El presidente de Canarias asegura que el plan de reactivación del Archipiélago comenzó a aplicarse en marzo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento regional que el plan consecuencia del pacto para la reactivación social y económica firmado el 30 de mayo, comenzó a aplicarse en marzo.



En respuesta a una pregunta del diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Pablo Rodríguez, acerca de los pasos dados tras la firma del pacto para convertirlo en un plan de medidas concretas, el presidente respondió que tras la rúbrica dio órdenes a los consejeros para que sus departamentos hicieran propuestas y ha habido reuniones con cabildos y ayuntamientos.



El diputado del grupo Nacionalista afirmó que 24 días después de haberse firmado el pacto no se ha visto acción alguna, y añadió que no hay procedimiento alguno para que se convierta en un plan de medidas concretas. Rodríguez dijo que le parece muy bien que haya reuniones con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) pero, apuntó, también es importante que lo haga con quienes firmaron el pacto, y pidió al presidente que no haga que se arrepientan de la rúbrica.

Reclamó a Ángel Víctor Torres que no de la razón a quienes dicen que puso la fecha de la firma antes del contenido, y agregó que más de dos millones de personas esperan la respuesta.



Ángel Víctor Torres replicó que el pacto es un manifiesto que, después de meses de trabajo, firmaron representantes de las mayorías tanto sociales como sindicales, económicas y políticas, y solicitó que no se confundan los términos pues, explicó, se trata de un conjunto de medidas que comenzaron a aplicarse en marzo.



Recordó que desde el principio de la pandemia por coronavirus se tomaron medidas como ayudas a los autónomos, aplazamientos tributarios, mejoras en la prestación canaria de inserción, y otras, y se mostró convencido de que cuando esté el documento completo con todas las acciones Coalición Canaria volverá a dar su apoyo, y espera que lo hagan otros partidos.

A continuación, el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, preguntó por los efectos y consecuencias de la propuesta de condicionalidad de los fondos europeos, y recordó que Canarias tiene una fuerte dependencia del exterior, sobre todo financiera, de la Unión Europea y del Gobierno español.



Ángel Víctor Torres señaló que en estos momentos en la Unión Europea "se juega" que 500.000 millones de euros sean transferencias sin cargas a los países que reciban el dinero o que se lleven a cabo ajustes presupuestarios que empobrezcan y resquebrajen el estado del bienestar. Por ello, declaró el presidente de Canarias, es importante lo que se vote en el Parlamento de Europa, donde, agregó, Canarias se lo juega todo.



El portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, cuestionó al presidente acerca de la participación en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, y quiso saber en qué contenidos se trabaja desde Canarias. Torres dijo que en esa comisión participan diputados canarios elegidos por sus respectivos partidos y se mostró convencido de que Canarias tendrá un apoyo especial.

La portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, preguntó al presidente qué medidas se han adoptado para impulsar la reactivación del sector turístico, clave para la recuperación económica. El socialista manifestó que el gobierno canario hace todos los esfuerzos posibles para reactivar la actividad, pero, recordó, se depende de la evolución de la pandemia en los países de origen del turismo.

Navarro criticó la ausencia de sensibilidad por parte del gobierno español hacia el principal motor económico de Canarias y denunció que no hay plan, ni test en origen o en destino, ni un protocolo claro. La portavoz del grupo Popular preguntó dónde están las medidas para que las empresas tengan liquidez y las destinadas a estimular la demanda, e insistió en criticar que aún se plantea si prorrogar hasta los expedientes de regulación temporal de empleo.

El presidente de Canarias comentó que la portavoz popular "no ha dicho nada de nada" del ejecutivo canario, que, afirmó, convenció al español sobre los expedientes de regulación temporal de empleo para prorrogarlo, y ha conseguido que el primer vuelo organizado por la Organización Mundial del Turismo tenga como destino el archipiélago canario. También señaló que en La Gomera se probará el proyecto piloto sobre la trazabilidad de la COVID-19 y destacó que el Gobierno canario sigue peleando para que haya test en origen, mientras que, agregó, el PP sólo está en la crítica permanente.

La diputada del grupo Socialista Nira Fierro quiso saber qué evaluación hace el presidente de las negociaciones en el seno de la Unión Europea y en la Comisión Europea con respecto a los fondos para la reconstrucción de Europa. Torres indicó que aún no hay acuerdo pero es obligatorio que lo haya el mes próximo, y reiteró que Canarias "se la juega" en Europa como ningún otros territorio, por lo que señaló que el resultado no puede de recortes, como ocurrió en la anterior crisis. Manifestó que la crisis es de tal envergadura que si en países como Francia, Italia y España la medidas llevan a apretar el cinturón "no habrá posibilidad de supervivencia".