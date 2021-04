Bachaco Poké Bowl, quizás el mejor poke de toda Gran Canaria

Podríamos decir que esta crítica lleva macerándose largo tiempo, como en ocasiones nacen los buenos platos ya que visito Bachaco con menos asiduidad de la que quisiera y sin duda merecen, pero sí con la suficiente para poder ver con el paso del tiempo su constante evolución desde los inicios hasta el día de hoy. Puedo afirmar con rotundidad que para mí elaboran el mejor poké bowl de toda Gran Canaria, es más, el único que es capaz de llevarme a USA, donde hace años que descubrí este plato, tan de moda últimamente en la isla, pero que en muchos sitios maltratan hasta las lágrimas. Las causantes de que lo que en su día nació llamándose Crudo y que con el tiempo pasó a llamarse Bachaco Poké Bow son dos hermanas, Verónica y Viviana Velasco Rodríguez, venezolanas de nacimiento, canarionas de adopción y unas auténticas luchadoras: “Bachaco en Venezuela son unas hormigas negras de culo gordo y nos sentimos muy identificadas con este nombre porque así nos sentimos, dos super trabajadoras que poco a poco consiguen sus objetivos, cómo hacen las hormigas”.

En Bachaco, el rey de la carta sin duda alguna es el poké, pero uno en esta casa puede encontrar y de hecho lo hace, muchas más cosas. Firmes defensoras del producto local, nos cuentan que “nuestros patacones o los chips que usamos en los poké provienen de plátano verde canario, las verduras son todas de mercado local de abasto, los brotes nos los proporciona el especialista Microfarming Gran Canaria (quien está haciendo un gran trabajo, por cierto, al que pronto prometo hacerle una visita para contarles todo). Pero es que también buscamos el mejor pollo de corral o el atún, que siempre que podemos usamos el rojo canario o nuestro ceviche con salsa de maracuyá ahumada y que tiene en el cherne su ingrediente principal. Obviamente nuestra cocina es viajera y como tal, tenemos producto de aquí y de fuera, pero siempre con un nexo de unión imprescindible para nosotras como es la calidad de la materia prima como punto imprescindible para entrar en la cocina”. Ese ceviche aún no lo he probado, aunque ya les adelanto que será mi próximo plato en degustar.

Son momentos difíciles y aquí no escapan de la realidad del sector, “la pandemia y las restricciones nos están haciendo mucho daño sobre todo con el tema de horarios y continuos cambios, aunque somos afortunadas porque al estar en el entorno de Triana y estar ubicadas en zona peatonal podemos tener una terraza que se ha convertido en nuestro reclamo principal”. Ustedes que me leen conocen mi firme opinión en contra de las plataformas de comida a domicilio tipo Glovo, Just Eat o Uber Eats, pero resulta interesante y esclarecedor el conocer la opinión y experiencia de un local que lo ha vivido en primera persona como es este: “Como casi todos, estuvimos trabajando con ellas, pero lo que en un principio lo vimos como una inversión para tener más alcance y visibilidad, con el tiempo se convirtió en gastos y pérdidas inasumibles en unos momentos donde el coste hay que tenerlo muy controlado. Somos nosotras quienes ponemos los empleados, materia prima, trabajo y tiempo para que sean las plataformas las que se lleven el beneficio, por ello y con todo el dinero que dimos por perdido, sin miedo alguno decidimos salirnos a pesar de que muchas voces nos decían que si no estábamos en ellas no venderíamos, cosa que ha resultado ser absolutamente falso. Ahora estamos impulsando nuestro propio sistema de delivery, sostenible y equitativo para nosotros y el comensal, donde alcanzamos toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria asumiendo el cliente y nosotros el coste a partes iguales, que ronda los 5€ por cada uno en lugar de dar el 35% de nuestro trabajo y factura a una plataforma”. Estando yo en el restaurante esperando por mi pedido para llevar pude observar como entraron dos pedidos telefónicos a los que ellas les explicaban como era el nuevo reparto y cerrando las operaciones de manera satisfactoria. Particularmente me congratula ver como hay hosteleros que buscan otras soluciones alternativas, en su día planteé que algo así podría ser un nexo de unión interesante entre los taxistas y la hostelería, pero curiosamente quien más pegas puso a esa idea lanzada al aire fue el sector del taxi, cosa que sigo sin comprender. Conozco al menos una iniciativa que se está cocinando a fuego lento donde dos jóvenes emprendedores quizás se lancen a este nicho de mercado de delivery sostenible, profesional y responsable, estaremos al tanto de su evolución.

