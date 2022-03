Sebastián Franquis ve “contradictorio” que se pida bajar impuestos y plantear ayudas por la crisis

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha dicho este miércoles que es “contradictorio” que algunas formaciones políticas y colectivos empresariales pidan una bajada de impuestos para hacer frente a la fuerte subida de precios y al mismo tiempo soliciten ayudas públicas a los sectores más afectados por esa circunstancia.

Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania en la economía canaria

“Este debate no se sostiene, se hace mucha demagogia y no aportan soluciones o alternativas claras”, ha comentado en una comparecencia parlamentaria a preguntas del Grupo Nacionalista en la que subrayado que la bajada del IGIC no tendría gran efecto dado que la crisis “es de oferta no de demanda”

Franquis ha indicado que Canarias sufre las consecuencias de una crisis “global” que se inició con la pandemia, siguió con el tráfico de contenedores y ahora se suma la crisis de precios de la energía agravada por la guerra en Ucrania.

Por ello, ha explicado que se trabaja en la toma de medidas de forma “coordinada” con el Gobierno central, las comunidades autónomas y la Unión Europea, algo que se va a producir en la próxima cumbre europea de los días 24 y 25 y posteriormente en Consejo de Ministros.

Además ha dicho que próximamente el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunirá con las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ir perfilando la toma de decisiones.

El consejero ha garantizado que se tomarán medidas para los sectores “que peor lo están pasando” y aunque el turismo “no lo está padeciendo mucho” hasta el momento no duda de que lo sufrirá, especialmente porque “la crisis puede durar mucho”.

Oswaldo Betancort (CC-PNC) ha advertido de que el “colapso” del transporte y los altos costes van a seguir hasta 2023 y “hay temor al desabastecimiento” pues Canarias se está quedando sin productos chinos por la crisis del tréfico marítimo internacional.

Ha indicado que los precios “se disparan” en la cesta de la compra y el problema que hubo en origen con Asia “se ha propagado a todas las rutas”, con contenedores que antes costaban 1.500 euros y ahora están en 9.000 en el caso de la Península y hasta 15.000 dólares con China.

Betancort ha dicho que “los precios van a seguir subiendo” y ha criticado especialmente la subida de los carburantes, que en el caso de Lanzarote ronda el 30% en el último año, y aún subirán casi un 10% más por las consecuencias de la guerra.

Al mismo tiempo ha reclamado ayudas porque los ganaderos de las islas han lanzado “un SOS” y 700 cofrades de pesca “van a dejar de faenar” por el alto coste del combustible.