Espino se reafirma en su negativa a los pactos con investigados tras la petición de la Fiscalía de investigar a Clavijo en el caso Reparos

Vidina Espino, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias ha dicho este lunes en un entrevista en Despierta Canarias, de Radio MARCA Tenerife, que se alegra por el archivo de la causa contra el expresidente de Canarias y excalde de La Laguna Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, pero ha insistido en que su "línea roja" es "no pactar con personas investigadas".

Aunque las noticias desde el Tribunal Supremo la semana pasada fueron motivo de celebración en el entorno de Clavijo, el tribunal anticorrupción ha vuelto a encontrar indicios de delito del expresidente y de su sucesor al frente del Ayuntamiento de La Laguna y ha pedido investigarles, junto a otros concejales y funcionarios, por el caso Reparos: los reiterados decretos con los que se levantaban reparos y se prorrogaban contratos, sin licitar nuevos concursos.

"Siempre respetamos las decisiones judiciales. No tenemos nada personal con Fernando Clavijo", dijo Espino "Nuestra línea roja era no llegar a acuerdos con personas investigadas. Me alegro por él y es bueno para Canarias que haya sido archivada su causa", añadió.

Respecto a la política de pactos de su partido, Espino ha dijo que su objetivo es "centralizar al PSOE y al PP para evitar que miren a sus extremos".

De la gestión de la reapertura del turismo en el Archipiélago, dijo que "el Gobierno de Canarias lo está haciendo bien en cuanto a su prudencia. Interesa que Canarias sea un destino seguro y es fundamental".

Respecto a la salida de Teresa Berástegui de su partido un día después de ser nombrada viceconsejera de Turismo, la líder naranja ha evitado dar valoraciones: "No quiero valorar la salida de Teresa Berastegui. Ha tomado su decisión y la respeto."

Espino también ha tenido una mención para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde la concejala Evelyn Alonso, de quién depende la gobernabilidad del municipio, no ha podido tomar posesión por limitaciones técnicas. Alonso asesora actualmente del Grupo Parlamentario de Ciuadadanos en Canarias y se desconoce si mantendrá el acuerdo con el PSOE o se inclinará por pactar con Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP).

"Lo que deseamos para Santa Cruz es que se recupere la normalidad democrática y que Alonso tome posesión de su acta", dijo la líder del partido. "Es necesario estabilidad y más en estos momentos", puntualizó.