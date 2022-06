El resultado de las elecciones andaluzas no altera al PSOE canario mientras el PP vislumbra un cambio de ciclo en las Islas

La victoria este domingo del Partido Popular (PP) en las elecciones andaluzas ha retumbado más de lo que se preveía. Moreno Bonilla partía con ventaja. Era el claro favorito y todas las encuestas lo colocaban como el candidato más votado. Sin embargo, faltaba por saber qué pasaría con Vox. Si iba a ser decisivo o no; si iba a entrar en el ejecutivo o no. Al final, el efecto Olona se ha quedado en efectillo y el PP ha logrado una mayoría absoluta inesperada que le permite no solo afianzar su liderazgo en Andalucía, sino también tratar de extender el reciente éxito cosechado al resto de comunidades autónomas.

La mayoría absoluta del PP en Andalucía frena a Vox y deja noqueada a la izquierda

En Canarias, los resultados han sido recibidos con gran alegría por parte de los populares. Australia Navarro, diputada autonómica y hasta hace unos meses presidenta de la formación conservadora en el Archipiélago, considera que “los andaluces han hablado y han respaldado un modelo que encarna la gestión y la estabilidad. Cada vez hay más desafección hacia el PSOE y hacia Sánchez”.

Navarro ha calcado el discurso de la moderación y la centralidad que ha triunfado en la comunidad andaluza. Según dice, “estas elecciones autonómicas, tanto por el tamaño de la comunidad [Andalucía es la autonomía más poblada de España] como por lo que simboliza Andalucía para el PSOE, van a tener un impacto en los socialistas y se empieza a vislumbrar un cambio de ciclo”.

Las palabras de Navarro han sido reafirmadas este lunes por Manuel Domínguez, actual presidente del PP en las Islas, quien cree que el triunfo de Moreno Bonilla se extrapolará al resto del país. “Tenemos un plan para gobernar que responde a la realidad y a las necesidades de las islas y de los canarios, ante tantos desaciertos de la izquierda”, ha señalado.

El PSOE canario, por su parte, comparte la reflexión que debe hacer el partido a nivel estatal, porque ya son tres elecciones autonómicas que ha perdido de manera apabullante (Madrid, Castilla y León y Andalucía) en el último año. Pero prefiere no entrar en nerviosismos y anuncia que seguirá trabajando como hasta ahora, afirma Nira Fierro, secretaria de Organización de los socialistas en el Archipiélago.

“Hacer una predicción cada vez es más complicado. Nosotros estamos trabajando para consolidar mayoría y el PSOE en Canarias está jugando un papel trascendental”, apunta Fierro. “Este es un escenario distinto al andaluz”.

Este fin de semana, el PSOE celebró el 10º Congreso Insular en El Hierro, donde Fierro destacó que a falta de un año para los próximos comicios no hay tiempo para relajarse. Lo ocurrido este domingo en Andalucía, agrega, no cambia la dinámica que venía cultivando el grupo. “Los partidos no pueden dar las cosas por hecho. Llevamos tiempo trabajando en que el PSOE sea el partido de referencia en las Islas y lo haremos con más fuerza a partir de ahora”.

Nueva Canarias (NC), el principal socio del PSOE en el Gobierno regional, ve en el resultado de las elecciones andaluzas una tendencia que le lleva al optimismo: se está premiando a quien gobernaba en los ejecutivos autonómicos en momentos de crisis. Así lo pone de manifiesto Luis Campos, portavoz de la formación en el Parlamento de Canarias.

“Quienes estaban gobernando y, desde la óptica de los ciudadanos, han sabido gestionar bien las crisis que hemos sufrido, están saliendo respaldados. Por eso tenemos tranquilidad absoluta y máxime desde un grupo canarista como el nuestro. Tenemos un electorado sólido y bastante fiel a nuestro espacio político”, afirma.

El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez (NC), ha pedido además que no se extrapole lo visto en Andalucía al resto del Estado, ya que “la política y las instituciones son muy complejas”. Ha añadido que el triunfo de Moreno Bonilla se trata de “un hecho político y electoral de impacto y relevancia” del que cada uno “tiene que hacer la lectura”.

Por otro lado, Podemos Canarias prefiere ver los pobres resultados de las formaciones a la izquierda del PSOE (Adelante Andalucía y Por Andalucía), que han salido perjudicadas tras separar sus caminos en estos comicios, como “un primer impulso, una llama que vuelva a ilusionar a la gente y romper ese ciclo de resignación o de frustración”, reflexiona Laura Fuentes, coordinadora general del grupo en las Islas.

“Creo que se puede comparar este ciclo político con lo que pasó en Cataluña en 2015, cuando hubo unos resultados discretos, pero se generó una oleada de ilusión y de unidad”, argumenta Fuentes. “La gente tiende a valorar lo que estamos haciendo en diferentes gobiernos. Y creo que la frustración no puede ganar a esos discursos de odio y antipolítica”.

Por último, Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, se ha limitado a decir que “sacar lecturas [del resultado de las elecciones andaluzas] para Canarias es difícil porque queda tiempo” para 2023. “Pero”, ha continuado el expresidente del Archipiélago, “la buena noticia es que los populismos a izquierda y derecha han sufrido un severo revés. Y se está evidenciando un desgaste y un castigo a las políticas de Pedro Sánchez y su todo vale”.