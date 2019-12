El presidente del Cabildo de Gran Canaria califica 2019 como un año "intenso, lleno de esperanzas y de heridas"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha dicho este miércoles en el brindis navideño que cada año ofrece la corporación que 2019 ha sido "intenso, lleno de esperanzas y de heridas" para la sociedad isleña.



En la Casa Museo de Benito Pérez Galdós, Morales ha dicho que este año se parece mucho a la "historia" de la isla, con "grandes conquistas que se funden con sufrimientos y sacrificios" que, en su opinión, "hacen más fuerte" a su gente.



"Tenemos en la memoria dos hitos que han marcado 2020, uno para proyectar al mundo desde las montañas sagradas de Gran Canaria y otro para resistir y enfrentarse al fuego que intentó destruir, justo en el mismo lugar", ha subrayado.



A su juicio, el reconocimiento de Risco Caído y las montañas sagradas como patrimonio mundial supone "la revalorización de una riqueza etnográfica y arqueológica que, legada desde los primeros grancanarios, ha llegado hasta ahora para identificarnos y dar a conocer una creación humana de gran repercusión mundial".



"Las Naciones Unidas lo han declarado por su alto nivel de conservación, por la identificación de la población con ese territorio y por la aportación histórica y antropológica que las elaboraciones de los primeros pobladores de la isla han supuesto para la cultura mundial", ha resaltado.



"Podemos celebrarlo porque existe un pueblo que valora sus raíces y un proyecto científico e institucional que ha aunado esfuerzos y lo ha convertido en una prioridad, y porque compartimos una vocación de construir el futuro amando los orígenes, confirmando una identidad milenaria", ha añadido.



La otra cara del año fue un mes de agosto que "partió el alma con los incendios de la cumbre" y, para la mayoría, esos días "no se borrarán jamás de la memoria".



"Sentimos rabia, miedo, impotencia, compasión y, afortunadamente, pudimos vencer la batalla de parar el fuego; ahora estamos ganando la segunda, que supone revitalizar la zona con la implicación de los ayuntamientos y los sectores sociales afectados", ha recordado.



Morales ha dicho que el grancanario es "un pueblo resistente y solidario" y que los profesionales que intervinieron en esa extinción demostraron "una capacitación y una entrega insuperables".



"Para todos van nuestras palabras sinceras de agradecimiento una vez más y, en esa felicitación, queremos dirigirnos también a los profesionales de la comunicación porque el trabajo realizado con rigor, dedicación, voluntariedad no fue suficientemente reconocido", ha comentado.



Según Antonio Morales, estas experiencias aportan "energía" para encarar un 2020 que mantenga la "ruta de la transformación" de Gran Canaria con la que la Corporación insular está comprometida.



"Las metas son ambiciosas y creemos que se abordarán las causas de las situaciones injustas y se promocionarán aspectos que acercará la Gran Canaria sostenible que se anhela. Los convocamos a todos sabiendo que la convergencia en los grandes objetivos nos permite avanzar juntos más allá de las legítimas diferencias", ha señalado.



Para el presidente del Cabildo el futuro es "apasionante" y tiene razones para verse con "optimismo".



"Estamos en el camino de que Gran Canaria alcance objetivos de referencia en el desarrollo de la ecoisla, avanzando en la lucha contra el cambio climático que tanto le afecta. La soberanía energética y alimentaria, el desarrollo de la economía circular, el incremento del consumo de productos locales con el nuevo impulso a la gastronomía, son dimensiones en las que avanzamos con decisión", ha insistido.



A Morales le preocupa las situaciones de desigualdad que la crisis aumentó, por lo que reforzará las medidas para reducir la pobreza, favorecer la inclusión y aumentar las oportunidades para jóvenes, dependientes y parados que necesitan cooperación para superar su desventaja.



En esa revisión de compromisos para 2020, ha reiterado que la lucha contra la violencia machista será otra emergencia social en la que seguirá comprometido "sin dobles lenguajes, ni datos distorsionadores que distraen de un drama que no admite disculpas, ni espera".