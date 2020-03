No anules tu comida, aplázala

La tarde del jueves 12 de marzo, en Twitter se empezaron a suceder en cascada las confirmaciones de cierre temporales de distintos restaurantes de la capital de España, así como de otras partes del país. Casas con Estrella Michelin como Coque, Annua o A’Barra; restaurantes de éxito consolidado y estable como La Tasquita de Enfrente o Lakasa publicaban en sus redes sociales que debido a la situación actual y teniendo como objetivo sumarse a lo que consideraban una responsabilidad social con sus empleados y clientes, habían tomado la dura decisión de echar el candado por completo. Mientras tanto, muchos restauradores locales se preguntaban entre ellos y nos llegaba a la prensa especializada cuál sería la ruta a seguir. Eso me llevó a realizar una ronda de llamadas a restaurantes desde El Hierro hasta Lanzarote para intentar tener una pequeña visión de cómo se afronta estos días la crisis desde Canarias.

Desde Lanzarote, Cristóbal Sánchez de La Cascada del Puerto, contaba que está “sufriendo una larga ristra de cancelaciones tanto de eventos, convenciones o incluso muchas mesas normales del restaurante están bajando a causa de la alarma social generada. Sin duda esto va a hacer tambalear a todo aquel negocio que no tenga un pulmón fuerte detrás que le ayude a aguantar este momento. Por ahora, nosotros vamos a dar vacaciones al personal, reagrupar los turnos y, por el momento, seguir abiertos”.

En El Hierro, concretamente en La Restinga, Arabisen Quintero, de Casa Juan, explicaba que “por ahora la situación es de calma tensa esperando con expectación la Semana Santa, que es clave para la isla. Sobre la decisión de seguir abiertos o no en estos días es algo que no tenemos claro y que no sabemos cuál es la solución correcta, porque por un lado podemos entender que estar en casa es lo más recomendable, mientras que también necesitamos seguir facturando para vivir. Si el cliente no viene, cerrar y dar las vacaciones al personal es una opción, pero sí es cierto que nosotros tenemos la experiencia de las erupciones volcánicas submarinas de la isla y esta situación se presenta muy similar donde de pasar por tener un mes sobresaliente con las expectativas, en 10 días nos vimos sin nada, tal cual, literal. El futuro a medio plazo lo vemos difícil y ya lo hemos comentado con el personal, pero también quiero terminar con ilusión y optimismo, porque si cuando el volcán hemos salido adelante, el coronavirus no nos va a enterrar”.

Situación similar la que transmite Juan Carlos Curpa, de El Jardín de la Sal, en Fuencaliente: “Hemos tenido cancelaciones importantes, concretamente de eventos significativos que han quedado pospuestos para meses posteriores e incluso alguno para 2021. Las reservas de diario han disminuido de forma considerable y eso se puede ver en que el tránsito de senderistas y visitantes ha mermado de forma considerable. Un medidor son los coches de alquiler que se ven en el parking entre los dos faros, que prácticamente está vacío. De momento vamos a seguir abiertos, reprogramando las vacaciones para todo el personal e intentando que el comensal que nos visite disfrute de nuestra casa, pero la incertidumbre sobre cuáles son los pasos a seguir es total y absoluta. No sabemos si continuar con el personal eventual, o si realizar modificaciones de horarios, teniendo en mente que estamos a pocos meses de las Fiestas Lustrales. De aquí viven 18 familias y miramos para todas y cada una de ellas”.

En Tenerife, Alberto González, de San Sebastián 57, cuenta que su casa estça “sufriendo las cancelaciones de eventos grandes mientras la ocupación actual del restaurante es de un 30%. Seguiremos abiertos a la espera de noticias una semana más, pero si continuamos con esta tendencia tomaremos medidas para sobrevivir económicamente al coronavirus”.

Ya en Gran Canaria, Danny D’Angelom de Neodimio60, relata que “acabamos de volver de vacaciones y llevamos dos semanas a medio gas, por suerte los fines de semana ha habido algo de movimiento y podemos cubrir gastos. El tema de reservas es donde hay muchas menos si lo comparamos con la misma temporada del año anterior, hoy además nos han anulado alguna mesa del viernes por el tema de los niños en los colegios ya que hay que hacerse cargo de ellos. Quiero ser optimista con el futuro ya que espero que todos volvamos a la normalidad en un par de meses, pero siendo realistas, la Semana Santa la veo negra porque no veo a los turistas con capacidad de llegar aquí.

El tema de cerrar un par de semanas por ahora no lo planteamos pero si empeora la cosa lo lógico sería hacerlo, pero el problema será a la vuelta y encima se acercan los trimestrales, con muchas cosas que pagar. Pero en un negocio como el nuestro vamos a ser positivos, gastar con cabeza, reducir costes al mínimo y aprovechar al 100% el trabajo que venga.” Son muchos más los testimonios que recogimos procedentes de todas las islas, pero creo que con este pequeño resumen de varias islas se puede resumir la sensación del sector que coinciden en incertidumbre y sensación de desamparo.

Como broche final y creo que resumiendo perfectamente lo que muchos sienten, me voy a remitir a lo que Lucho, jefe de cocina del afamado restaurante Sacha (Madrid), nos contó desde el epicentro nacional de la pandemia a día de hoy: “Aparte del coronavirus, el gran problema que tenemos es la incertidumbre de no saber que hacer, el cómo actuar y que nadie te de la información adecuada. Tenemos unos políticos que no tienen los huevos de poner sobre la mesa las decisiones que sean, vamos a hacer esto o lo otro, cerramos todos o no cierra nadie, se queda todo el mundo en su casa o no se queda. Pero no dicen nada y esa incertidumbre nos está matando, aquí en Madrid por lo menos.

Hay mucha gente que está cerrando sus locales pero también hay otra gente que acaba de llegar al sector y que no puede cerrar dos semanas porque si lo hace, no puede seguir. Tiene que haber una solución y tienen que plantear algo, pero creo que me estoy politizando un poco, por lo que prefiero pensar y luchar por salir adelante y pensar en ese momento de aquí a unos meses donde todo vuelva a la normalidad y esto quede como un mal recuerdo.”

Hasta ahora todo era información, pero ahora si me lo permiten voy a dar mi opinión, como crítico gastronómico especializado que se dedica a visitar restaurantes durante el año y escribir para intentar motivar a la gente a visitar propuestas interesantes. Partiendo de la base que sea cual sea la decisión de cada uno de ellos, creo que lo mejor para todos sería que el Gobierno obligara a cerrar las puertas de la hostelería y restauración durante las próximas dos semanas, acción que ya se ha llevado a cabo en China, Italia o Bélgica. Por ello me sumo a dos peticiones, la primera de ellas es a compartir ese #QuédateEnCasa y la segunda, dedicada al sector, “No anules tu reserva, aplázala y así ayudaremos a nuestra hostelería”. Por la parte de Por Fogones y A La Hora de Comer queremos decirle al sector que no sólo estamos con ellos, sino que nos sentimos parte del mismo, y que tras este break lucharemos codo a codo por ayudar a levantar la situación contando y mostrando las maravillas de nuestra gastronomía, productos y servicios, tanto en las islas como en el resto del país.