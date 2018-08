Los sindicatos alertan del posible colapso de las oficinas de la Seguridad Social en Las Palmas

CCOO y UGT han denunciado este miércoles un "posible colapso" de la Seguridad Social de Las Palmas, después de que la subdelegada del Gobierno en Canarias haya dicho que todas las personas que acudan a las oficinas por "necesidad" serán atendidas "de forma inmediata".



En un comunicado, ambos sindicatos aseguran que "no existe disponibilidad" para solicitar citas a través de la web en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social de Telde, Santa Lucía (Vecindario) y Las Palmas (Puerto).



CCOO y UGT critican que la subdelegada, Teresa Mayans, haya reconocido que "hay demora en la cita previa", pero, en su opinión, "no la hay" en la inmediata, ya que "todas las personas que tengan necesidad por una cuestión urgente serán atendidas".



"Los funcionarios son los que dan la cara y los que deben soportar los enfados de los ciudadanos, mientras que los responsables de la falta de previsión ya no están o se esconden", subrayan los sindicatos.



Asimismo, ambas formaciones sindicales advierten de que el número de funcionarios que presta atención "no se incrementa" y, además, prevén que esta cifra vuelva a bajar a consecuencia de las previsiones de jubilación.



De este modo, las dos organizaciones sindicales hacen un llamamiento a las ciudadanía y le anima a acudir a las oficinas de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, ya que, según la subdelegada del Gobierno, "serán atendidos".