Los grupos parlamentarios piden a Torres más medidas para salvar la economía de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha comparecido de manera telemática en la mañana de este martes para informar a los grupos del Parlamento acerca de la evolución de la pandemia de coronavirus en las Islas.

Torres, en una inusual reunión de la Diputación Permanente, ha apelado a la unidad para combatir no solo la pandemia, sino la crisis económica derivada del estado de alarma y el confinamiento. Uno a uno, los grupos de la Cámara, que han escuchado al presidente por videoconferencia, han respondido a su intervención.

La primera en hacerlo ha sido la portavoz de Ciudadanos (Cs), Vidina Espino, quien ha afirmado que la Comunidad Autónoma no está preparada para hacer frente al coronavirus y ha criticado la falta de autocrítica del Gobierno canario respecto a su gestión del COVID-19.

La portavoz de Cs inició su intervención recordando a los fallecidos por el coronavirus y también reconoció el trabajo que están haciendo los sanitarios "sin el material de protección suficiente". Espino señaló que el Gobierno de Torres "tiene que hacer autocrítica" y añadió que la realidad ha demostrado que Canarias no es la comunidad mejor preparada para hacer frente al COVID-19, tal y como aseguraba la ya exconsejera de Sanidad Teresa Cruz. Ya disponible grabación Diputación Permanente 11:19 https://t.co/mRPOR2boF4 — Parlamento Canarias (@parcan) April 14, 2020 "El tiempo nos ha dado la razón y ha tenido que cesar a la consejera y a gran parte de su equipo", recalcó Espino, que puso en valor que Ángel Víctor Torres haya decidido contar, esta vez, con profesionales que incluso han trabajado con gobiernos de otro color político. Según la diputada, "no es momento de ideologías, sino de medidas efectivas, vengan de donde vengan"; por eso, recordó que Ciudadanos ha presentado al Gobierno de Canarias una batería de 40 medidas para "salvar el empleo y salvar vidas". Advirtió que Canarias tiene el "peor de los pronósticos" desde el punto de vista económico y social, por lo que ve urgente que el Gobierno tome medidas "más contundentes" para proteger a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y para que no se destruya más empleo. Vidina Espino también instó al Ejecutivo canario a exigir a Pedro Sánchez que deje usar a las administraciones canarias los 4.500 millones de superávit: "Son nuestros ahorros. Hemos cumplido con las normas de estabilidad presupuestaria y se nos sigue castigando. No permita esta insensibilidad con Canarias". En cuanto a la desescalada, coincidió con que en cada territorio se dé una respuesta distinta, pero no con que Canarias sea una especie de laboratorio porque los experimentos "pueden salir mal" y eso puede suponer "la pérdida de vidas humanas". Igualmente, criticó la encuesta publicada el pasado fin de semana, costeada con fondos públicos, sobre la gestión del Gobierno del COVID-19. "Hay canarios que han perdido su trabajo y es una falta de respeto que se use fondos públicos en propaganda", denunció Espino. Por último, tendió la mano de Cs para llegar a un pacto de reconstrucción para Canarias y se mostró convencida de que esta etapa "la vamos a superar entre todos con esfuerzo, solidaridad y trabajo". "Vamos a aprender una gran lección y construir un futuro mejor entre todos", concluyó.

"Lealtad" del PP, pese a que se ha actuado "tarde y mal"

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional, Australia Navarro, ha destacado la "lealtad" de su partido con el Gobierno de Canarias durante la crisis del coronavirus, añadiendo que los populares siguen con la predisposición a mantenerla aunque ha avisado al presidente, Ángel Víctor Torres, que no confunda este apoyo con "complicidad", ya que entendió que se ha actuado "tarde y mal"

La también presidenta del PP canario ha tildado de "decepcionante" la intervención del máximo dirigente canario, ya que, dijo, no hubo ni "autocrítica", ni una "disculpa por los errores cometidos" y ni un plan de cara al futuro.

Navarro comentó que está de acuerdo con la llamada a la "unidad" del presidente regional pero afeó que la misma no esté ni siquiera en el grupo de gobierno. "Resulta evidente que es un grupo sin coordinación --matizó--. Usted [Torres] es un náufrago dentro de su propio Gobierno".

"Es una unidad que es necesaria para afrontar la crisis y ahora mismo no la tiene en su propio Gobierno, en el que cuenta con consejeros que tratan de boicotearse entre sí o con la consejera de Derechos Sociales que interpela en redes a las clínicas privadas en plena pandemia", observó para criticar que se haya anunciado la puesta en marcha de la Prestación Canaria de Emergencia sin concretar la misma.

