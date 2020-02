Lanzarote cocina para todo el Archipiélago en los IX Premios Qué Bueno Canarias Heineken

A siete días de la celebración de los IX Premios Qué Bueno Canarias Heineken, la rumorología y las ganas por conocer el palmarés se siente en todas y cada una de las conversaciones que uno mantenga con profesionales del sector. Es público el listado de los miembros del jurado de dichos premios, por lo que de nada serviría ocultar que quien les escribe forma parte del mismo, y lo máximo que voy a decir es que mis votaciones ya están más que enviadas en tiempo y forma, como no podría ser de otra manera. A partir de ahí, juego con las mismas cartas que el resto de los invitados a la gala, incertidumbre hasta los momentos en que los distintos sobres vayan viendo la luz.

Galardonados de 2019 en los Premios Qué Bueno Canarias Heineken.

Sin lugar a dudas y respetando a todos los premios que se reparten en las islas por distintas asociaciones o empresas, los Qué Bueno Canarias de Heineken son reconocidos como uno de los referentes para medios de comunicación, empresas patrocinadoras, instituciones públicas y, por supuesto, para los y las profesionales del sector.

Desde hace ya tres ediciones podríamos decir que esta ceremonia consta de dos partes. La primera de ellas, el día en el que las 10 categorías ven la luz, con 10 nominados en cada una de ellas, lo que da un resultado de casi 100 establecimientos seleccionados en el TOP de la gastronomía regional. A partir de ese listado es cuando el jurado, conformado por miembros repartidos por toda la geografía canaria emitimos nuestros votos de manera privada y confidencial.

Pero sin duda, ser uno de los que aparezcan aquí ya debería ser motivo de alegría y espaldarazo al reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo. A lo que tengo que decir, que, como todos los premios tienen mucho de injusticia, que no aparezcan en ellos no tiene por qué significar que uno hace mal su trabajo, sino que es imposible abarcar a todos.

Listado de nominados 2020.

Esta será sin duda una edición especial para los premios por varios motivos, el más importante de ellos es que por primera vez en su historia se celebrarán en una isla no capitalina, (Gran Canaria, donde se celebraron por primera vez en su historia, o Tenerife, donde tuvieron lugar el año pasado), y para ello, nada mejor que la isla de Lanzarote, auténtico bastión regional en el apoyo a su gastronomía a través del sello Saborea Lanzarote.

Pero me atrevería a decir que, además, es pionera en intentar sumar unión y esfuerzos en todas las islas, siendo fundamental su participación para la integración de islas como Tenerife, Gran Canaria o La Palma en el universo de los Saborea España, es por ello, que desde que se celebró en Tenerife la última edición, Ángel Vazquez (consejero de Turismo y Sector Primario) y Juan Betancor (Responsable de Saborea Lanzarote) cogieron el toro por los cuernos y se han lanzado a coordinar con la dirección de la Guía Qué Bueno Canarias la organización de estos premios, que congregarán en la isla el próximo 10 de febrero a más de un centenar de profesionales procedentes de todo el archipiélago canario.

Y si ya el enclave, el Monumento al Campesino tiene mucho de especial y es un gran mensaje de la importancia desde el mundo rural a la gastronomía, no lo es menos el plantel de cocineros encargados de ofrecer la cena posterior a la gala a tan importante número de invitados a la isla. Y para eso y para ofrecer lo mejor que la isla tiene de sus productos y de sus encargados a los fogones, la asociación Lanzarote Cocina, encabezada por los chef Luis León y Germán Blanco, dos autoridades incontestables, han unido a un plantel de lo mejor de la isla a la hora de elaborar un menú lleno de guiños a la tradición, respeto al producto, pero también mirando al futuro.

No quiero destriparles la sorpresa de dicho menú, pero sí les adelantaré algunos de los productos que se degustarán en el mismo: el conejo, la batata del jable, verduras de la isla, cabra, pescado de La Graciosa, quesos autóctonos, y por supuesto, vinos de la isla de los volcanes, para terminar nadando con el postre por los fondos marinos de la isla, como Buscando a Nemo en versión dulce.

Chefs de Lanzarote.

No voy a entrar en elucubraciones de quien va a ganar un premio u otro, ni en la eterna discusión de si estos premios son mejores o peores que cualquier otro que se celebre en las islas. Para terminar, rescato unas palabras que Ezequiel Pérez, director general de INCABE (Insular Canaria de Bebidas) patrocinador principal de los premios con su marca Heineken realizó en el discurso del año 2019: “La gastronomía canaria vive un momento en el que se mezcla la alegría y el esfuerzo, donde no todo es bonito y hay que trabajar duramente para sacar los proyectos adelante. Por eso, no entiendo el sector más que desde el esfuerzo por construir, por sumar y aportar, pero nunca para para restar.

Hoy estamos en estos premios, pero otro día celebraremos cualquiera que estén organizados por otras empresas, incluidas las de la competencia y todos se merecen el mismo respeto y atención. Porque los premios, en el fondo, están hechos para celebrar y festejar, nunca para confrontar ni dividir, o al menos así lo veo yo y así lo intento transmitir en el día a día, tanto a mi equipo como a todo aquel que lo quiera ver”.

Ezequiel Pérez

Así que con todo esto, ya poco más queda por decir más que desear suerte a todos los nominados, emplazar a todos aquellos que quieran seguir el resultado de los premios a nuestras redes sociales ya que estaremos en vivo y en directo contando todo lo que allí se viva, y por supuesto, después tendrán su debido resumen en estos fogones.

Pero antes de terminar permítanme que dedique unas palabras de ánimo y fuerza a Christian Pérez, director de la Guía Qué Bueno Canarias y alma mater junto a Jorge Fonseca de este proyecto: querido y respetado amigo, la vida en el 2019 te puso a prueba, pero con tu fuerza y la de todos los que te queremos y respetamos, este 2020 ganaremos la batalla al cangrejo, no lo dudes ni por un segundo ya que todos juntos somos más fuerte que uno sólo, y como se dice en ese mítico estadio de fútbol “You’ll never walk alone”.