Cocina y producto, de la mano en la Feria GC Me Gusta 2021

La Feria Gran Canaria Me Gusta avanza en la presentación de todos sus contenidos. Si hace unos días hablábamos de los chefs con Estrellas Michelin y Soles Repsol que nos visitaban hoy nos detendremos en el plantel canario que se subirá al escenario de la Feria durante sus tres días y que podrán seguir por streaming desde sus casas. El nexo de unión de todos ellos es la capacidad de lucha, emprendimiento y resistencia en estos tiempos de pandemia.

Lo primero que llama la atención del plantel escogido para participar en las ponencias es la escasa experiencia que todos y todas tienen a la hora de mostrar públicamente lo que hacen. Eso es un tremendo valor añadido a la hora de que una feria como ésta pueda dar voz al sector de forma más variada y diversa. El viernes 7 de mayo está centrado principalmente en las escuelas profesionales del sector y sus alumnos como principales destinatarios de las charlas. Para ello, Lolo Román (Spar Gran Canaria) y Juan Ramón Calvo (Fagor) ejecutarán dos exhibiciones gastronómicas con el producto local. A ellos se le sumará el Restaurante Majuga, que por medio de su jefe de sala, José Luis Sanagustín y su cocinero, Braulio Rodríguez, demostrarán la importancia del trabajo en conjunto entre sala y cocina a la hora de satisfacer al comensal. En esa mañana también se incorporará Antonio Márquez, maestro barista del café y propietario de la Finca Los Castaños (Agaete), que intentará concienciar al sector sobre la importancia de tener un buen café a disposición del cliente.

La tarde del viernes tendrá lugar la I edición del Concurso de Cocina Feria Gran Canaria Me Gusta, en esta ocasión con la modalidad “Cocina Jóvenes Talentos”, dirigida a los estudiantes locales y su evolución en las escuelas. Antes habrá una exhibición conjunta sobre la Cabra y el Cabrito de Gran Canaria propuesta por el investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Tacho Argüello, al que acompañará el chef de Cocina en Acción, Ruimán Déniz. Mientras se celebra el concurso se subirá al escenario uno de los últimos jóvenes talentos de la cocina grancanaria, Willy Ramírez, chef y propietario del Restaurante Pícaro, que ostenta un BIB Gourmand Michelin desde el año 2019 y que nos enseñará el trabajo que está llevando a cabo ahora mismo en su local con los fermentados propios y la aplicación en la cocina.

El sábado por la mañana abrirá el fuego de las demostraciones locales la chef Teresa Moon, del Restaurante El Bento Japonés, que mostrará como unir la cultura y gastronomía japonesa con el producto local. A ella le seguirá uno de los chefs con más años de experiencia de los que se subirán al escenario, Manuel Vilariño, que desde su restaurante La Palmera Sur ha logrado hacerse un hueco entre el público local y turista como uno de sus sitios favoritos a la hora de dejarse llevar por su mezcla de sabores, técnicas y culturas en los platos que elabora. La jornada mañanera la cierra un valiente de los fogones, Sergio Melián, de Tigot Gastro&Café, que en su pequeño rincón ubicado en Triana elabora de lunes a viernes un menú completamente diferente cada día. Su control de los escandallos a la hora de hacer rentable una propuesta como la suya es digna de estudio, su talento en la cocina es digna de saborearla y conocerse. La tarde del sábado está destinada a los soles y las estrellas de las que ya les hemos hablado, pero abrirá el fuego el que puede ser considerado mayor abanderado del km0 en la isla de Gran Canaria, Borja Marrero (Texeda).

Y llegamos con esto al domingo por la mañana, jornada final de la feria y día señalado para la celebración del I Concurso Regional Feria Gran Canaria Me Gusta Cocineros Profesionales. Dicho concurso contará con la presentación de los Hermanos Torres, asistentes durante estas jornadas y que se subirán en el escenario dentro de la jornada para profesionales Orígenes que se celebrará el lunes 10 de mayo, de la que les hablaremos en el tramo final de este artículo.

La mañana del domingo la abren las hermanas Viviana y Verónica Velasco, venezolanas de nacimiento, canarias de adopción y que demostrarán desde Bachaco Poké Bowl como se puede unir un plato de moda como es el poké e impregnarlo de calidad y sabor propio con el producto local de Gran Canaria. A continuación, Juan Santiago, de Hestia Restaurante desplegará en el escenario su concepto de cocina afrancesada sin dejar de lado las raíces canarias que lleva en el corazón. Termina la jornada la pastelera Dana Joher, de Ave Pastelería Artesanal que cocinará con las fresas que se cultivan en Valsequillo por bandera, sin duda alguna, un auténtico broche de oro dulce a la hora de terminar y concluir la parte para el gran público de la Feria Gran Canaria Me Gusta 2021.