También mostró sus sorpresa por las palabras de la consejera de Educación. "Estará de acuerdo conmigo --dijo-- en que llamar dinosaurios a un sector del profesorado que tanto esfuerzo está haciendo es ofensivo e inadmisible".

Navarro aseguró que Torres "pretende ocultar su responsabilidad en la excusa de que no se podía prever", añadiendo que el PP no está de acuerdo porque hasta la declaración del Estado de Alarma "era el responsable de escuchar a la UE para hacer acopio de material y evitar el desabastecimiento".

Además recordó que mientras se puso en confinamiento un hotel en Tenerife, en las islas había aglomeraciones de carnavales, eventos deportivos y millones de turistas en los aeropuertos canarios.

"Escandaliza que usted haya sido incapaz de prever esta situación. No ha estado a la altura de las circunstancias, ha actuado tarde y mal para lo importante porque para el autobombo sí que ha sido rápido y audaz", expuso.

Tras denunciar que por cada día de "inacción" los contagios en las islas han subido, puso de relieve que los héroes de esta situación son los sanitarios, un 20% del total de contagiados, que tuvieron en un principio que protegerse sin contar con material.

"Hemos tenido que esperar a finales de marzo para ver llegar los primeros envíos --insistió--. Héroes sin capa que se han tenido que proteger con lo primero que tenían a mano".

En cuanto a las medidas, Navarro hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias solo ha llevado a cabo una "triste y raquítica" suspensión del IGIC en el primer trimestre de 2020 a empresas que generen menos de 6 millones de euros y una medida para cubrir el 30% de la ayuda que cobran los autónomos declarados en cese temporal.

"¿Y las pymes y autónomos que siguen en actividad o no pueden declararse en cese quedan sin ayudas?, casi 200.000 trabajadores afectados por un ERTE, 0% de ocupación, 0% de ingresos para pymes y autónomos", concluyó para reclamar más medidas.

AG: un plan mancomunado para salvar la economía

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha exigido la puesta en marcha de un plan "mancomunado" de reactivación y reconstrucción económica y social y ser "inflexibles" con las exigencias al Estado" Casimiro Curbelo señaló que, a pesar de las dificultades, lo que procede ahora es trabajar con "optimismo, generosidad, cooperación y coordinación" de todas las administraciones para salir de la crisis, dotando "más y mejor" al personal sanitario y diseñando un plan de activación de la economía. El portavoz afirmó que las medidas que ha implementado el Estado para la lucha contra el COVID-19 son insuficientes y añadió que los países de la UE, entre ellos España, llegaron tarde al confinamiento. Agregó, además, que la centralización en la toma de decisiones por parte del Gobierno de Sánchez también fue un error. Respecto a Canarias, indicó en la necesidad de seguir tramitando con urgencia los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), además de seguir prorrogándolos, y recalcó que la renta de emergencia canaria tiene que llegar ya porque hay gente que no tiene dinero para comer. El diputado gomero también reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que deje usar a las administraciones canarias el superávit, así como que se racionalice el gasto presupuestario en función de la nueva realidad de la Comunidad Autónoma. "Debemos ser inflexibles con las exigencias al Estado. Es la única salida posible", remarcó Curbelo, quien espera que en la reunión que se celebrará el próximo 23 de abril se pueda tener la certeza de que el Gobierno permite el uso del superávit.

Coalición Canaria: "No sea el hombre de Sánchez en Canarias"

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, pidió a Ángel Víctor Torres que defienda a Canarias "con uñas y dientes" y no se convierta en "el hombre de Pedro Sánchez en las islas". Barragán ha comentado que es el momento de la "política de verdad" porque "la vida y el futuro de los canarios están en juego" y por ello se ha abierto a cerrar un gran pacto entre todas las fuerzas políticas si el Gobierno regional ofrece "contundencia y resultados". En ese sentido, ha ofrecido la "lealtad" de su grupo pero no a cambio de que se retiren fondos para el empleo, no se permita el uso completo del superávit o haya una suspensión de convenios, por ejemplo. "Canarias no merece este trato, hay que rebelarse si es necesario", ha comentado. Barragán ha dicho también que "no todo se ha hecho bien en Sanidad" ya que por la falta de material, principalmente, el 20% de los sanitarios de las islas ha sido contagiado "y todavía hoy hay insuficientes test, material y mascarillas". Además, ha comentado que la centralización por parte del Estado ha dejado a Canarias "atada de pies y manos". Ha valorado el cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y el "cambio de rumbo acertado que evitó el precipicio", remarcando también que ha dejado a un lado los "prejuicios" recuperando a personas que lideraron la sanidad canaria en la pasada Legislatura. Barragán ha cuestionado también la gestión de la Consejería de Educación en Canarias porque la comunidad educativa "ha quedado al albur de los acontecimientos" ante la falta de planificación al tiempo que ha afeado a Torres que encargara una encuesta para analizar la gestión en un momento de "diferencias internas" y con la crisis sanitaria y económica encima. "Qué error presidente", ha agregado.

