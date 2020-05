150HosteleríaPorFogones Gran Canaria

Segunda entrega de este reto #150PorFogones que nos hemos marcado para intentar dar voz a esos establecimientos que han decidido dar el paso y abrir ya sus puertas en estas fases 1 y 2. En este artículo nos quedamos por la isla de Gran Canaria y haremos un tour por propuestas para todo tipo de gustos y bolsillos.

Hestia

Hestia: Juan Santiago abre sus puertas a partir del martes 26 de mayo, preferiblemente bajo reserva directa por su web www.hestiarestaurante.com o al teléfono 928.49.76.30. Sin duda, la propuesta culinaria de esta casa, que abrió en septiembre pasado, seguirá navegando con pulso firme gracias a la apuesta por el producto de cercanía y la visión internacional de su gastronomía.

El churrasco

El Churrasco: Un clásico de las carnes de la isla que por lo pronto abrirá sus puertas en el incombustible local de Olof Palme con las brasas a disposición del comensal y la cocina con su horario ininterrumpido a partir de las 12 del mediodía.

Café Regina

Café Regina: También bajo los mandos de Mario Gil y Mariam Anastasia (Grupo M&M), este local donde se puede disfrutar del mejor café con puro origen colombiano. Su manera de tratar el grano, la variedad de maneras de tomarlo y esa carta que te puede servir desde el desayuno hasta la cena, lo ha hecho un imprescindible para el público local. Aquí abrirán todos sus establecimientos, los ubicados en los centros comerciales Los Alísios, Mogan Mall o el Gourmet Experience de El Corte Inglés incluidos.

Alonso

Cafetería Alonso: Ubicado en La Barranquilla, Telde, reconocido por el teldense y sus visitantes gracias a sus bocadillos de embutidos y caballas, volverá a ver la luz a partir del 26 de mayo.

Griego

Greek Taverna: En el centro comercial San Agustín, en el sur de la isla, ya llevan con su terraza abierta desde el pasado 11 de mayo, pero este lunes 25 de mayo abrirán también su salón interior. Su horario de lunes a viernes es tarde/noche de 17 a 23 horas, que adelantan los sábados y domingos de 13 a 23. Para reservar y leer su carta de manera anticipada pueden entrar en www.sabordegrecia.com y también tienen servicio de take away. Su cocina de puro sabor griego ya tiene una larga trayectoria entre el público local y el foráneo.

200 gramos

200 Gramos Burger: Ya un referente en la isla gracias a la calidad de sus hamburguesas, la variedad de su carta donde también ofrecen platos vegetarianos y una amplia variedad de cocktails. En unos momentos en los que las acciones sociales son tan necesarias, me gustaría destacar que en esta casa lo llevan haciendo muchos años. En el servicio delivery llevan trabajando semanas, también abrieron las terrazas cuando fue posible, pero somos muchos los que añorábamos esos interiores tan bien cuidados y que son parte del sello de identidad de la casa.

Bom gosto

Bom Gosto: Puro Portugal en el corazón de Guanarteme. No conozco ningún sitio de la isla que trabaje el bacalao en las formas y maneras en que se cocina aquí. Pero además, si por algo Portugal también es reconocida gastronómicamente hablando, es gracias a la calidad de sus conservas, y aquí las tenemos al alcance de la mano, bien para degustarlas en el local o bien para llevarlas a casa. Todo ello además, en el recién inaugurado local, en una nueva ubicación pero sin abandonar el barrio que los hizo suyo, Guanarteme.

Allende

Allende: Najwa y Jesús son de esas familias emprendedoras y luchadoras que tenemos en la hostelería de Canarias. Son muchas las familias que comen de manera directa o indirecta gracias a sus negocios varios tanto en la capital, como en el sur y también en Madrid. Por eso, decir Allende es decir sinónimo de felicidad para los habitantes de Gran Canaria, esa que se siente en una casa que está ideada para hacer gozar al comensal gracias a un trato cercano y una propuesta muy bien pensada y ejecutada. El Delivery, el take away y algunas de las terrazas ya estaban operativas, pero la gran noticia llega con la apertura de las salas en la mayoría de sus locales.

TAO

TAO: No me he equivocado, no estoy hablándoles de que en esta fase 2 las discotecas y bares nocturnos estén ya disponibles. Esta terraza que ha sido cedida por sus propietarios de manera desinteresada como punto de reparto para los más necesitados por parte de la Cruz Roja, abrirá sus jardines traseros los viernes y sábado para ofrecer unos brunch llenos de sabor, encuentros y buena música, pensados para compartir pero también respetando todas y cada una de las medidas de seguridad que se exigen a día de hoy.

Atlántico 928

928 Atlántico Lounge: En el corazón de San Agustín, donde los más veteranos que peinamos canas pasamos grandes noches de fiesta, tan añoradas a día de hoy, la propuesta gastronómica de esta casa, dinámica y llena de diversión, ya está preparada para todos aquellos que busquen un punto de encuentro en el sur de la isla.

Hasta aquí los 10 de hoy en este #150PorFogones, les invitamos a que si conocen o son propietarios de cualquier establecimiento de hostelería en las islas, nos lo hagan saber dirigiéndose a nosotros por Facebook, Twitter e Instagram en los nicks @porfogones y @alahoradecomer, y así podamos darles voz y visibilidad a sus propuestas.