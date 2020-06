Las Estrellas Michelin de Gran Canaria brillarán a partir de julio

Aún parece que fue ayer cuando la isla de Gran Canaria dio un golpe en la mesa durante la última Gala Guía Michelin celebrada en el mes de noviembre en Sevilla. Esa noche volvieron las tan ansiadas Estrellas Michelin a manos de dos establecimientos de la isla redonda, pero además, cuatro nuevos BIB Gourmand y dos recomendaciones se incluyeron por méritos propios en la Guía Michelin 2020. Y si en su momento todos nos congratulamos por lo bueno que resultaba esto para nuestra gastronomía y también para nuestro turismo, este 2020 se los pone un poquito más difícil y ahí es donde debemos estar nosotros, los “turistas locales”, llenando sus mesas y disfrutando de esta gastronomía que está llevando a la isla de Gran Canaria a conseguir el respeto y la atención de todo amante del buen yantar y el mejor beber.

PLATO MICHELIN: “Una cocina de calidad y la mano del chef: ¡Sencillamente una buena comida!

Esta es la descripción que la guía dedica a esta sección, y dos restaurantes con ella se encuentran en la isla. Uno en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, concretamente en Playa del Inglés, como es el Rías Bajas, que tiene prevista su apertura para los primeros días de julio teniendo en cuenta que se encuentra en zona turística total y absoluta. “Seguiremos manteniendo nuestra identidad en defensa del producto uniendo lo mejor de Galicia y Canarias a través de ambos recetarios”.

Ya en la capital encontramos al Restaurante Bevir, una de las grandes sorpresas de la última edición de la guía, donde consiguió meterse merecidamente con un mérito doble ya que llevaba menos de un año de vida gracias a una propuesta que aúna producto, originalidad, creatividad y buenos precios, todo ello envuelto en una de las salas con más empaque de la ciudad. “Seguiremos con nuestra propuesta por los menú degustación, que tras la apertura en este mes de junio ha sido de lo más demandado”.

En cuanto al Restaurante Summum ubicado en el Hotel Reina Isabel de la capital, tiene prevista su reapertura ya para el próximo mes de octubre, aproximadamente.

Big Gourmand

BIB GOURMAND: “Nuestra mejor relación calidad/precio. Un momento de placer gastronómico por menos de 35€: Productos de calidad, precios contenidos y una cocina con una excelente relación calidad/precio”.

Esta es una de las categorías que más auge ha ido cogiendo con los años ya que hablamos de establecimientos donde el deleite para el comensal es total y absoluto. La isla de Gran Canaria estaba muy bien representada por tres ya imprescindibles.

Casa Brito (Visvique, Arucas), donde disfrutar de una de las mejores parrillas asadoras de toda Canarias, a la que en los últimos años ha ido sumándose una amplia y potente selección de platos elaborados en su cocina. Si a ello le añadimos la excelencia en la sala y el carisma de su propietario, entendemos ese cocktail perfecto que lleva años triunfando. Ya abrió sus puertas desde el mes de mayo con el reconocimiento por parte de su clientela. “Sigue siendo Casa Brito, el de siempre”, ese es el mejor cumplido que se le puede dar a alguien en estos momentos.

Pero sin duda alguna, el auténtico motor gastronómico de la isla es su capital, Las Palmas de Gran Canaria, que ya tenía dos BIB Gourmand al que este año se le sumaron cuatro más que merecieron un reconocimiento expreso por parte de la guía en su portada, destacando junto a Valencia como las dos ciudades de España con mayor explosión en la categoría.

Deliciosa Marta tiene prevista su apertura a finales de julio por temas personales de sus propietarios, que están en espera de un nuevo miembro de la familia y ya prefieren aguantar un poco y levantar el vuelo con todo organizado. En cambio, el Restaurante Qué Leche! abrirá sus puertas el próximo 1 de julio con Jennise y Mario al frente del equipo, con mil ganas de demostrar que siguen siendo un referente en su cocina llena de chispa y sabor que ha conquistado el paladar del comensal más exigente. “Combinaremos nuestros platos de siempre con algunas sorpresas nuevas para el comensal pero tenemos claro algo, quienes somos y quienes querremos seguir siendo”, nos confesaba entre ilusionada y emocionada Jennise Ferrari.

Y ahora toca el turno de los cuatro establecimientos que entraron por la puerta grande de esta categoría en la Guía Michelin 2020 comenzando por Pícaro Restaurante, otro de esos locales que en menos de un año lograron posicionarse con un galardón que muchos ansían tener y que abrió las puertas a principios de junio. Este año no ha sido fácil para su chef y propietario, Guillermo Ramírez, pero tiene muy claro algo: “Ya lo peor ha pasado, ahora de lo que tengo ganas es de cocinar y hacer feliz al comensal a través de mis platos. Y lo vamos a conseguir, no bajaremos el nivel ni un ápice, todo lo contrario, apretaremos aún más”.

