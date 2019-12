El portavoz parlamentario de CC se apropia de reivindicaciones vecinales para solucionar los atascos de la GC-1

El portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), Pablo Rodriguez, convocó una rueda de prensa el pasado martes para plantear soluciones al tráfico en la GC-1 a su paso por Telde sin contar con al alcalde del municipio grancanario, Héctor Suárez, (el único que tiene su propio partido en la isla redonda), ni a los colectivos vecinales que han reclamando durante años las mismas propuestas de las que se ha apropiado Rodriguez. De esas entidades forma parte Gloria Cabrera, presidenta de la asociación vecinal Bentagache El Calero y pareja de Suárez.

El alcalde de Telde, quien mantiene una posición crítica con el equipo liderado en Gran Canaria por Pablo Rodríguez, fue destituido en la Secretaría Ejecutiva de Comunicación del partido en favor de María Fernández. Después de esta medida, el portavoz parlamentario ha escenificado nuevamente el enfrentamiento entre ambos, rodeándose en la rueda de prensa por Beatriz Calzada, diputada de CC, y José Miguel Bravo de Laguna, de Unidos por Gran Canaria.

La creación de un carril Bus-VAO o la mejora de las entradas y salidas en el entorno de Telde para solucionar la movilidad en la GC-1 fueron algunas de las propuestas anunciadas por Rodríguez, reivindicaciones que colectivos educativos, sanitarios o vecinales de Telde llevan “más de tres años” exigiendo al Cabildo de Gran Canaria, según afirma Cabrera: “Saben que hay una plataforma civil que aglutina a diferentes sectores, lo ideal es que se sumaran” y “que nadie se apropie de una cuestión necesaria” porque “si cada uno va por su lado, no irá bien”.



Se refiere a la plataforma ‘SOS GC1 a su paso por Telde’, creada hace dos meses después de que sus integrantes reclamaran sin éxito durante años al Cabildo de Gran Canaria “medidas urgentes” y a “corto plazo” para mejorar la movilidad en una de las arterias principales de la Isla. Estas son calcadas a las que Pablo Rodríguez presentó en una PNL en el Parlamento regional en octubre (que decayó por los votos de los partidos que forman el actual gobierno autonómico) y que este 17 diciembre se ha vuelto a atribuir en una rueda de prensa, siempre, sin hacer referencia a los vecinos de Telde ni contar con el alcalde del municipio, de su propio partido.



Estas medidas están reflejadas en un escrito que la plataforma vecinal envió al Cabildo de Gran Canaria reivindicando “la creación de un cuarto carril Bus-VAO; la ampliación de todos los carriles en los cruces hasta el lugar de destino; el acceso para entradas y salidas directas a los diferentes núcleos poblacionales y áreas industriales, comerciales y sanitarias o accesos peatonales directos y seguros en la GC-1 para los usuarios de las guaguas públicas”.



Además, Cabrera recuerda que “es imposible acceder a las paradas de transporte público y los ciudadanos están cruzando cuatro carriles sin paso de peatones ni semáforo”, a pesar de “que existen alternativas”.

Solo hay una medida que Pablo Rodríguez expuso en la PNL y anunció en la rueda de prensa que no recoge la plataforma: el inicio del proyecto de la tangencial de Telde. Cabrera explica que están reclamando “medidas urgentes” y la iniciativa pedida por CC, “al igual que el tren o los coches espaciales, podría ser favorable en un futuro, pero hoy por hoy no es la solución porque no tiene carácter inmediato; habría que esperar, como mínimo, 10 años”, afirma Cabrera.

Hasta ahora, con dos meses de vida, la plataforma ha redactado el documento y ha publicado en Change.org una recogida de firmas, al tiempo que lo harán también en formato físico con el objetivo de que la Corporación Insular atienda sus demandas.