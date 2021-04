Sí Podemos Canarias critica que se destinen fondos públicos a un modelo turístico "muerto" y reclama "repensar y actuar con otros patrones"

El portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, ha criticado que el Gobierno de Canarias siga destinando fondos públicos en un modelo turístico "muerto y agotado" que fomenta "la precariedad, el destrozo y masificación de las islas y la precarización brutal del empleo” y persiste en anhelar a las cifras de antes de la pandemia, con récords de turistas. Y reclama "repensar y actuar con nuevos patrones, definir un modelo de transición, con otra forma de concebir el turismo”.

Déniz, que expondrá esta reivindicación en el Parlamento en la Comisión de Turismo, Industria y Comercio que tendrá lugar este martes, considera que "la industria turística siempre la ha decidido la patronal, y ya es hora de que la dirijan las instituciones", porque a su juicio Canarias no puede seguir funcionando con las exigencias de las multinacionales. "Ahora es necesario por una vez en la vida planificar un turismo más sociosostenible”, ha asegurado.

“Históricamente, el turismo nunca ha contribuido a superar los problemas estructurales que padecen las Islas: ni la propiedad de la industria hotelera, ni la mejora del empleo y su calidad, ni la cuestión ambiental, ni la saturación del territorio. Todo lo contrario, se ha configurado como un sector que acapara muchos recursos públicos, pero no repercute en el bienestar de la gente de esta tierra”, ha afirmado Déniz.

En un comunicado, Sí Podemos Canarias remarca que el negocio turístico en las Islas “siempre se ha basado en la reducción de costes, la explotación intensiva de mano de obra, el desastre ambiental y la especulación y, recientemente, las externalizaciones contínuas y la temporalidad extrema. Las multinacionales turísticas y hoteleras han detraído gran cantidad de recursos públicos para tratar mal a sus empleados y al medio ambiente. Se han puesto a su servicio no solo las mejores zonas del Archipiélago sino también las ciudades, para no recibir a cambio sino míseros sueldos”, ha añadido.

Déniz asegura que con la pandemia de coronavirus se ha puesto de manifiesto la dependencia extrema que existe del turismo, que ha hecho al pueblo canario más vulnerable. “El turismo nunca ha resuelto, es más, ha agravadola carestía de la vida en el Archipiélago, con alquileres disparados y bajos salarios”, mientras existen “hoteles subvencionados por encima del 40% y no son capaces ni de consumir productos locales, pues todo lo que se come en los hoteles se importa. Les hacemos la promoción turística y, además, se acogen a la RIC para no pagar el 90% de sus impuestos y todavía algunos se preguntan por qué tenemos que cambiar”, añade.

Déniz reconoce que es indiscutible que el turismo es el motor económico de Canarias, pero critica que "nadie cuestiona el modelo desde las instituciones" y considera que ha llegado el momento de "reorientarlo y dimensionarlo”, porque perseguir el mismo sistema anterior a la pandemia "constituye una gran irresponsabilidad histórica”.

Para Déniz, el dinero público debe servir “para otra concepción turística que afronte decididamente la calidad del empleo para la gente de canarias, el respeto social y ambiental, y una mayor repercusión en todas las actividades económicas de las islas”.

Por ello, insiste en que Sí Podemos Canarias hará todo lo posible “para que el Gobierno de Canarias cambie el rumbo del timón turístico”. En este sentido, pide a todas las instituciones y al sector que reflexionen sobre como reactivar el turismo transformando un modelo que considera "obsoleto". “Seguir dando fondos públicos sin condiciones claras es malgastar y tirar a la basura el dinero de la ciudadanía que tanta falta nos hace en estos momentos”, concluye.