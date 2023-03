El presidente de La Gomera carga contra los activistas “contra el turismo” por su mensaje “peligroso y no inocente”

El presidente del Cabildo de La Gomera y diputado en el Parlamento de Canarias por Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, cargó este miércoles en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria contra los activistas “contra el turismo” por su supuesto mensaje “peligroso y no inocente”. Su partido es el que lidera la consejería de Turismo y señaló que “tenemos que rechazar cualquier opción que intente minimizar el efecto de esta actividad económica para Canarias”, dijo en su primer turno, en el que también abogó por simplificar y “reducir la administración” (una cuestión con la que ha desatado polémica en otras ocasiones) o eliminar la burocracia.

En su segunda intervención dijo que quería hacer una reflexión sobre estas palabras ya que no sabía si se había explicado bien sobre el punto “relativo a un incipiente activismo contra el turismo” y dijo que “está pareciendo a nivel social siempre una cierta canción y una música que yo no entiendo ni comparto, pero digo todo esto porque del territorio canario el 42% está protegido y el turismo solo afecta al 3% de la superficie de nuestro territorio”. Curbelo insistió en que “no halaguemos más de lo necesario aquella música que traen para que el turismo se pretende ver como enemigo de una tierra que es la clave de su desarrollo económico y social. Esto es muy importante y desde lo público todo lo que digamos, y no estoy haciendo ninguna referencia a ningún miembro del Gobierno, faltaría más, en todo caso me dirigo al señor Valbuena (consejero de Transición Ecológica) para pedirle que hagamos un esfuerzo extraordinario para la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables”.

“No podemos dar cabida al incipiente activismo contra el turismo, es un planteamiento suicida considerar invasor al sector de la economía que más riqueza y empleo genera. Es un mensaje peligroso y no es inocente”, remarcó después en el resumen del discurso que colgó en su cuenta de Twitter, dejando constancia de sus palabras.

Cabe recordar que este año la lucha medioambiental ha sido muy activa en Canarias, donde se ha llegado a celebrar durante varias semanas una acampada para frenar la construcción de Cuna del Alma, el proyecto junto a una playa virgen de Tenerife. Un grupo de activistas además irrumpió en Fitur para pedir un cambio de modelo en las Islas y se han llevado a cabo manifestaciones en defensa del territorio y exigiendo una moratoria y una ecotasa que ayude a revertir los efectos de esta actividad.

Se opone a la ecotasa y la moratoria turística

En su discurso, Casimiro Curbelo sí que mencionó varias veces la necesidad de cambiar el modelo y de “planificar”, teniendo en cuenta “el reto demográfico”. No obstante, insistió en que no es el momento para plantear una moratoria turística “hasta que se recupere la economía” y dijo que este debate no se debería introducir hasta la siguiente legislatura. Entonces, dijo, “les adelanto que me opondré, hasta que se recupere la economía, igual que con la ecotasa, que merma la competitividad, como dijo ayer algún portavoz”, afirmó.

Pese a ello, remarcó que en política nunca se puede decir “de este agua no beberé”, a la vez que volvió a hacer alusión a la importancia de este sector para Canarias.

Las gestiones en Sanidad para pacientes gomeros

Curbelo también hizo referencia en el debate a la situación de la sanidad canaria. “El portavoz del PP referenciaba hoy en los medios que el fracaso venía por las listas de espera de la Sanidad. ¿Saben cuántas gestiones hace este presidente del Cabildo para atender a veces a ciudadanos gomeros que el turno no le llega en el hospital de referencia? así, así (con gesto de que son muchas gestiones)” y lo justificó en que “nosotros estamos en la lista que corresponde a los pacientes de más de un millón de habitantes o casi un millón de habitantes que tiene Tenerife y los 22.000 que tiene La Gomera y no llega”.

Defiende la Ley electoral

Curbelo defendió el pacto de Gobierno en diversas partes del discurso y confió en que el actual presidente pueda volver a serlo tras las elecciones. “El trabajo llevado a cabo durante esta legislatura debería servir de ejemplo para marcar la senda de próximas legislaturas, y es justo dar las gracias a todos los que han hecho posible la Canarias que hemos conseguido”, dijo. “Yo soy leal al Gobierno con el que pacto”, aseguró, para añadir que tiene una ley que no ha sacado porque no estaba en el acuerdo, y que consiste en reducir el tramo autonómico de IRPF para Islas Verdes.

Durante su intervención también afeó que mientras se critica a Torres por su viaje a Venezuela para estrechar lazos y reunirse con los canarios en ese país, hay un líder de la oposición que ha viajado hasta tres veces.

Así mismo hizo una defensa de la ley electoral actual tras las críticas de partidos como Unidos por Gran Canaria que le han recordado que con solo 6.000 votos dispone de tres años. “Mantener la representación parlamentaria actual para ser equilibrados”.

Hubo un momento del debate en el que se produjo un rifirrafe con el diputado Lucas Bravo de Laguna, que intervino para reivindicar que “6.000 gomeros manden sobre 900.000 grancanarios”, en referencia a la ley electoral.