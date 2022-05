Lo que no se ve de la Feria Gran Canaria Me Gusta

No les voy a mentir y no me voy a andar con rodeos, formo parte de la organización de la Feria Gran Canaria Me Gusta y eso me permite poder vivir por dentro algunas cosas que normalmente no se conocen pero que desde hace algunos años intentamos resumir de la manera más objetiva posible en este resumen que ya se ha convertido en una tradición.

Sería imposible y una falta de educación enorme no empezar este artículo reconociendo el trabajo, esfuerzo, dedicación y empeño que todo el equipo de INFECAR despliega en esta feria, quizás de las más complicadas de estructurar a nivel organizativo de cuantas se celebran en el año en este recinto. Aunque personalizar en nombres siempre acarrea injusticias yo no quiero dejar de mencionar a Raquel, Lidia, Idaira, Paola, Natalia o Raúl como las personas con las que más codo a codo he estado trabajando y que me consta que como dice la canción, “no han tenido horarios ni fechas en el calendario”, para que todo saliera lo mejor posible. Que sirvan estos nombres como el reconocimiento a todas y cada una de las personas que hacen posible que la Feria GC Me Gusta salga adelante, desde los vigilantes, azafatas, expositores, transportistas, foodtrucks, ponentes, empresas locales, ayuntamientos, consejerías varias del Cabildo de Gran Canaria, pero sobre todo, al sector primario de nuestra isla, que sin ellos, nada de lo demás sería posible y no solo en la feria, sino en los 365 días del año.

De lo sucedido en la Feria ya les hemos dado debida cuenta diariamente por estas mismas líneas y lo han podido ver por multitud de medios de comunicación. Aquí yo quiero llevarles de la mano por esas anécdotas que no se conocen, pero antes de ello no voy a pasar la oportunidad de felicitar a la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria por haber elaborado la que para mí ha sido mejor pabellón de toda la historia de la feria, tanto por estética (ese mural con fotos de Nacho Oramas que te llevaban por toda la isla ha sido mítico) como por el contenido en aulas y actividades, con especial dedicación al destinado al mundo de la pesca, al de las mieles con el panal de abejas incluido o a los mataderos insulares, todos causaron auténtica sensación. Fue todo un lujo y un placer asistir a una de las ponencias impartidas por Cuqui (técnica del Sector Primario) y Tana Motas (Profesor y director del IES Bañaderos CI) donde la claridad con la que nos hablaron de nuestros pescados unido a unas recetas tradicionales y perfectamente ejecutadas me hacen reafirmarme en mi creencia que en Canarias están funcionando casi mejor los IES como centros formativos que la propia Hecansa, con más medios.

Si de los ponentes venidos de península o Tenerife hablamos, empezaré por Teresa Gutiérrez, que llegó el jueves tarde y ya esa misma noche se desplazó a MuXgo para conocer la oferta de Borja Marrero. El viernes, tras conocer la feria por la mañana, almorzó en CuernoCabra, donde también se encontraba Ricard Camarena, quedando ambos grupos encantados por la propuesta de Canariedad Máxima ideada por Safe Cruz y de la que Alberto González es aquí su auténtico guardián. Ya por la noche se incorporaron al grupo Carlos Maldonado y Braulio Simancas, disfrutando todos de un auténtico manjar marino en el Restaurante Embarcadero en forma de enyesque, donde Rafa, Matteo y John se desvivieron porque todo fuera rodado con una propuesta muy original donde un menú degustación es servido en tres únicos pases; “fríos, calientes y postres”. Con pequeños detalles a pulir como es la cantidad de bocados en cada pase (demasiados esta noche), les invito a que siempre por encargo, pregunten por esta opción de menú degustación pensada para compartir entre amigos y familia, es tremendamente divertida y el sabor/ejecución es impecable.

