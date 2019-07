El secretario de organización de Ciudadanos: "La gestora canaria pilotará al partido frente al transfuguismo y la indisciplina"

El secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha indicado que la gestora en Canarias se encargará de "pilotar el partido durante los siguientes meses", para resolver "contingencias internas", el "transfuguismo" y los problemas causados por personas "que se han saltado la disciplina de partido".



La gestora, formada por cuatro miembros, va a poner en marcha "una nueva etapa en el partido" tras la "situación compleja" que se ha vivido concretamente en Santa Cruz de Tenerife, ha dicho Hervías, antes de una reunión con coordinadores de agrupaciones y grupos locales y cargos públicos del partido.



La dirección nacional considera "idóneo y positivo" nombrar esta gestora para que pueda llevar "toda la parte estratégica y política, organizativa y logística" tras "esos pactos en contra de lo que se había dicho desde la dirección del partido".



Esta gestora "muestra que hay una situación compleja, pero es evidente que Cs sigue fuerte" porque "es un caso concreto", ha señalado.



Ciudadanos ha expedientado a sus dos concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a sus dos consejeros en el Cabildo de Tenerife por pactar los gobiernos de esas instituciones con el PSOE en contra de las directrices de la dirección.



Según los estatutos, la gestora puede funcionar "un máximo de seis meses" y después de ese tiempo se decidirá si se nombra un nuevo comité autonómico y "se seguirá avanzando en ver cómo evoluciona el partido y nombrar la estructura oficial de comité autonómico e insular".



A nivel nacional, ha confesado que Cs "no vive una buena situación", pero ha insistido que "en el partido se votó por unanimidad decir no a Pedro Sánchez (PSOE) y así lo trasmitimos a los votantes", y por tanto "dentro de nuestra coherencia y de nuestra labor de trabajo vamos a seguir en esa línea".



Ante las dimisiones recientes en Cs ha indicado que "si alguien no sigue o no comparte las directrices elegidas y se quiere ir del partido está en su derecho", pero ha subrayado que la decisión de no respaldar a Sánchez "se decidió por unanimidad por el comité ejecutivo".



Para Hervías, los miembros de Cs "lo dijimos claro en campaña electoral: quien vote a Ciudadanos no es para buscar que Sánchez sea presidente".



Además, ha recordado que "Sánchez ya tiene a sus socios preferentes, los mismos que la moción de censura" para formar "una mayoría alternativa en el gobierno en España”.



El bloqueo en el gobierno de España, ha recalcado, "no es culpa de Ciudadanos, sino del PSOE y Podemos y sus socios, que se pelean por sillas y por sillones y no hacen por desbloquear".



Hervías ha celebrado que "por fin Ciudadanos ha logrado crecer y tener representación en el Parlamento de Canarias" y que su voz "se escuche con fuerza, coherente, sin ataduras y sin mochilas".



Así mismo, ha apuntado que Ciudadanos "es el partido que más ha ido creciendo en las islas, con más de 1.600 afiliados", y está implantado en sesenta municipios, por lo que “tiene músculo y representa el crecimiento de partido como proyecto surgido de la sociedad civil".