Nueva Canarias pide usar el superávit

El diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Alberto Campos ha pedido a Torres que insista a Pedro Sánchez en la necesidad del uso del superávit de la comunidad autónoma, ayuntamientos y cabildos para mitigar los efectos de la crisis.

"Pedimos que reunión tras reunión traslade la necesidad del uso inmediato del superávit de Canarias y que se pueda destinar para los elementos esenciales en estos momentos", afirmó.

Además, ha exigido mayor nivel de endeudamiento. "No cometamos el error de prohibirlo cuando las administraciones públicas estén en el abismo de verse abocados a no seguir prestando con la misma calidad los servicios públicos que ahora mismo son absolutamente necesarios. Me consta que Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos no están dispuestos a recortar en este momento", observó.

Por su parte, tras mostrar su pesar por las víctimas mortales en las islas y en el conjunto de España, el nacionalista quiso hacer un reconocimiento a los sanitarios, los profesionales sociosanitarios y todos los sectores que siguen desarrollando su actividad.

También reconoció el trabajo de Torres porque, comentó, si hay algo esencial en cualquier crisis es la capacidad de ser lo más transparente que se pueda. "Y el Gobierno de Canarias sí ha estado a la altura", dijo.

Añadió aquí que las reuniones con los portavoces han facilitado poder trasladar diferentes propuestas que ayuden a mitigar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social que se vive en la actualidad.

Al respecto, tildó de "acierto" que Canarias haya reclamado más restricciones al transporte o que haya implantado las ayudas a los comedores escolares, además de las medidas en el ámbito tributario.

No obstante, el diputado señaló que en algunos aspectos se ha llegado tarde y lamentó la inicial centralización de las compras sanitarias, añadiendo que su corrección "ha ayudado".

En cuanto al acuerdo de la UE, el nacionalista resaltó que "la insolidaridad inicial de algunos países del norte respecto a los del sur "nunca lo entendimos y nos posicionamos al lado del Gobierno". "Ese apoyo --añadió-- lo seguimos manteniendo".

Sí Podemos Canarias apuesta por "construir una sociedad nueva"

El Grupo Parlamentario Sí podemos Canarias considera necesario que ante las crisis sanitaria, económica y social que está provocando la pandemia de COVID-19 es el momento de “apostar por la reconstrucción de una sociedad nueva, donde la economía esté al servicio de las políticas sociales, se fortalezca el Estado del Bienestar, poniendo freno a la privatización de nuestros derechos, y que las personas estén en el centro de las políticas públicas".

Un “gran reto”, sustentando en un “acuerdo político y social”, que ha propuesto el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero. “Tenemos delante el reto de atender a 40.000 familias sin ningún tipo de recursos facilitándoles un ingreso mínimo de emergencia, que debe perdurar más allá del Estado de alarma", ha insistido Marrero.

Sí Podemos Canarias ha reiterado el apoyo a las medidas adoptadas hasta el momento, pero ha recordado a Torres que “lo que pudo servir para los inicios de esta pandemia, ya hoy no nos basta".

Por ello, ha insistido en “el daño que se está produciendo sobre las personas, muriendo por miles, enfermando, quedándose sin trabajo o sin recursos para poder afrontar los mínimos vitales”.

El portavoz de Sí Podemos Canarias considera fundamental atender “a las personas en los planes de reconstrucción", pues “las circunstancias actuales de absoluta emergencia social van a traer consigo cuotas inimaginables de familias a las que tenemos la obligación de atender desde lo público para garantizar su supervivencia y una vida digna”.

Marrero estima que las medidas que se adopten se deben extender hasta final de año: “No pueden tener el horizonte del final del estado de alarma" porque "la crisis social no termina al mismo tiempo que la sanitaria y precisa de medidas de más largo alcance, para atender las situaciones más graves con políticas sociales, mientras se recupera el empleo y la actividad económica. Nadie puede estar sin comer o sin un techo por haberse quedado sin ingresos. Estos son derechos inalienables, como la sanidad o la educación”.

PSOE: "Unidad para reflotar la economía"