El sábado a las 08:30 ya estábamos todos en la guagua camino de Fagajesto, a la quesería La Caldera donde Tania y Francisco, junto a José Manuel Sosa (jefe de la agencia de extensión agraria de Gran Canaria) nos tenían preparado uno de esos momentos únicos que no olvidaremos en nuestras vidas, seguro. En un paraje y con un tiempo que parecía de cuento, esta joven pareja que ha empezado dos veces desde cero en menos de 10 años por las circunstancias de la vida, llegamos justo a la vez que la leche con la que diariamente elaboran sus joyas en forma de quesos artesanales. José Manuel nos dio una ponencia en vivo explicando las características de varios quesos traídos desde diversas partes de la isla y pudimos degustar un desayuno con café de Agaete, quesos, dulces y mucha agricultura. De hecho, Ricard Camarena se dedicó a recoger papas, recolectar flores y plantas, todo ello de cara a la ponencia que hizo esa tarde en el escenario principal de la feria, que merecerá un artículo por sí mismo ya que elaboró un menú degustación de 6 pases, con postres incluidos, todo con productos de Gran Canaria. Jamás he visto un derroche de creatividad e inspiración a ese nivel. Creo que estamos ante uno de los grandes genios de la gastronomía mundial y que los productos de Gran Canaria le transmitieran tanto ha sido toda un motivo de orgullo.

Tras la visita a la quesería nos dirigimos a la Bodega San Juan ya en el municipio de Santa Brígida donde Cristina Millán (quinta generación de la familia) nos llevó de la mano por un entorno y paraje únicos, un lugar donde enamorarse de lo que es la historia y el terruño de nuestra isla. Yo había estado en este lugar en 2017 justo cuando Cristina decidió volver a poner en marcha este proyecto, 5 años después lo que era un sueño se ha convertido en una apasionante y hermosa realidad en la que vale la pena detenerse, pensar, recapacitar y contarlo todo, cosa que haremos próximamente en un reportaje dedicado a toda su historia del ayer, su presente y su futuro del mañana. Aquí fue la DO Gran Canaria por parte de Josefina Rojas quien no presentó algunos vinos de la isla, eso sí, se echó en falta más amplitud de territorio ya que nos quedamos prácticamente por el centro de la isla. Estos pequeños detalles creo que la DO debería tenerlos más en cuenta para cualquier acto venidero.

Ya en Infecar llegó la visita obligada al pabellón 6, donde todos los cocineros pudieron apreciar las bondades y características del Sector Primario de Gran Canaria. Vuelta por el resto de pabellones, picoteo servido por el catering Échale Mojo y ya salida al escenario principal ubicado en el pabellón 5. Abrió el fuego Borja Marrero (MuXgo) mostrando el concepto que une Tejeda con Las Palmas de Gran Canaria a través del despiece de la oveja como elemento principal, continuó Carlos Maldonado (Raíces) que sigue arrastrando el tirón de masas de antaño, Teresa Gutiérrez (Azafrán) deleitó con el uso del producto local en sus postres y lo de Ricard Camarena fue más que una ponencia, una masterclass de como mirar alrededor, observar las bondades que ofrece la tierra y llevarlas al plato. Aún Braulio Simancas y un servidor estamos anonadados con ese derroche de creatividad que le llevó a crear un auténtico menú degustación de 6 pases, todos con productos de la isla y del que el fin de semana podrán tener toda la información en esta misma sección en un especial “Ricard Camarena cocina por Gran Canaria”.

Ya en la noche, cena en el “nuevo” Bevir, donde José Luis Espino y su equipo desplegaron la esencia de esa cocina que nos cautivó en el antiguo Halma y que está convirtiendo esta casa en un imprescindible de la capital grancanaria. A la mañana siguiente varios de los periodistas procedentes de la península, así como Ricard Camarena enfilaron camino hacia Agaete donde Victor Lugo y familia les enseñaron la Finca La Laja y se fueron hacia sus respectivos puntos de partida con el gran sabor que la cocina de Davidoff Lugo pone en los platos que cocina en Casa Romántica.

Sin duda alguna, la Feria Gran Canaria Me Gusta consigue el objetivo que se propone, conseguir que todos los que vienen desde otras partes del archipiélago o del exterior vuelvan a casa con unas dosis de nuestros aromas y sabores clavados en el corazón.

Ha sido una edición muy especial, la de la vuelta a la casi normalidad por completo y desde la organización se es muy consciente de que no todo ha salido como se esperaba como ha podido ser las largas colas para poder comer en la zona de foodtrucks. Nada de esto queda en saco roto y ya se están articulando, reflexionando y trabajando para que la Feria Gran Canaria Me Gusta 2023 siga avanzando en esos pasos que la están consolidando ya no en uno de los eventos más importantes de INFECAR, sino que se erija en una cita inexcusable para todos los amantes de los aromas y sabores de Gran Canaria