Pero aquí no acaba todo, como les contaba unas cuantas líneas atrás, el lunes 10 de mayo tendrá lugar el encuentro profesional Orígenes, que abordará la innovación y evolución dentro del sector agroalimentario de Gran Canaria. Por y para ello, desde las distintas consejerías involucradas del Cabildo de Gran Canaria, Infecar, Fegastrocan, Gastronomic Projects y distintas asociaciones y patrocinadores varios han elaborado un programa de enorme interés para todos los y las profesionales del sector, abarcando el sector primario, formación, distribución y por supuesto, chefs y gente de sala.

Son muchos los palos a tocar en esta jornada intensiva de horario matutino que contará también con un desayuno en formato 100% seguro para los asistentes a la misma. Descubrir como Leche Sandra está reinventándose a sí misma incorporando nuevos productos como puede ser la mozarella, sumergirnos en la gran variedad de frutas tropicales que se están plantando en la isla y de la que podemos aprovechar en su temporalidad justa para ser aplicada en los platos salados de los mejores restaurantes o conocer más en profundidad la calidad de los germinados y brotes que se están cultivando en la isla, sin dejar atrás las bondades de la sidra que se está elaborando en Valleseco, que han sido capaces de ganar en concursos internacionales a las elaboradas en Asturias, son solo algunas de las ponencias que de una manera dinámica abrirán la mañana.

Deteniéndonos en algunos de los muchos nombres propios que se subirán al escenario es obligatorio abrir con los Hermanos Torres (2*Michelin y 3 Soles Repsol en su Restaurante Cocina Hermanos Torres, Barcelona). Ambos, auténticos conocedores y embajadores de la gastronomía canaria encenderán los fogones de la jornada Orígenes con una propuesta donde el producto local será el protagonista y como llevarlo a una nueva experiencia por parte del comensal, el reto para el profesional.

Imprescindible se apunta también la ponencia sobre la importancia y capacidad de innovación que nace desde el Banco Nacional de Algas ubicado en Taliarte. Para ello, sus responsables y el equipo de cocina del Restaurante Poemas by Hermanos Padrón se darán la mano a la hora de mostrar los avances que están trabajando juntos en las cocinas del espacio ubicado en el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway, recientemente reconocido con un Sol Repsol en la edición 2021. Cobra especial interés esta ponencia porque por primera vez podremos ver en el mismo escenario al chef Juan Carlos Padrón con la que es su jefa de cocina en Gran Canaria, Icíar Pérez, para muchos una de las grandes ya no promesas, sino realidades de la nueva cocina canaria, originaria de la isla de El Hierro.

Pero el encuentro Orígenes no quiere estar alejado de la realidad que azota a la hostelería y el sector primario local, por eso tendrá lugar una mesa redonda pero buscando el aspecto constructivo y motivador de 4 casos de éxito en estos tiempos de pandemia como son el Marketplace Gran Canaria Me Gusta, el Mercado de Vegueta, la empresa Dismepe Canarias y los aceites fusionados de Pepe Oil.

Como broche de oro, la formación como base de la excelencia a la hora de innovar y prosperar, y para ello no se me ocurre mejor persona que la elegida por la organización, Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, que en su 10 aniversario se ha convertido por méritos propios en la que sin duda es escuela profesional del sector por referencia para todos y me atrevería a decir que una de las líderes a nivel mundial. A nivel personal me atrevería a pedir a los dirigentes de Hecansa y todas las escuelas de gastronomía de las islas que solamente esta ponencia ya justificaría su presencia en el evento Orígenes. La buena formación de hoy es la única base para un futuro mejor en el mañana, y a día de hoy la formación en Canarias dentro de la hostelería genera tremendas dudas en la vida real, por mucho que algunos se empeñen en mirar hacia otro lado.

A la hora de inscribirse en la jornada Orígenes que tendrá lugar el lunes 10 de mayo de 08:30 a 14:30 pueden hacerlo de manera gratuita pinchando este link.

Desde las cuentas en Twitter, Facebook e Instagram de @porfogones y @alahoradecomer les iremos contando en tiempo real las cosas más interesantes que vayamos descubriendo en esta especial edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta 2021.