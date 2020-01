Angel León, el Chef del Mar, cabeza de cartel en la Feria Gran Canaria Me Gusta

En lo que se lleva convirtiendo en tradición durante los últimos tres años, la Feria Gran Canaria Me Gusta sigue trabajando por dar a conocer los productos de la isla redonda a varios de los cocineros y periodistas más reputados del país. Chefs de la talla de Paco Roncero, Erlantz Gorostiza, María Marte, Begoña Rodrigo, Braulio Simancas o Safe Cruz, entre otros, así como el mejor heladero de España y Premio Nacional de Gastronomía, Fernando Saenz, han ido viniendo a participar en los últimos años, en este el testigo se lo ceden a tres grandes cocineros con un nexo de unión en común, su apuesta por el producto local, de cercanía y que abarca desde los océanos y las marismas de Angel León, la fusión con Francia y Jerez de Juanlu Fernández y la apuesta por los mercados de abasto que ejecuta Lucía Freitas.

Ellos han sido los elegidos por la organización de la Feria Gran Canaria Me Gusta para vivir y conocer de primera mano las bondades del producto de la isla. Por ello, el viernes día 7 de febrero se embarcarán en una guagua que los llevará desde el norte al sur de la isla, conociendo algunos de los lugares más típicos y característicos de nuestra geografía como puede ser la Finca La Laja, donde conocerán el café de Agaete. Por supuesto, teniendo al “Chef del Mar” en la isla, la visita al Banco de Algas se antoja como imprescindible, así como terminar la jornada cenando en uno de los restaurantes que en este año 2020 han conseguido sumar una Estrella Michelin a la isla.

Lucía Freitas

Ya el sábado por la mañana, darán una vuelta a la feria para seguir conociendo los productos que en la misma se degustan y así poder compartir con los productores de primera mano sus sensaciones e inquietudes. Ya, por la tarde tendrán lugar los showcooking de estos tres primeras espadas de la gastronomía, no sólo nacional, sino que trasciende nuestras fronteras. Para ello, los mismos traerán lo mejor que tienen en su cabeza, pero dejando hueco porque como los tres han confesado a este periódico, en exclusiva, “queremos integrar lo que veamos allí en nuestros platos. Ya que vamos a una Feria singular, creada por los productores y dirigida al gran público, nos apetece cocinar lo que nos encontremos, como se ha hecho toda la vida”.

Angel León le tiene un cariño especial a las islas, “nunca olvidaré que fue en Tenerife donde me dieron la 3ªEstrella Michelin, pero también participé en el rodaje de El Chef Viajero conociendo los maravillosos fondos de la isla de El Hierro, así como también he participado en el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, en Teguise. Pero tenía pendiente y con muchísimas ganas mi visita a Gran Canaria, donde ansío conocer el proyecto del Banco de Algas”. Por su parte, Juanlu Fernández nos recordaba “que ya estuve en Gran Canaria hace unos años en el sur de la isla, durante la Feria del Atún en Mogán, que me dejó un gran sabor de boca. Ahora me ilusiona conocer otras partes de la isla que no conozco y de la que me han hablado maravillas”. Para terminar, Lucía Freitas reconocía “que no conozco las islas, son de esas cosas que te pasan, que viajas por medio mundo y a veces lo que tienes más cerca no lo visitas. No cabe duda que Galicia y Canarias siempre ha estado muy conectada en alma y espíritu por el trasvase de gente entre ambas comunidades, yo ahora ansío llegar allí y dejarme llevar.”

Ángel León

A estos chefs les acompañarán en el recorrido por la isla algunos de los periodistas gastronómicos más importantes del país, pero también mirando a los que escriben de gastronomía por otras islas. Y como broche de oro en la segunda jornada de la Feria Gran Canaria Me Gusta, todos los invitados compartirán en una pequeña mesa redonda ante el público, las sensaciones que la isla, sus gentes y sus productos le hayan hecho sentir. Si es como los dos años anteriores que esta acción se ha llevado a cabo, doy fe que los mismos se convierten de manera automática en unos embajadores reales de Gran Canaria, con todo lo que ello conlleva.

Juanlu Fernández

Desde Por Fogones compartiremos esas jornadas intensamente con todos ellos y les mantendremos perfectamente informados por medio de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en los nicks @porfogones y @alahoradecomer.