Pero retomemos lo más importante, la cocina de Bachaco, donde los tequeños, el trío de hummus, los patacones de tartar de atún o los wraps son sabrosos acompañamientos al que no me canso de repetir es el mejor poké bowl de Gran Canaria. Para los que no sepan lo que es el poké les hago un breve resumen. Poké significa “corte” en hawaiano y como es obvio, procede de las Islas Hawaii y más concretamente nace en el barco de los pescadores que cortaban los pescados con las frutas y verduras disponibles para su almuerzo, en el que no faltaba el arroz. A partir de ahí se convirtió en un plato de moda primero en restaurantes de todo el mundo, dando el salto fundamentalmente a Instagram debido a la belleza y colorido de sus creaciones. Como su propio nombre y concepto indica, nos encontramos ante un producto donde la calidad de la materia prima, la delicadeza de los cortes y el respeto es fundamental, aquí es donde radica la diferenciación entre Bachaco y la gran mayoría de los sucedáneos en la isla. La carta ya viene preparada con opciones ya combinadas que te elaboran en el momento de pedirlo, nada preparado de antemano, pero también puedes hacerte tu propio bowl, cosa a la que a mí me gusta jugar. Este que elaboramos a cuatro manos, entre ellas y yo, tenía arroz sushi, chocló, jengibre encurtido, edamame, cebolla al limón y garbanzo aliñado, todo ello con la salsa Vuelve a la Vida a base de tomate, cebolla, cilantro y limón, todo ello coronado con el atún rojo y topping de guisantes con wasabi y pipas de girasol. Está mal que yo lo diga, pero podría ser digno de incluir en carta gracias a la mezcla de sabores cítricos, texturas crujientes y suaves, toques picantes y el punto del rey marino que en estas fechas aporta el atún procedente de las islas. Y encima, viaja de maravilla a casa gracias a su maravilloso embalaje, 100% compostable y biodegradable que te permite ver el plato en su totalidad.

La parte dulce de Bachaco es otra de sus virtudes, postres aptos para celíacos y veganos conviven con los amantes del dulce más goloso. La tarta de Zanahoria elaborada con harina de almendra o su homenaje a la galleta Oreo, vicios absolutos. Casi me olvidaba de recomendarles sus bebidas caseras entre las que no dudo en destacar el Papelón con Limón, originaria de su país natal, Venezuela.

Por si esto fuera poco ambas me cuentan un pequeño secreto: “Vienen muchas novedades en Bachaco, porque por fin hemos conseguido el sueño de montar otro local, en esta ocasión en la zona del Puerto, es un logro total para nosotras. Empezamos el primero con mucha ilusión, todo lo hicimos con nuestras propias manos y cuando te digo todo, es todo, desde el piso donde se afianza la barra hasta el último trozo de madera que tiene. Por eso, llegar a tener en breve nuestro segundo local es un sueño porque además nos da fuerzas sentir que la gente valora nuestro trabajo y esfuerzo, no somos una empresa grande, ni tenemos respaldo económico más que la seriedad ganada día a día ante los bancos, así que nos sentimos orgullosas y felices, con mucha ilusión por seguir creciendo en nuestra propuesta en todos los sentidos”.

Su local se encuentra en la calle Benito Pérez Galdós 32, justo en la trasera del Cabildo de Gran Canaria, si quieren encontrarlos para hacerles pedidos o reservar en su terraza no duden en visitarlos en www.bachacopokebowl.com o seguirlos en su Instagram @bachacopokebowl.

Si les apetece seguirnos para descubrir más pistas gastronómicas pueden hacerlo en Twitter, Facebook e Instagram bajo los nicks de @porfogones y @alahoradecomer.