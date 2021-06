El tinerfeño Carlos Mesa y el gallego David Couñago ganan el I Concurso Nacional de Mojos de Madrid Fusión ‘21

El I Concurso Nacional de Mojos de Tenerife armonizados con Vinos de Tenerife, celebrado en la última jornada de Madrid Fusión, ya tiene ganadores. El chef tinerfeño Carlos Mesa, del restaurante Muelle Viejo (Tenerife) y su Mojo hervido y mojo de morena ha sido galardonado con el Premio al Mejor Mojo de Tenerife, además de 800 € y un lote de productos premium de Tenerife; mientras que David Couñago de Malasangre Food and Club (Vigo) y su plato Salmonete de roca con mojo ha recibido el galardón a Mejor Plato con Mojo, maridado con un Vera de la fuente (Vijariego y Marmajuelo de DO Abona), que también recibió 800 euros y otro lote de productos.

El certamen celebró su final en el escenario polivalente del congreso, con gran expectación entre el público ante el certamen organizado por el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, y Madrid Fusión y plasma el gran interés por la tradicional salsa tinerfeña e “inseparable” acompañamiento de las papas arrugadas.

El jurado ha estado formado por el periodista Alberto Luchini, de El Mundo; el periodista, escritor, sumiller y restaurador Alberto Fernández Bombín; la empresaria e influencer Cristina Oria; el chef tinerfeño Juan Carlos Clemente; y el gran erudito de los productos canarios del Cabildo, Domingo Ríos.

Los seis chefs han mostrado a todo el congreso la gran versatilidad y poder de fascinación que representan los mojos de Tenerife en el contexto de la cocina contemporánea. Justo antes de comenzar el concurso, se preparó en el escenario, en directo, un mojo tradicional de Tenerife, para mostrar a todo el público su origen por parte del chef ejecutivo de la delegación de la isla, Juan Carlos Clemente.

El resto de finalistas fueron: David González. Kamín (León) con Semijarea de lubina, caldo de mojo de comino fermentado y asado de cebolla roja, Ria Jahnke. Atocha 107 (Madrid) y su Bonito embarrado con mojo rojo picón de almendras; Jorge Bosch. La Bola (Tenerife) presentando el Mojo de tomates canarios y pimientos asados; patudo en mojo hervido y Jonay Hernández. La Vieja (Mallorca) con su Mini versión de “langosta con huevos fritos” y mojo de tuétano en dos tiempos. Los vinos empleados para los maridajes fueron: De Yanes (DO Islas Canarias), Tágara Marmajuego sobre lías (DO Ycoden Daute Isora), Presas Ocampo Maceración carbónica (DO Tacoronte Acentejo), Cariantre Vijariego (DO Valle de La Orotava) y Calius La Reconda (DO Valle de Güímar).

Tenerife, su historia, su tradición y sus productos, protagonistas del stand

El último día del congreso ha sido todo un homenaje a las tradiciones gastronómicas y los grandes productos de Tenerife miradas con respeto a día de hoy. Un desayuno saludable con tostada de pan artesano con mantequilla de cabra y aromáticas; cremoso de queso de cabra con tomates eco; pan, queso y guayabo; y queso asado con calabaza y cilantro.

El almuerzo mostró, tras el taller de papas antiguas y mojos tradicionales, toda la potencia de la cocina tinerfeña: papas arrugadas con sus mojos; pescado local, cítrico y picante; escaldón de mar; pulpo asado con mojo colorado; opa vieja; papas, costillas y piña; saco de pescado salado encebollado; carne de cabra asada; cochino negro, coles y judías manteca; Vinos de Tenerife y postres de pastelería El relieve.