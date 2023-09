UGT pide el amparo del Parlamento por la pretensión del PP y Coalición Canaria de controlar RTVE en Canarias

La Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato mayoritario en Radio Televisión Española (RTVE), ha pedido este lunes el amparo del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades frente al Partido Popular y Coalición Canaria por la pretensión de ambas fuerzas políticas de ejercer el control político en los centros de la radio y la televisión públicas estatales en Canarias. La central sindical, que también es mayoritaria en ambas provincias insulares, ha vuelto a cargar contra el acuerdo de los dos partidos políticos en la llamada “agenda canaria” después de una entrevista concedida por el presidente Fernando Clavijo a Radio Nacional de España en la que no solo insistió en su deseo de que el Gobierno canario sea “escuchado” para el nombramiento de directores o directoras de ambos medios públicos, sino que afirmó haber mantenido “conversaciones” con sindicatos de la casa sobre el particular.

En la entrevista, Clavijo justifica su acuerdo con el PP en que, al tratarse de medios de comunicación públicos, el Gobierno canario debe intervenir en los nombramientos, “como en el consejo de administración de AENA o en los puertos y aeropuertos”. Y lo justificó en que “no lo puede decidir Madrid porque Canarias es distinta y ustedes lo saben muy bien”.

“No quiero profundizar porque he tenido conversaciones con compañeros y sindicatos” de la casa, dijo el presidente regional a RNE, “pero desde luego, si queremos apostar por un medio público, se tiene que apostar en todos los sentidos, no ser el retiro de algunas personas”, insinuó sin dar nombres.

UGT asegura que Clavijo nunca se ha dirigido a esa central para comentar nada referido a su “imposición” de incluir en su acuerdo con el PP la “potestad en estos nombramientos que la ley de ningún modo le otorga. Así lo denunciamos públicamente en nuestra hoja de fecha 23 de agosto titulada ”PP y CC mercadean con la dirección de RTVE Canarias“, recuerda el sindicato en un comunicado emitido este lunes.

En él señala que el presidente Clavijo “no solo insiste en defender lo que legal y democráticamente es indefendible, sino que además intenta justificar su posición con un supuesto alineamiento al respecto con

“compañeros y sindicatos” que no nombra porque, según sus palabras, no quiere profundizar. Desde UGT queremos que profundice, y nos comunique cuanto antes con qué sindicatos ha hablado de este tema y, si es así y no se ha faltado a la verdad, por qué ha obviado al sindicato mayoritario y más representativo de RTVE a nivel estatal y a nivel también de Canarias“.

Las singularidades de Canarias, que el sindicato no niega, “para nada pueden justificar que dicha estructura se disgregue en un proceso que pretenda llevar la toma de decisiones de los diferentes centros a unas comunidades autónomas que para eso ya tienen su propia RTV autonómica en la mayoría de los casos.

Se lo volvemos a explicar al presidente de Canarias por si no ha terminado de entenderlo: la designación de los directivos que puedan ocupar las direcciones de nuestros centros de producción depende de la dirección de Contenidos de RTVE, que es una empresa pública cuya tutela corresponde al Parlamento español a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Esa es la ley, y UGT jamás apoyará pervertirla con este tipo de pactos que intentan alterar su naturaleza y su sentido democrático“.

UGT ha rogado al presidente de Canarias que no se dirija al sindicato para abordar este asunto, porque, dice, “en ningún caso va ni siquiera a tratar esta ilegalidad como supuesto tema de negociación. La ley se cumple, no se negocia. Estaremos encantados de hablar con él, sin embargo y si así lo estima conveniente, sobre su programación, sus medios técnicos y humanos o sus presupuestos. Todos ellos temas que nos preocupan y mucho, y que celebramos que también puedan preocupar al presidente de Canarias lo suficiente como para sentarse a hablar de ellos con el sindicato más representativo de los trabajadores y trabajadoras de RTVE Canarias”.