La secretaria general de Podemos aboga por la unidad con Sumar y mantiene la oferta a Yolanda Díaz de celebrar unas primarias abiertas

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha mostrado este jueves a favor de la unidad con la plataforma Sumar de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que ha tildado de “terrible” que alguien quiera que a Podemos “le vaya mal” en las elecciones locales y autonómicas.

“No me puedo creer que haya alguien en nuestro espacio político que quiera que nos vaya mal en estas elecciones autonómicas y municipales, no me lo puedo creer”, ha indicado en una entrevista concedida a Televisión Canaria en la que ha subrayado que “lo que está en juego” no es el resultado electoral de Unidas Podemos sino “la vida de la gente”.

En ese sentido, ha destacado que si su formación “gobierna con más fuerza” esa es la “garantía” de que se sigan fortaleciendo los servicios públicos o el “avance feminista” pues es “evidente” que cuando gobiernan “las cosas empiezan a cambiar”. “Estoy concentrada en sacar el mejor resultado posible”, ha explicado.

Belarra mantiene la oferta a Díaz de plantear unas primarias abiertas a la ciudadanía para “decidir el mejor equipo” que la acompañe en las Generales, por lo que ha remarcado que “está fuera de toda duda el compromiso con la unidad”.

También ha apuntado que hubiera sido “muy sencillo” llegar a un acuerdo sobre las primarias y no entiende que Díaz no haya querido firmarlo, poniendo sobre la mesa que en las próximas elecciones Podemos se presenta con más acuerdos de confluencia en la izquierda que en 2019 “y en casi toda España”.

Una negociación “muy difícil” con el PSOE sobre la ley de vivienda

Durante la entrevista, Belarra ha admitido que la negociación con el PSOE para sacar adelante la nueva ley de vivienda ha sido “muy difícil” porque hay “muchos intereses en juego” y por ello insta ahora a “vigilar” que se cumpla en toda su extensión en los próximos años.

Belarra ha vinculado la tardanza en sacar adelante la norma a que durante muchas décadas la vivienda ha sido “el gran negocio español”, con muchas familias “endeudándose” con una hipoteca o gastando “muchos recursos” en el pago del alquiler cuando en otros países se invierte en tratamientos médicos o en costear los estudios universitarios de los hijos.

Ha reconocido que en Canarias, por ejemplo, los precios de las casas “están por las nubes” y entiende que la nueva ley, “por primera vez” afecta a las grandes inmobiliarias y los 'fondos buitre' y “viene a poner coto a la ley de la selva y posicionarse a favor de los inquilinos”.

Además ha apuntado que los datos “no corroboran” las múltiples informaciones que cuestionan las ventajas de la ley dado que en Cataluña, con un año en vigor de una ley parecida, se comprobó como donde se regulaba el precio crecía “un poquito” la oferta y al contrario donde no había regulación. “Los datos no avalan esa alarma”, ha señalado.

Belarra ha destacado también que con la nueva ley los inquilinos ya no tendrán que pagar “un mes de agencia” ni se les pueden incluir gastos de recogida de basuras o comunidad, de tal forma que “por primera vez se inclina la balanza” a favor de inquilinos e hipotecados “y pierde quien ha ganado siempre, la banca, los fondos buitre y los grandes propietarios”.

Cuestionada sobre la confianza en el presidente, Pedro Sánchez, para aplicar la ley, ha subrayado que PSOE y Unidas Podemos son “dos fuerzas distintas y cada una con intereses distintos” y por ejemplo, en la coalición morada no tienen “a nadie que represente a una patronal inmobiliaria”, como sí ocurre con en el PSOE y el exministro Joan Clos.

Belarra cree que después de las elecciones “va a seguir siendo así” y habrá una fuerza política (Unidas Podemos) “que se tome en serio” el cumplimiento del derecho a la vivienda por lo que espera “gobernar con más fuerza” para asegurar que no se tarde otros tres años es desplegar la ley “al máximo”.

En ese sentido ha comentado que hay que aumentar el parque público de vivienda, que el 40% de las promociones sea vivienda protegida y de ese porcentaje, que el 20% se destine a alquiler social.

Reforma del 'solo sí es sí'

Sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí', aprobada definitivamente este miércoles en el Senado, ha comentado que les “duele” que se hayan perdido derechos de las mujeres porque el PSOE “ha cedido a la presión de la derecha y la extrema derecha”.

La ministra ha incidido en que “por primera vez” en la historia de España se retrocede en conquistas feministas, de tal manera que el nuevo texto va hacia “atrás” porque se vuelve “al código penal de La Manada, de la violencia y la intimidación” y eso no es lo que reclamaban las mujeres con el “yo sí te creo”, no es abuso es violación“.

En esa línea ha indicado que “no es lo que se esperaba” del PSOE porque además “ha roto con la mayoría feminista y plurinacional” del Congreso que ha logrado tantos avances sociales durante la legislatura como la ley trans o derechos LGTBI o el aborto.

En cualquier caso, ha indicado que “es fundamental” que se apuntale toda la parte de “prevención” de la ley, porque se protege a la víctimas con asesoramiento jurídico gratuito --“aunque la señora Oramas no estuviera muy informada”-- o acompañamiento de una trabajadora social, entre otras medidas.