La oposición no se moja con una moción de censura a Clavijo por el caso Grúas

Será el aletargamiento del verano, pero los partidos en la oposición en el Parlamento de Canarias, por lo general, no se mojan ante una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, sobre el que sobrevuela la imputación por el caso Grúas después de que el fiscal del juzgado instructor apreciara indicios delictivos del exalcalde ahora aforado por ser presidente.

Solo Podemos (que tiene siete diputados) habla directamente de una moción de censura. Según la portavoz del partido, Noemí Santana, con el escrito de la Fiscalía y ante la posibilidad de que se haga efectiva la investigación del líder de Coalición Canaria, estudiarán apoyar una moción de otro partido, o, por qué no, buscarán respaldos en otras formaciones para emplear esta herramienta democrática que permite desalojar del poder al partido nacionalista. Según el Reglamento del Parlamento de Canarias, para poder presentar esta iniciativa es necesario que sea propuesta por el 15% de los diputados de la cámara autonómica, es decir, teniendo en cuenta que hay 60 escaños, se necesitan nueve diputados. Eso sí, en la votación hace falta la mayoría absoluta (31 diputados).



Santana es contundente y cree que un político si es investigado "por higiene democrática" no podría seguir siendo presidente de Canarias. Y cede el peso en este nuevo tablero de juego al PSOE. "Presentaron una moción de censura a Cristina Cifuentes sin que fuera investigada, se la hicieron a Mariano Rajoy sin que fuera él el condenado, fueron cosas menos graves, por lo que en Canarias tienen más motivos para hacerlo", apunta.

Desde el PSOE (15 diputados) su secretario general en las Islas, Ángel Víctor Torres (que no es parlamentario) se muestra cauto. En junio declaraba a Canarias Ahora que “si la justicia coloca sobre la mesa acontecimientos graves que tengan que ver con el Gobierno de Canarias, actuaremos de inmediato y no dudaremos en una moción de censura”, pero este miércoles se ha mostrado algo más prudente y de momento solo subraya que el presidente de Canarias lo que debe hacer es "comparecer y responder a las cuestiones" que su partido hará, una comparecencia que anunció a primera hora de la mañana del martes en dos emisoras de radio de las Islas.

"El PSOE adoptará las decisiones oportunas en su seno, en su máximo órgano de dirección, pero estamos en el momento en el que estamos, solo hay un escrito de la Fiscalía y hay que respetar los procesos judiciales justamente. Ahora mismo no consta que esté investigado o imputado, en el momento que eso pase tomaremos la decisión oportuna", recalca Torres.

Cuestionado sobre por qué el PSOE fue capaz de dar el paso al frente en la moción de censura a Cifuentes por el caso máster, cuando todavía no había sido investigada por la justicia; o a Mariano Rajoy tras la sentencia de la Gürtel, cuando en el fallo no le condenaba a él, Torres sostiene que, aunque no va "a defender en absoluto a Fernando Clavijo", políticamente cada caso tiene sus circunstancias. "En el caso del PP hubo una condena al partido, no estamos hablando de juicio oral ni una investigación, era una condena; en el caso de Cifuentes había una palmaria evidencia de que había cometido una falsedad, sus explicaciones fueron absolutamente circunstanciales y contradictorias, por eso queremos que comparezca Clavijo. Lo que hicieron fue avivar justamente lo que era falso. En este caso el presidente aún no está siendo investigado. Si lo fuera, entendemos que sería una situación tremendamente preocupante para Coalición Canaria, para él, para el Gobierno de Canarias...entonces el PSOE tomará una decisión y lo haremos en la Ejecutiva".

Desde el Partido Popular (que cuenta con 12 diputados) su presidente y también diputado, Asier Antona, defiende que el partido lo primero que hace es "respetar las decisiones judiciales, las investigaciones y la presunción de inocencia". Antona comenta que en el PP las mociones se presentan solo cuando se dan dos condiciones: la defensa del interés general de Canarias y la estabilidad, y en este caso opta por la prudencia de no hacer "juicios paralelos a los que están determinándose en el ámbito judicial".

"La prudencia significa no adelantar acontecimientos porque una cosa son los tiempos judiciales y otra cosa son los tiempos en el ámbito político y parlamentario, por lo que habrá que esperar a cómo se desarrolla este tema judicial, ya la juez de instrucción ha cerrado este caso y la pelota pasaría al TSJC y por tanto tendremos que conocer el pronunciamiento del TSJC antes de llevar a cabo ninguna actuación en el ámbito político y parlamentario", concluye, y avanza que en la comparecencia registrada por Podemos para el mes de septiembre los populares van a "participar activamente".

Por su parte desde Nueva Canarias (cinco diputados) el presidente y portavoz, Román Rodríguez, opina que "p ara censurar al señor Clavijo hay temas más que suficientes" antes que el caso Grúas, entre ellos " las listas de espera, el problema de la vivienda, que seamos la comunidad con más pobreza, el saneamiento, las carreteras...e stamos a la cola de las cosas buenas y a la cabeza de las negativas".

"Procuro hacer pocas opiniones sobre temas jurídicos", asegura Rodríguez, quien descarta ser el promotor de esta herramienta e incluso avanza que "nadie va a presentarla". No obstante, si alguien da el paso "la evaluaremos". "Yo prefiero no especular sobre estas cosas, si alguien tiene razones y capacidad para tomar esa iniciativa que lo haga, es legítimos y democrático. Evaluar una moción de censura antes de que se produzca es sencillamente especular y siempre digo que las mociones de censura primero se presentan y luego se explican".

Mientras, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (tres diputados), Casimiro Curbelo responde con un escueto "¿cómo puedo ver si dentro de una semana va a llover?, me niego a hablar de algo que no es real, no ha sido imputado, cuando llegue hablamos" y añade que, a su parecer, el hecho de que el fiscal Santiago Díaz vea indicios de delitos no significa nada. "La Fiscalía puede decir misa, yo de estas cosas sé algo que las he vivido, no hablemos de posible imputación porque el posible no es una noticia, cuando ocurra hablaremos. No voy a hacer especulaciones de ningún tipo, no es lo justo, ni prudente ni razonable, están hablando de humo".

Por último desde Ciudadanos, formación que no tiene representación el Parlamento de Canarias, su portavoz autonómico en las Islas, Mariano Cejas, señala que el partido "pedirá la dimisión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), si es imputado" ya que "los canarios no se merecen un presidente sobre el que recaiga ninguna sombra de sospecha" y en caso de no dimitir entiende que "tiene que ser Coalición Canaria quien lo aparte hasta que se resuelva su situación judicial".