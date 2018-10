Los socialistas canarios piden al Gobierno regional que implante ya la educación obligatoria de 0 a 3 años

El grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno regional que garantice la educación infantil de cero a tres años, al menos en los doce meses anteriores a la incorporación del alumnado al segundo ciclo.

Para ello, solicita la puesta en marcha de las medidas ejecutivas y normativas necesarias, incluida la modificación de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, de manera que se establezca un derecho jurídico para los tutores legales de los menores ante la Administración autonómica, afirma el grupo Socialista en un comunicado.

La portavoz socialista de Educación, Ana González, explica que esta propuesta se enmarca en el plan que el PSOE solicita al Gobierno de Canarias para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en Canarias.

“Se trata de revertir la actual gestión”, dice la diputada, quien insiste en la necesidad de que el Ejecutivo elabore y publique un mapa de Infantil en Canarias que establezca un diagnóstico de la situación y carencias existentes en los ámbitos regional, insular y municipal.

Asimismo, el PSOE defiende la ampliación de la oferta pública de escolarización en el primer ciclo de Infantil, planificando y creando para ello las unidades y plazas públicas que fueran precisas y corrigiendo la desproporción existente entre la oferta pública y la privada.

También insta al Gobierno canario a incorporar, en el escenario presupuestario plurianual que sea aprobado en el primer cuatrimestre de 2019, un incremento progresivo de la financiación del primer ciclo de Infantil para el periodo 2020-2022, que garantice financiación suficiente del plan.

Un punto importante de la propuesta del PSOE es el relativo a la revisión de los convenios firmados entre las corporaciones locales y la Consejería de Educación.

“Pretendemos que se mejoren y establezcan nuevos compromisos en torno a las escuelas infantiles y, de manera particular, para garantizar la puesta en funcionamiento de las once escuelas infantiles públicas de titularidad municipal que se construyeron con el Plan E y aún no prestan el servicio”, explica Ana González.

Mediante esta moción, el Grupo Parlamentario Socialista pide, por otra parte, el establecimiento de becas o subvenciones para garantizar la equidad en el acceso a este servicio, independientemente de las circunstancias económicas de las familias y del modelo de prestación.

En lo que respecta a la ficha financiera, se insta al Gobierno de Canarias a incorporar en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2019 una dotación no inferior a 10 millones de euros para garantizar la aplicación de la primera fase de aplicación de este plan propuesto por el PSOE, así como la convergencia con la media de inversión estatal para este ciclo de la primera etapa educativa.

Ana González insiste en que es competencia del Gobierno de Canarias planificar y ofertar plazas públicas de escolarización de cero a tres años. “En estos más de tres años de legislatura, ni se ha elaborado el plan para esta etapa educativa ni se ha diseñado el mapa escolar ni se han ofertado plazas públicas, aumentando así la demanda en la privada”, lamenta la diputada, y destaca que tampoco se ha incluido ficha financiera en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.