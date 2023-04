Molino Roca, uno de los mejores arroces del mundo, protagonista del fin de semana en Canarias

Que en Canarias comemos mucho arroz y está incluido en nuestra gastronomía es un hecho que está ahí, pero a la misma vez me veo en la obligación de reconocer que las malas formas de cocinarlos durante años y la poca atención que le hemos prestado al grano hace que estemos en el vagón de cola en cuanto a conocimiento sobre el mismo. Por eso es tan importante que cada vez más haya restaurantes que se preocupen en el tipo de grano necesario para cada tipo de plato y para eso, nada mejor que el Arroz Molino Roca, el que para muchos de los mejores chefs de nuestro país es su arroz de cabecera. De ahí que en Los Juernes de Por Fogones de esta semana pongamos los ojos sobre ello.

El caso de la familia Torres y más concretamente con Edu Torres, quinta generación de la familia, es digna de analizar más en profundidad, cosa que queda pendiente a esa visita que le debo a su molino. Pero por resumirlo en breves palabras estamos hablando de una molina que se ha desmarcado por completo de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, ya que como Edu suele contar, “nuestra familia comenzando por mi abuelo que estuvo a punto de arruinarse siempre ha tenido claro que nuestra liga era la de la excelencia y nuestro cliente principal, la restauración. De ahí que desde hace más de 4 décadas sembremos variedades especiales que hemos desarrollado a partir de las necesidades de la hostelería, poniendo el precio del grano en valor y trabajando de la mano con los mejores chefs del país pero también del extranjero, solo así podríamos entre toda la familia llegar al punto en que nos encontramos ahora”.

Sus arroces son trabajados por los grandes maestros de los fogones de nuestro país, desde la cocina vanguardista de Dabiz Muñoz, pasando por un maestro de raíces valencianas como es Ricard Camarena o por uno de los cocineros que más prestancia ha dado al arroz en su carrera, Rodrigo de la Calle. Pero esto solo es un guiño, la lista es interminable entre los que podríamos mencionar a Martin Berasategui, Dani García, Francis Paniego, Nacho Manzano y un interminable etcétera. Si un producto pudiera sumar Estrellas Michelin estoy seguro que el Arroz Molino Roca sería el “arroz con más estrellas del mundo”.

Pero además Edu Torres es un culo inquieto en la cocina aunque no le gusta llamarse cocinero, sino molinero que va de la mano de los cocineros. Hace unos meses organizó un encuentro en la Albufera Valenciana donde 20 de los cocineros que mejor trabajan el arroz de nuestro país se enfrentaron al reto de elaborar arroces para degustar entre ellos y donde las raíces de cada región era la única condición para ello. Ahí estuvo representando a Canarias Santi Beneítez (SEBE, Lanzarote), el mejor lugar de Canarias para comer arroz ya que no solo son impecables sino que además uno sale con una clase de cómo se cocinan y las diferencias entre la variedad de granos a la hora de afrontarlo en las diferentes creaciones que tienen para ello según sean de carne, pescado o verduras.

Y es en este pequeño rincón de Costa Teguise en Lanzarote donde este domingo se va a vivir un momento único no solo en la isla, sino posiblemente a nivel nacional con Edu Torres y Santi Beneítez cocinando a cuatro manos un arroz que tendrá como ingrediente principal el Carabinero de La Santa. Y cuando me refiero a que es un momento histórico, solo los que conocemos a Edu Torres sabemos que será la primera vez que él acepte elaborar un cuatro manos a la hora de afrontar un arroz, nunca antes lo ha hecho así ya que cuando acepta ir a algún sitio suelen suceder dos cosas, asesorar al cocinero de cómo usar el grano o incluso hacer él el arroz, pero nunca antes ha afrontado un cuatro manos como tal. Hablando con Edu por teléfono nos reconocía que “tengo muchas ganas de tener este encuentro que va a ser muy especial para mí porque iniciamos un camino con Lanzarote como punto de partida donde por primera vez el productor y el chef cocinarán de la mano, no creo que pueda haber más pureza y verdad hacia el comensal que eso”.

Navegando en su Instagram, @edutorres_molinoroca, encontré una publicación partiendo de un arroz con lapas que quizás explica lo que va a suceder en Sebe y que transcribo a continuación; “Lo de Sebe es el claro ejemplo de ímpetu en un cocinero apasionado. Cada vez que levantaba la cabeza en cualquier formación que daba a cocineros allá donde fuera siempre estaba Santi atento. Cada vez que miraba su expresión contagiosa era algo vehemente y yo pensaba por dentro que este cocinero llegará muy lejos. Pues no me equivoqué y cada vez que veo uno de sus arroces en su maravillosa isla lo analizo y pienso que no tiene techo y que es un auténtico psicópata como yo, por eso nos juntaremos y haremos unos arroces sin paradigmas previos juntando nuestro cariño por la cocina con la pasión que tenemos ambos. Viva tú y tus carabineros, pargos y sajas, viva el mojo picón y tu alma, tus paellas con km0 y tu pasión”

Es por eso que no me extraña que la jornada del domingo en SEBE se haya llenado en horas, donde los 40 afortunados comensales que estaremos allí viviremos una jornada única donde Gran Canaria también estará presente de la mano de Borja Marrero (Muxgo, 1 Estrella Verde Michelin), donde ya llevan desde que abrieron trabajando el arroz Molino Roca, el cual sabe con puro aroma de Tejeda gracias al juego con la carne de oveja que le imprime el chef grancanario que no olvidemos ostenta la única Estrella Verde Michelin de Canarias y ha sido reconocido con el Premio Alimentos de España Madrid Fusión 2023. Entre los tres elaborarán un menú degustación del que solo les adelantaré dos platos, el arroz con carabineros a cuatro manos entre Santi y Edu o el arroz con oveja de Borja, lo demás ya lo contaremos en este mismo espacio la semana próxima.

Pero antes de este domingo para el que ya no quedan plazas, en Tenerife tienen una oportunidad única de conocer los arroces de Edu, en esta ocasión en el Bésame Mucho by Monkey Beach, en servicio de almuerzo y cena.

