposición en Mogán critica que la alcaldesa “rechaza informar sobre la viabilidad del aparcamiento de pago de Arguineguín”

Los partidos de la oposición en el municipio de Mogán, Nueva canarias (NC) y el Partido Popular (PP), han presentado un escrito al Ayuntamiento en el que solicitan al secretario de la Corporación que se pronuncie sobre “la legalidad urbanística del aparcamiento” que el gobierno municipal Ciuca-PSOE contrsuitrá en Arguineguín.

Según un comunicado de NC, para la oposición es “fundamental” que el secretario municipal se pronuncie sobre la situación urbanística de lo que consideran una “macro-obra”. Las formaciones recuerdan que existe un informe suscrito en 2010 por el actual viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Jesúr Romero Espeja, en el que “advierte de la nulidad de planeamiento que afecta a la zona”.

Ante la solicitud de la oposición la alcaldesa del municipio del sur de Gran Canaria, Onalia Bueno, dictó un decreto el pasado 30 de agosto en el que rechaza la petición de informe de NC y el PP y acuerda que “no procede la emisión de informe”. La dirigente de Mogán explica que “el secretario sólo puede pronunciarse de forma previa y de materias que vayan a ser sometidas a consideración plenaria”, y recuerda que “este expdiente ya finalizó”.

Aparcamiento actual de Arguineguín.

Los portavoces de los dos partidos que forman la oposición, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), creen que el decreto “muestra la falta de transparencia de la alcaldesa de Mogán” y el “poco respeto que el secretario muestra a los concejales de la oposición”.

Santiago y Santana aseguran que el secretario utiliza la misma legislación para rechazar la petición del informe requerido por la oposición que cuando justifica la emisión de informes que se producen a requerimiento de la alcaldesa.

Nueva Canarias y el PP recuerdan que “no se oponen a la construcción de zonas de aparcamiento”, pero sí rechazan “el lugar escogido por Ciuda y el PSOE”. Las formaciones consideran que las obras supondrán “ un grave perjuicio” para los usuarios del Centro de Salud, del instituto de Arguineguín y de las viviendas cercanas. Asimismo, recalcan que esta invesión “va a convertir a los aparcamientos que hoy son gratis en aparcamientos de pago”.

La oposición no entiende el motivo por el que la alcaldesa de Mogán no quiere que se revise un expediente a la luz de estos hechos. “De seguir adelante con la construcción y acreditarse que no puede construirse el aparcamiento de pago, las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el Ayuntamiento de Mogán, junto con la devolución de la subvención, lo podrían situar al borde de la banca rota”, sentencian.