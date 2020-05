La prórroga del estado de alarma sale adelante con el apoyo de las dos fuerzas nacionalistas canarias

El Gobierno ha conseguido, gracias a Ciudadanos y el PNV, así como de CC y NC, la autorización del Congreso para prorrogar el estado de alarma, aunque ha recibido críticas de toda la oposición, incluso de las fuerzas que le han apoyado y que este miércoles le han exigido alternativas.



Por la mínima, con solo 178 votos a favor, los del PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNV, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, Más País y Compromís, se ha aprobado la ampliación del estado de alarma hasta el próximo día 24.

Los votos en contra han sido 75 y las abstenciones, incluidas las del PP, han ascendido a 97, un resultado que representa el menor apoyo político con respecto a las otras tres prórrogas aprobadas desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido este aval a cambio de comprometerse a dar un mayor protagonismo a las autonomías y de aceptar las condiciones que le han puesto los nacionalistas vascos y Ciudadanos.

La diputada nacionalista por Coalición Canaria, Ana Oramas, que preveía abstenerse, ha cambiado su posición después de una negociación de madrugada con el Ejecutivo central, que ha reiterado su compromiso de garantizar la continuidad de los ERTE del sector turístico. "Canarias va a entrar en emergencia en los próximos meses y celebro que el Gobierno de España lo reconozca", afirmó.

Lamentando que el Gobierno de España haya "ninguneado" las propuestas canarias, haciendo referencia al plan de desescalada elaborado por el comité científico del Archipiélago, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, votó a favor de la prórroga. Subrayó que su partido "no va a mercadear con la salud de la población" por lo que da el sí, no obstante, recordó que el Archipiélago necesita respuestas particulares que se ajusten a sus especificidades.

La desescalada será en "cogobernanza" con las comunidades autónomas y se tomarán medidas consensuadas, ha dicho Sánchez en un hemiciclo en el que ha escuchado críticas a su gestión de todas las fuerzas de la oposición y advertencias para que prepare un "plan B" de gestión de esta crisis que ya ha provocado cerca de 26.000 víctimas mortales. Por todas ellas, se decretará luto oficial una vez el país entre en la "fase 1" de la desescalada y se celebrará un acto de homenaje que ya se está preparando, ha anunciado Sánchez.

El presidente ha pedido "unas semanas más", sin especificar cuántas, para mantener la actual situación, argumentando que sería "un gran error absoluto" revocar las limitaciones de circulación y comprometer las ayudas en favor de autónomos, pymes y familias.

Desde Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas ha justificado que ha apoyado la prórroga, tras pactar una serie de condiciones con el presidente, porque cree que es lo mejor para los españoles y ha advertido a Sánchez de que, al margen de lo que pueda pasar dentro de dos semanas, "necesita un plan B de salida". También el PNV ha condicionado su apoyo, en su caso, a la "cogestión" de la desescalada con las autonomías, propuesta aprobada por la Cámara Baja, que se incluirá en el decreto del estado de alarma. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha apuntado además la posibilidad de que no todas las fases del desconfinamiento precisen del estado de alarma y ha recordado que la ley permite su aplicación parcial.

La réplica del líder de la oposición, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo se ha centrado en que esta situación no puede mantenerse de forma indefinida y en que la intención de Sánchez no es otra que mantener poderes políticos "absolutos". De ahí que el PP se haya abstenido y haya avisado de que, si el presidente pide más ampliaciones, votará en contra y "muchos partidos" harán lo mismo, ha apuntado Casado.

También se ha alejado del Gobierno ERC, formación que ha rechazado la ampliación y ha reprochado al jefe del Ejecutivo que haya elegido a la derecha para negociar en lugar de a los republicanos. Su portavoz Gabriel Rufián ha recordado a Sánchez que sin diálogo con ERC no hay legislatura y ha pedido al Gobierno que "haga caso" a la formación republicana porque, según ha advertido, "nada es gratis en política".

Otro voto en contra, el de Vox, no ha sorprendido a nadie, pero sí la opción que su líder, Santiago Abascal, ha planteado al afirmar que si el PP, como líder de la oposición, delega su responsabilidad, no descarta presentar una moción de censura contra un Gobierno "ruinoso" que, según ha añadido, "está abusando del poder". A Vox y a los partidos que no han apoyado la prórroga se ha dirigido el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, para pedirles "un poco de decencia" y "que dejen de instrumentalizar a los muertos y el dolor ajeno" para perseguir sus objetivos, bien sean "la independencia de Cataluña o la caída del Gobierno".

La mayoría de las formaciones regionales minoritarias también han votado a favor de la prórroga, aunque todas han pedido cambios al presidente y diálogo con las autonomías.