El presidente del Cabildo de La Palma echa balones fuera sobre el pozo accionariado por su padre: “No hay nada irregular”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular (PP), ha echado balones fuera y asegura que “no hay nada irregular” en la concesión de una subvención de cerca de un millón de euros para la reparación del pozo de El Roque, del que es accionista su padre. “Ojalá el pozo fuera de mi padre”, manifestó en una entrevista en la Cadena Cope este martes, solo un día después de que este periódico publicara la crisis existente en el Consejo Insular de Aguas, dependiente de la Corporación insular, por este presunto trato de favor ya que la infraestructura no cumple con la legalidad por no estar inscrita en el Registro de Aguas de Canarias.

La grave sequía de La Palma ha hecho que desde el pasado mandato comenzaran a buscarse soluciones para tratar de atajar este problema, entre las que se encuentran la reactivación de varios pozos de la Isla. Se estableció un orden de prioridades con el objetivo de que se abriera una convocatoria de subvenciones a través del procedimiento de concurrencia pública en el que tuvieran posibilidad de participar los diferentes propietarios de pozos de la Isla. Sin embargo, con el pozo de El Roque hubo una excepción, “esto ha sido una subvención nominativa y directa para dársela al padre del presidente”, denuncian fuentes de la oposición política.

La primera partida para financiar esta reparación se le concedió el pasado año por 352.230 euros, solo unos meses después y ya en 2020 se le otorgó una nueva cuantía de 600.000. El presidente palmero niega que exista una relación directa entre esta subvención y el hecho de que su padre sea accionariado de esa infraestructura. “No es de mi padre, figura una sociedad en la que está mi padre y que tiene menos de un 5%”, aseguró. No obstante, fuentes conocedoras del asunto contradicen estas afirmaciones y aseguran que la familia de Hernández Zapata “tiene tanta agua que controla la mayoría del Consejo Insular”.

El dirigente popular asegura que el pozo cuenta con “todos los informes técnicos y jurídicos favorables” y con el apoyo “por unanimidad” de “todos los presentes” en la junta de gobierno. Sin embargo, hubo 10 personas presentes en la sala que se pronunciaron en contra del convenio que se firmó entre la Corporación y la sociedad, algo que ha ratificado el presidente al ser preguntado directamente por esto. Asimismo, sobre el hecho de que no estuviera documentado en el Registro de Aguas de Canarias, aclara que el organismo cuenta con un informe técnico que expresa “la no necesidad de estar inscrito”, un documento reclamado por la oposición política y que -hasta el momento- no ha sido facilitado.

Aunque en un principio señaló que el trámite se hizo a través de concurrencia pública, luego afirmó que se trató de una subvención nominativa -es decir sin acudir al procedimiento de concurso-, señalando que “no va a ser el único pozo” al que se le otorgue de esta forma.

El palmero reconoció que estuvo presente en la primera votación en la que se le concedió una partida a esta infraestructura, al igual que su padre, a pesar de ser beneficiarios, pero insiste en que en los siguientes encuentros delegó sus funciones en el vicepresidente.