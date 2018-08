Los sindicatos denuncian al Ayuntamiento de Las Palmas por no convocar listas contratación

El delegado de Prevención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Díaz, denunció a Recursos Humanos por no convocar a las listas de reserva de operarios y servicios, que "menoscaba lo público y fomenta lo privado", en un escrito al alcalde y al edil del área.



Tal y como ha comunicado a través del sindicato de Comisiones Obreras de la ciudad, "no se está llevando a cabo el criterio para cubrir interinidad y contratos temporales" con una estrategia por parte del grupo de gobierno de "favorecer lo privado en contra de lo público", en relación al déficit de personal en Alumbrado Público, Patrimonio, Parques y Talleres y Servicios Sociales.



Además, la denuncia presentada subraya que eso "repercute en la seguridad y la salud de los pocos empleados públicos que aún ejercen en sus puestos de trabajo".



Haciendo referencia a la ley, el denunciante apunta que "la alternativa pasa por activar la lista de reserva de forma inmediata para contratar el personal suficiente y necesario". como fórmula de conseguir "la máxima eficiencia y eficacia en los servicios a la ciudadanía".



De esta forma, Díaz pide que se active la lista de reserva de operarios y servicios, se informe de las contrataciones realizadas, "de las que no tenga conocimiento el Comité de Seguridad y Salud y, por extensión su delegado", y que se abra "expediente informativo sobre la elevada dilación" de las contrataciones de la lista que, a su juicio, "obstruyen la dinamización".



La "infradotación" denunciada por el delegado afecta al servicio de alumbrado, de seguridad pública ciudadana, en eventos municipales, en el almacén de recursos de La Favorita, que cuenta con "apenas una decena de operarios donde antes trabajaban más de una treintena".



En relación a Patrimonio, ese déficit de personal afecta al mantenimiento de edificios e instalaciones públicas, parques de bomberos, cuarteles de Policía Local, Cemelpa y a concejalías de distritos entre otros servicios que. según asegura Díaz, "han sufrido una merma del 70 % con apenas una docena de empleados públicos".



Sobre los talleres municipales, el dirigente sindical denuncia en su escrito "el pelotazo de la compra de la Favorita", del que dice que "algún día se evaluará el coste real y el despilfarro que supuso a las arcas municipales".



Del mismo modo, apunta que en un tiempo más reciente "se ha continuado socavando el personal dedicado a distintas áreas, como mecánicos, soldadores, chapistas y carpinteros".



"La disminución es del 60 % en relación al antiguo personal", añade, a lo que suma "las jubilaciones sin restitución".



Para Díaz, esto supone una carga de "trabajo extra" para los quedan en cuanto a la "seguridad y salud" del operario.



Así mismo, informa de que el consistorio "prometió el traslado" del personal de las instalaciones de Miller Bajo, que tienen techado de amianto y que, a día de hoy, no se ha realizado.



Recuerda al primer edil que "el talante político diferenciado se muestra con hechos y no con palabras vanas" y que si en lo laboral, político y social no se diferencian de los demás grupos políticos, en la ciudad se tiene "más de lo mismo".