El exresponsable de comunicación de Vox en Las Palmas acepta su destitución y ratifica su candidatura frente a Abascal

Carmelo González ha aceptado "deportivamente" este sábado su cese como responsable de comunicación de Vox en la provincia de Las Palmas por la dirección nacional y ha dicho a Efe que mantiene su candidatura para relevar a Santiago Abascal al frente del partido.



González anunció este viernes el propósito de presentar su candidatura en el programa Buenas tardes, de la Televisión Canaria, y "cinco minutos después" el responsable nacional de Comunicación Interna y Redes Sociales de Vox, Isidoro Sevilla, le comunicó la decisión de la Vicesecretaría Nacional de Comunicación.



"Están anunciadas oficialmente las próximas renovaciones en el Consejo Ejecutivo Nacional, que actualmente preside Santiago Abascal, y cualquier afiliado de España con las cuotas al corriente puede anunciar su candidatura. Eso fue lo que hice ayer y, aunque este requisito no lo piden los estatutos, se lo comuniqué al presidente y vicepresidente de Vox en Las Palmas", ha comentado.



Tras aceptar la decisión de su partido, González ha asegurado que no va a recurrir su destitución porque, de alguna manera, "es verdad que me deja las manos más libres para continuar adelante con la candidatura: es lo que ya estamos haciendo y, de hecho, hoy llevamos un día intenso de trabajo".



"El próximo día 24 se abrirá el proceso de recogida de avales y hay que tener cerca de 4.500 para validar la candidatura. Aún no tenemos el formato oficial del partido, que será electrónico, pero con un grupo de otros afiliados de otras provincias de toda España ya tenemos por escrito cerca de 5.000 compromisos de que nos van a avalar en el momento de que se abra el plazo", ha desvelado.



Carmelo González, medico de familia de profesión, ha adelantado además que la suya será "una candidatura constructiva y crítica con el partido, por supuesto, pero buscando su fortalecimiento" en todo momento.



"Reconocemos la labor que están desarrollando nuestros diputados en el Congreso, que es brillante, empezando por Santiago Abascal, pero creemos que se puede mejorar la estructura territorial del partido en todo el país y, también, alguna línea de estilo de comunicación para entroncar más con la sociedad española actual", ha abundado.



González ha señalado que el próximo lunes hará pública su candidatura y que podría adelantar "alguna pequeña sorpresa" porque ahora mismo él es "la cara visible" y, aunque no habrá nadie del actual Consejo Ejecutivo Nacional, sí estarán cargos públicos de Andalucía y afiliados de Valencia, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades".