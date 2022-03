Aguacate y cilantro, los ingredientes para hacer el Mejor Mojo canario 2022

La chef Diana Marcelino, del restaurante El secreto de Chimiche (Tenerife), se ha llevado este miércoles el relevante premio al Mejor Mojo del II Concurso Nacional de Platos con Mojo, que se ha celebrado en el marco de Madrid Fusión, gracias a una receta en la que sobresalían dos ingredientes: el cilantro y el aguacate tostado. “No puedo estar más feliz, no me lo esperaba. No puedo sentirme más orgullosa de representar a mi isla. ¡Viva la gastronomía de Tenerife!”, confesó emocionada minutos después de recibir el reconocimiento.

Por su parte, el premio al mejor plato con mojos armonizado con vinos de Tenerife recayó en esta ocasión en el chef Nacho Garbayo, del restaurante Sueños de Cocina (Madrid), gracias a la mezcla de salmonete con mojo de guisantes, picada de aceitunas negras y berberechos, todo ello marinado con Los Tableros (DO Abona). Ambos han sido premiados con 800 euros y sendas cestas de productos de Tenerife.

El estand de Tenerife en Madrid Fusión acoge durante estos días de congreso internacional a profesionales de 25 restaurantes que abarcan todo el territorio insular, que despliegan el talento culinario y la diversidad de propuestas gastronómicas que ofrece la isla. A ellos se suma un equipo de cocina y sala del alumnado de los IES Punta Larga y Arico, que están trabajando y adquiriendo experiencia en este encuentro de relevancia internacional.

Además, cocineros de gran prestigio como Martín Berasategui, Susi Díaz, Joan Roca o Pedro Subijana, han visitado el estand de Tenerife y han podido probar algunas de las elaboraciones que se han ofrecido a lo largo de la jornada. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, han mantenido también un breve encuentro con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, y la directora insular de Turismo, Laura Castro.

Pedro Martín ha destacado “el enorme interés de todas las personas que se han acercado a degustar las exquisiteces que están ofreciendo los y las profesionales de Tenerife, tanto en el ámbito de la cocina como de los vinos, además de la representación de la artesanía. Es un orgullo que podamos estar aquí, en un congreso internacional del más alto nivel, apoyando desde el Cabildo a nuestra gastronomía y a los productos del sector primario, que están teniendo una aceptación muy importante entre los visitantes de Madrid Fusión”.