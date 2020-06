El vicepresidente de Canarias aboga por evitar recortes y no repetir los errores de la austeridad

El vicepresidente Canarias, Román Rodríguez (NC), se ha comprometido este martes en el Parlamento "a luchar por evitar recortes públicos" ante la caída de ingresos que ha provocado la pandemia de la COVID-19 y a "no repetir los errores" que, a su juicio, cometieron las administraciones tras la recesión de 2008 al apostar por "la austeridad extrema".



En una comparecencia ante la Cámara, el consejero de Hacienda ha dicho que el Gobierno de Canarias no solo mantendrá el gasto previsto en los presupuestos autonómicos en vigor, sino que apostará por un aumento "porque debemos gastar más en sanidad, en educación, en servicios sociales, en turismo, en el sector primario, en el apoyo a los sectores económicos y en la inversión pública".



Ese incremento de gasto, ha añadido, deberá ser posible gracias a los recursos del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas aprobado por el Gobierno central.



Según informa su departamento en un comunicado, Rodríguez ha reconocido que la previsión de ingresos del presupuesto de 2020 sufrirá "una importante caída" dada la paralización de la actividad económica y la disminución de la recaudación.



Ante este escenario, el vicepresidente ha insistido en que el primer objetivo del Gobierno de Canarias es la compensación por la pérdida de ingresos, estimada en 957 millones para el caso de la Administración autonómica y otros 570 para las corporaciones locales.



Frente a esa caída de la recaudación, Rodríguez ha subrayado que solo existen dos maneras para la restitución de los recursos: las transferencias por parte de la Unión Europea y del Gobierno central, o la utilización del ahorro (superávit y remanentes de tesorería) junto a un mayor endeudamiento si fuera preciso.



Sobre este último aspecto, el vicepresidente ha precisado que el Gobierno de Canarias tiene en un superávit de 900 millones de euros, al incluir en el mismo los 500 millones correspondientes al convenio de carreteras en el año 2018.



"Estamos en el buen camino para concretar las salidas a este asunto y vamos a poder movilizar nuestros ahorros, porque no hay argumentos para decir que no", ha indicado Rodríguez, quien ha recordado la predisposición expresada por el Gobierno central a este respecto.



En cualquier caso, el vicepresidente ha indicado que la respuesta a la crisis ha de articularse para los próximos años, porque se necesitarán recursos adicionales no solo este y el próximo año, sino también en 2022 y posiblemente en 2023.



"Ese enfoque es precisamente el que está en el Pacto por la Reactivación de Canarias, que es un muy buen documento de partida", ha defendido.