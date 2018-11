Una senadora canaria del PP disculpa a Ignacio Cosidó "por estar en tantos grupos de WhatsApp”

Auxiliadora Pérez, senadora del Partido Popular (PP) en la isla de Gran Canaria, considera a Ignacio Cosidó “víctima de estar en tantos grupos de WhatsApp”. La ex consejera del Cabildo de Gran Canaria se ha referido así a los mensajes difundidos por el portavoz del grupo popular en la Cámara Alta en un chat con otros 145 compañeros para presumir del acuerdo alcanzado con el PSOE para el reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este foro, Cosidó se vanagloriaba de un pacto que permitiría a su partido “controlar la Sala Segunda (del Supremo) desde dentro” y decía que el magistrado de la Gürtel, José Ricardo de Prada, estaba “mejor como vocal que poniendo sentencias contra el PP”.



En declaraciones realizadas este martes a la cadena Cope, Auxiliadora Pérez cree que las palabras del portavoz del PP en el Senado “se han malinterpretado”. “Se están sacando las cosas de madre”, ha manifestado la senadora por Gran Canaria, “por lo que conozco a Cosidó, no me parece su perfil, no me parece una persona que haga ese tipo de consideraciones ni mucho menos”.



Pérez ha asegurado que Cosidó no se prodiga en ese chat, que no es el oficial, sino uno en el que los senadores comunican “las iniciativas” que plantean en determinadas comunidades o territorios. “Escribimos mucho y todos de nuestras cosas, es un chat muy activo y muchas cosas se nos pasan”, ha afirmado la grancanaria, que ha asegurado que mantiene ese grupo , como el resto de los de Whatsapp, "silenciado” y que no leyó el mensaje, enviado el sábado por la noche, hasta que saltó la polémica con su publicación en los medios este lunes.



La senadora ha calificado al portavoz del PP en el Senado, que ha admitido el uso de esas expresiones, como una persona “muy prudente, muy comedida”, por lo que ha expresado su extrañeza por el mensaje, aunque lo restringe a una “opinión personal” manifestada “de manera informal”. “A lo mejor no somos afortunados en las expresiones cada día, cada minuto y cada cosa que decimos, pero no lo sé…”, ha añadido Pérez. “Quién de nosotros no está incluido en 10 o15 grupos de WhatsApp. A mí mismo me ha pasado y no siempre te das cuenta y lo eliminas sobre la marcha”.