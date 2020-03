Ensaladilla con alma, por Alberto González del restaurante San Sebastián 57

La receta para el aislamiento que hoy les acerca Por Fogones y A la Hora de Comer nos lleva a Santa Cruz de Tenerife, concretamente a la casa de Alberto González, chef del restaurante San Sebastián 57, que nos explica cómo elaborar una deliciosa ensaladilla rusa de batata y gambón.

El chef Alberto González.

Ingredientes:

Gambones Congelados

2 Zanahorias

1 Batata Amarilla de Tenerife

1 Cebolla roja de Güayonje

3 Huevos

Mayonesa (yo la hago a mano, pero puede ser de bote)

Sal

Cebollino

Ingredientes en crudo para la ensaladilla.

En plena incursión por el congelador (hacía tiempo que no pasaba por esta zona de mi casa) encontré una colonia de gambones de la época navideña que pedían ya su protagonismo gastronómico gracias a su paciencia y semblante, por lo que me dije, “mira, ya sé que mandarle a Por Fogones”. Unido al resto de ingredientes se conforma este plato que sirve igual como entrante, principal o incluso de aperitivo, acompañado de una buena cerveza, un vermú o el infalible vino canario.

Ingredientes cocinados para la ensaladilla.

Cocemos la batata con piel y muy atentos de no pasar la cocción, que será rápida, ya que si la pasamos quedará deshecha y no queremos eso. Podemos cocer a continuación la zanahoria en esa misma agua, mientras que los huevos serán cocidos durante 12 minutos. En un cazo aparte llevamos agua con sal a ebullición y cuando hierva introducimos los gambones durante únicamente 2 minutos, ya que queremos mantener la textura crujiente de los mismos y que no se nos pasen. Al sacarlos los pasamos a un recipiente previamente preparado con agua y hielo para cortar la cocción rápidamente.

Ahora toca montar la ensaladilla, para ello pelaremos la batata, las zanahorias, los huevos y rallamos o picamos al gusto, haciendo lo mismo con el gambón ligándolo todo con la mayonesa como hilo conductor, pero eso sí, guardando algún gambón entero cuál judía en el roscón de reyes magos para jugar en casa y el que lo encuentre paga las cañas cuando podamos salir de casa. Como colofón, picamos la cebolla de Güayonje y el cebollino para decorar la ensaladilla, quedándonos un plato rico, sano y en el que los más peque de la casa nos pueden ayudar en distintas fases del mismo.

Ensaladilla terminada.

Alberto González es un cántabro de nacimiento y canario de adopción, su casa en Tenerife, San Sebastián 57 es uno de los puntos más queridos por todos aquellos amantes de la gastronomía en la isla chicharrera, y si a ello le sumamos que está adosado a la vinoteca El Gusto x El Vino, la visita es más que obligatoria.

Yo he probado la ensaladilla de Alberto en su restaurante, estos días no les quepa duda que con esta receta intentaré sacarla en casa. Les animo a que así lo hagan, con visitas previas a los mercados de abasto y coger allí el producto fresco que necesiten, nuestros agricultores y el sector primario de las islas están dándolo todo para que no nos falte de nada, correspondámosle de la misma manera. Y si les apetece, compartan con nosotros las fotos de los platos que vayan haciendo con los #yococinoencasa y #cocinamosjuntos o también por nuestros perfiles en redes sociales, @porfogones y @alahoradecomer.