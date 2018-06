Canarias pone en marcha un 'buzón lila' que permitirá recibir denuncias anónimas por discriminación laboral a mujeres

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha a partir de este miércoles un Buzón lila en internet para recibir comunicaciones anónimas sobre casos de discriminación laboral a mujeres, ante las cuales actuará la Inspección de Trabajo sin que el desconocido denunciante sea parte en el proceso.



Esta herramienta ha sido presentada este miércoles por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, el director general de Trabajo, José Miguel González, y el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Gundín, quienes han insistido en que el Buzón lila para la igualdad laboral garantiza por completo el anonimato no solo ante la empresa sino también ante la propia administración.

De esa manera, la persona que comunique una posible discriminación laboral por razón de sexo en el buzón, accesible en www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/, no tiene que ser necesariamente la afectada, puede ser un tercero, y la Inspección se compromete a investigar y actuar en todos los casos de posible ilegalidad.



La discriminación laboral a las mujeres tiene muchas facetas, todas ilegales, y puede tratarse de diferencias salariales o contractuales, acoso, promoción o conciliación, entre otras, explicó el director general de Trabajo.



Detalló que desde enero de 2017 hasta mediados de junio de 2018 la Inspección de Trabajo ha permitido mejorar la situación laboral de 8.000 mujeres en Canarias, no necesariamente relacionadas con situaciones de discriminación sexual, ya que muchas situaciones son comunes a los hombres.



De esos casos, 1.930 mujeres no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, 1.228 mejoraron su contratación de tiempo parcial y 5.376 pasaron de contrato temporal a indefinido.



A pesar de que las mujeres representan el 46% de los inscritos en la Seguridad Social, los contratos a tiempo parcial y la temporalidad les afecta más a ellas que a ellos, dijo el director territorial de la Inspección de Trabajo para ilustrar las diferencias que se producen en el mundo laboral por razón de sexo.



Claudina Morales puso énfasis en la importancia del anonimato de las comunicaciones al "Buzón lila", lo que permite que cualquiera que conozca situaciones de discriminación sexual en las empresas o casos de acoso laboral o sexual a mujeres en el ámbito laboral pueda ponerlo en conocimiento de la administración, que actuará sin saber quién es el denunciante.



"Ya tenemos una comunicación en el buzón, a pesar de que no hemos empezado la campaña de divulgación", anunció Claudina Morales durante la presentación a la prensa de esta nueva herramienta.



La campaña de divulgación del buzón se realizará mediante trípticos informativos y con la colaboración de los sindicatos y las organizaciones empresariales, así como con su difusión por los medios de comunicación.



La comunicación anónima de cualquier posible discriminación sexual, que se realiza mediante un formulario en línea, garantiza por sí sola la actuación inspectora sin que el comunicante sea parte en el proceso, previa comprobación e investigación preliminar de las circunstancias, y la administración cuenta para ello con un equipo de 91 inspectores y subinspectores de trabajo en Canarias, explicó Francisco Gundín.



Esa comunicación en el "Buzón lila" no excluye la posibilidad de una denuncia formal, que también es anónima para la empresa, pero en la que el denunciante tiene que facilitar a la administración sus datos.



Además de este buzón específico para casos de discriminación laboral a mujeres en Canarias, el Ministerio de Empleo cuenta con un buzón genérico para cualquier otro tipo de ilegalidad laboral que se quiera comunicar, aclaró Gundín.