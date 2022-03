El PSOE defiende que el Gobierno canario ha logrado transformar una “situación dramática” en una “oportunidad”

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nayra Alemán, ha afirmado en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria que un año después del último Debate y dos años desde el inicio de la pandemia, “hemos logrado en el país y especialmente en Canarias, con políticas, siempre con políticas, transformar lo que podría haber sido una situación dramática en una oportunidad de transformación de país y de comunidad”.

La diputada socialista destacó en su intervención que no sólo “se ha superado la crisis sanitaria; se ha sorteado el embate económico y sus consecuencias y se mira al futuro próximo con la responsabilidad de saber que no podemos dejar pasar el tren de la transformación sostenible y cualificada”. “La cohesión y la estabilidad nos hacen ganar terreno a la incertidumbre”, apostilló.

Nayra Alemán subrayó que el programa de gobierno de 2019, con todos los contratiempos y las certidumbres, “es la guía del Gobierno y por supuesto con el cumplimiento inequívoco de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible presentada el pasado mes de diciembre, un documento de todos y todas que va más allá de un Gobierno”.

Desde la coordinación entre administraciones, desde la lealtad institucional y desde la cooperación gubernamental, Alemán afirmó que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres “ha demostrado que es la mejor receta para responder y dar la tranquilidad necesaria a la ciudadanía”.

Por otro lado, la portavoz destacó que los dos ejes del Gobierno en Derechos Sociales, el “ambicioso” Plan Canarias Te Cuida y la Ley de Renta Ciudadana, son “primordiales” para cambiar el sistema de prestaciones y atención a la ciudadanía. “Y estas bases ya están sentadas y lo que es igual de importante, con financiación”, remarcó.

Nayra Alemán señaló que el esfuerzo presupuestario y en recursos humanos este año en dependencia ha sido “incontestable”, y aseguró que se emperezarán a ver pronto los resultados. “Ese es el compromiso del PSOE”, afirmó.

Una absoluta prioridad

En materia sanitaria, Alemán incidió en que para los socialistas, antes y después de la pandemia, la sanidad pública es una “absoluta” prioridad, las urgencias y la mejora de la cartera de servicios. “Y se demuestra con hechos como los presupuestarios. El Servicio Canario de la Salud (SCS) es una de las áreas con mayor incremento presupuestario” dijo.

Igualmente, resaltó la relevancia y eficacia del Plan Aborda puesto en marcha por el Gobierno de Canarias para reducir las listas de espera y con resultados “evidentes”, con mejoras en los hospitales como las torres pediátrica del Materno Infantil en Gran Canaria y los quirófanos en el sur de Tenerife. En esta línea, resaltó que el personal sanitario ha sido ejemplar en el proceso de vacunación y el éxito de la vacunación “nos recuerda cada día que nuestro sistema público de sanidad es la joya de nuestro sistema”.

Con respecto al turismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista indicó que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, pero Canarias “supo responder con un destino seguro y de calidad”. Dijo, además, que es obligación aprovechar todo el abanico de oportunidades que presentan los fondos europeos en materia turística para avanzar en la sostenibildad del sector, mediante los planes de sostenibilidad turística con destino en colaboración con los cabildos.

Decisiones “valientes”

Nayra Alemán manifestó que hoy estamos “en otro escenario económico gracias a decisiones políticas valientes que han hecho que la recuperación económica no sólo sea más rápida, llegando a toda la ciudadanía, sino también que esté convirtiéndose en una oportunidad de presente y futuro para hacer de estas islas un territorio sostenible, equilibrado socialmente y justo. Con oportunidades”.

Alemán destacó, también, los 1.144 millones que transfirió el Gobierno de España a Canarias para inyectar en las empresas y para los autónomos. “Dijeron que no llegarían, que el Gobierno abandonaba a Canarias. Ese discurso tan manido como años de gobierno nacionalista. Luego nos dijeron que no se ejecutaría, que no llegarían a los bolsillos de los canarios y canarias. Y ni todos somos iguales ni todos somos tan irresponsables. El dinero ha llegado a los bolsillos de los canarios y canarias”.

La diputada dedicó parte de su intervención a La Palma y dijo que, en esta emergencia, el Gobierno “ha estado sin lugar a dudas a la altura”. “La única realidad es que jamás se habían activado tantos mecanismos y de forma tan coordinada ante un fenómeno natural”, alabó.

Nayra Alemán culminó su intervención afirmando que recuperarse y reinventarse “es una obligación para el Gobierno”. “Recuperarse y reinventarse también es una manera de gestionar. Innovando cada día para acertar en la respuesta ofrecida a estas circunstancias. Innovar para estrechar la incertidumbre e innovar para que la ciudadanía siga entendiendo y sintiendo que este Gobierno gestiona el presente y que proyecta el futuro de nuestras islas. Que garantiza servicios y prestaciones y que, sobre todo, está de su lado”, concluyó.