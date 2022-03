Pepa Luzardo (PP) pide paralizar el concurso de las Escuelas Infantiles de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha pedido este viernes que se paralice el concurso de las Escuelas Infantiles Municipales al considerar que el pliego no cumple con los requisitos para que pueda presentarse oferta alguna. Esto, afirma en un comunicado, “nos colocaría en una situación delicada” al tratarse de un servicio que atiende a 1.250 niños.

Luzardo asegura que, tras el estudio en profundidad de los pliegos del concurso, actualmente en fase de presentación de ofertas, “llama la atención” que se realice una estimación de 351.000 euros al año para afrontar el desayuno, una pieza de fruta a media mañana, el almuerzo y merienda de los niños matriculados en las once escuelas infantiles municipales. “Esa cantidad supone que se prevén 1,35 euros por niño y día para pagar dos comidas completas, un almuerzo a media mañana y la merienda, algo que cualquier persona que vaya al súper con regularidad sabe que es una quimera absoluta”, recalcó.

Además, detalló que el pliego recoge que los productos de las distintas comidas deben ser de kilómetro cero, es decir, de proximidad y calidad, algo que le parece bien, pero “los número no dan, se trata de unos cálculos inasumibles, un coste absolutamente irreal”.

Además, insiste Luzardo, el 70% de total de los alumnos que asisten a las Escuelas Infantiles son de cuota cero, motivo por el que en muchos casos las comidas que hacen en los centros son las únicas tomas completas que hacen al día.

Otro elemento que llama la atención al PP es que se haya dejado fuera al sector de las Escuelas Infantiles al establecerse como una de las condiciones para poder optar a ser licitador en el concurso a disponer de una facturación por trabajos de la misma naturaleza igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, es decir, 19 millones de euros, señala el PP.

Por último, Luzardo rechazó que el horario extendido, que se incorpora por primera vez en el pliego como una de las mejoras respecto al actual contrato, solo beneficie a 165 niños del total, es decir, al 13,5%, algo “absolutamente insuficiente” cuando se presenta como una de las grandes novedades del pliego.

“Tampoco entendemos que haya escuelas infantiles, como Dumbo y Bambi, en las no existan plazas para niños de 0 a 1 año. No hay herramienta alguna en el pliego que nos indique estas situaciones no puedan volver a producirse”, finalizó.