Son días complicados para el sector de la hostelería y la restauración en toda España. Restaurantes que hasta hace unos días estaban llenos de clientes, de la noche a la mañana se ven abocados al cierre, en muchos casos temporal, pero no me cabe duda de que habrá mas de uno que no podrá volver a subir las persianas.

El confinamiento en casa está sirviendo para que cocineros profesionales acerquen recetas al alcance de la gente. También para que en las casas volvamos a encender los fogones y usemos el producto local a la hora de elaborar los platos, combinando sabor y nutrición, además de ser una gran vía de escape para ocupar tantas horas libres. Pero también se está viendo que el negocio de comida a domicilio puede ser una gran vía de negocio para alguno, a la vez que cubren necesidades de personas que no pueden, por un motivo u otro, cocinar en casa.

Opciones de comida a domicilio en Canarias

Mientras recapitulaba y buscaba información sobre restaurantes que estuvieran dando servicio a domicilio estos días me ha llamado poderosamente la atención cómo se abría el debate entre algunas personas a favor o en contra del servicio a domicilio, con argumentos válidos en ambos casos y todos alrededor de la seguridad de ese mismo servicio y de los repartidores. Para ello, me remito a un artículo escrito por una de las periodistas gastronómicas más importantes del país, Julia Pérez Lozano, en su portal GastroActitud. Es imprescindible leerlo para entender a qué nos estamos enfrentando en esta rama de negocio/servicio en estos momentos.

Son establecimientos de Gran Canaria y Tenerife los que hemos encontrado y que estén dando comida a domicilio. En la isla redonda “El Taller de Allende”, del afamado grupo de restaurantes que poseen Jesús y Nawja, atienden al público en su establecimiento de la calle Menéndez y Pelayo 27, al teléfono 928342600 o por el mail eltaller@allenderestauracion.com

Allende.

Si les apetece cocina japonesa, el restaurante Sakura Hanami les sirve por las plataformas Just Eat o Glovo, pero también en los teléfonos 928.362.649 o por WhatsApp al número 691999991. La pizzería Porto Meridiano, en el centro comercial La Minilla, recogen pedidos en los teléfonos 928225427 y 626919523. Otro sitio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que ha habilitado este servicio es el restaurante Samoa, con horario de encargo entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde al teléfono 928241471. Si salimos del entorno capitalino en dirección al sur, en Melenara (Telde) tenemos la opción de pedir a la Pizzeria Venecia en los teléfonos 928131992.

Opciones de comida a domicilio en Canarias.

En los límites de Las Palmas de Gran Canaria y subiendo hacia Santa Brígida son los amigos de la Enoteca el Zarcillo los que se están encargando de cocinar para un núcleo de población que está recibiendo con cariño e ilusión los pedidos. Es importante destacar que trabajan de martes a sábado y que están pidiendo que se les hagan los pedidos con un servicio de antelación, es decir, si los quieren para almorzar, llamen temprano por la mañana o incluso la noche antes, y si los quieren para cenar, intenten avisar antes de las 16.00 horas. Para los pedidos, contactar a los teléfonos 928354534 o por el WhatsApp al 615.050.226.

Restaurante El Zarcillo.

No me gustaría dejar atrás los asaderos de pollo, que están sufriendo una caída drástica de consumo ya que la mayoría opera bajo la fórmula de recoger en el establecimiento, pero no podemos olvidar el esfuerzo que hacen, y como ejemplo voy a destacar los asaderos de pollo Tomás Morales 1 y 2, ya unos clásicos de la ciudad.

Muy atractiva la oferta del Mercado de Vegueta, que ha organizado un reparto a domicilio entre la mayor parte de su oferta. Y aunque otros mercados como el de Altavista no lo tenga, yo animo a todos los que puedan a que visiten los mercados de abasto de sus municipios, porque ahora más que nunca, el producto local y fresco es imprescindible en nuestras despensas, por no hablar del servicio y el trato cara a cara con nuestro frutero, carnicero, pescadero y también con el resto de los puestos.

Mercados.

En Tenerife, concretamente en si capital, Santa Cruz de Tenerife, tenemos al recién abierto GastroBar Chachi, al que pueden pedir en el teléfono 922281685. Muy interesante la propuesta de Cris Hernández en su Sabela, que se ha especializado en unos desayuno de lujo para empezar el día con fuerza o que bien pueden ser convertidos en unos sabrosos brunchs o almuerzos saludables. Los pedidos se deben hacer al mail sabelabar.foodmarket@gmail.com.

Como broche de oro les invito a brindar con la mayor vinoteca de Canarias, El Gusto x el Vino, que con el infatigable Toño Armas al frente, tiene organizado el envío a domicilio de toda aquella botella que tanto les haga feliz y soñar en unos momentos como los que tenemos, de reflexión absoluta. La compra la pueden hacer por mail en la página www.elgustoporelvino.com donde podrán elegir entre más de 1.000 referencias de vino diferentes.

Opciones de comida a domicilio en Tenerife.

Estos son unos pocos ejemplos de lo que he encontrado navegando por la red y preguntando. Ojalá sirva de ayuda, pero teniendo en cuenta el respeto hacia los que están trabajando y haciendo un servicio público a quien de verdad lo necesite, si tu caso te permite cocinar, anímate y acércate al producto local y a tus fogones, tu salud física y mental te lo agradecerá.