Por su parte, uno de los cocineros que cuenta con mayor respeto por parte de todo el sector de la isla y que vivió la Gala Michelín de Sevilla desde dentro, Carmelo Florido, de El Equilibrista33, adelantaba que en los primeros días de julio ya estará operativo su equipo. “Estamos aprovechando para hacer unos pequeños lavados de cara al local, que siempre viene bien. En cuanto a nuestra propuesta, no haremos ningún cambio, tenemos claro el camino que queremos recorrer, con el producto local como protagonista absoluto y cocinando sano y sabroso para nuestros comensales, lo más importante que tenemos”, añade.

Chefs

Pero no todo ha sido de color de rosa en esta categoría BIB Gourmand porque dos establecimientos han sufrido importantes novedades. Por un lado, La Barra by Traddiction cerró sus puertas en el mes de enero y no tuvo nada que ver con la pandemia. Pero como siempre, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, y ahora el que era su propietario y chef, Ángel Palacios, ha fichado por el Restaurante Kano ubicado en la zona centro de la ciudad, Triana. Y esa casa ha aprovechado este parón para reestructurar la tipología del local, teniendo ahora dos áreas perfectamente separadas: en una de ellas encontramos una visión muy street food de calidad con la cocina americana como protagonista, mientras que en la parte alta del local se sirve la oferta más gastronómica de su chef, con platos que vienen “heredados” de La Barra, sin duda un local que los inspectores podrían visitar de cara a tener en cuenta estos detalles.

El otro cambio gordo ha sido en el Restaurante El Santo, donde su alma máter y chef principal, Abraham Ortega, ha decidido colgar el delantal y avanzarse en emprender por sí mismo una próxima aventura, por lo pronto el que era su equipo se ha quedado a cargo de la cocina, que sin duda tendrá que buscar una personalidad y camino propio con la mayor brevedad posible.

Foto cedida por Leandro Fajardo

ESTRELLA MICHELIN: una cocina de gran nivel ¡Compensa pararse! Productos de primera calidad, cuidadas elaboraciones, sabores marcados y una notable regularidad en la confección de los platos.

Sin duda los grandes triunfadores de la pasada gala y aún retumba en la memoria de cada uno de los que allí estuvimos la explosión de alegría y felicidad de ambos chef, que lejos de ser “competencia”, reconocen que tienen una maravillosa relación, y como prueba, esta foto realizada por Leandro Betancor englobada en sus artículos para Canarias Ahora, “¿Me conoces mascarilla?”

Cinco estrellas

La Aquarela fue la primera gran alegría de esa noche, con un Germán Ortega que recuerda emocionado ese momento y reconoce su “ilusión por volver a encender los fogones ya que es demasiado tiempo sin cocinar, no recuerdo la última vez que viví algo así. En La Aquarela volveremos al punto donde estábamos, apostando por el producto de la zona como protagonista y dos menús degustación al alcance del comensal. Como variación para el comensal que no tenga ganas de una comida tan copiosa o quiera deleitarse con unos platos en concreto, pondremos la opción de pedirlos de manera individual con unos precios ya marcados en la carta.

Por su parte, Alexis Álvarez, chef de Los Guayres coincide con Germán en sus ganas por “ponernos en marcha ya. Es triste ver el hotel cerrado pero nos reconforta saber que hay clientes que nos escriben y se interesan por la apertura para poder hacer sus reservas. En cuanto a la propuesta gastronómica tengo que agradecer a la dirección del hotel su apuesta firme y decidida por mantener la línea que nos llevó a ser reconocidos con la Estrella y eso haremos, no mirar hacia atrás ni para coger impulso”.

Nicolás Villalobos, director general de Be Cordial Hotels ratificaba esas palabras de Alexis a las que sumaba “la ilusión por volver a poner el hotel en marcha. Es muy duro ver el esfuerzo de tantos años en una pausa tan grande, pero confiamos en que las aguas volverán a su cauce, aunque haya que hacer un esfuerzo por parte de todos. En principio y si todo sigue su curso, el próximo 17 de julio tenemos prevista la apertura del hotel, y por supuesto que ese será el día que también abrirá sus puertas nuestro restaurante con Estrella Michelin, Los Guayres. Son muchos los años que mirábamos a Tenerife con sana envidia observando cómo los restaurantes con Estrella estaban todos allí, este verano es el primero que tras muchos años Gran Canaria brilla con dos, confiamos en que el público local y el turista que llegue a la isla tenga ganas de disfrutar de una alta cocina al alcance de la mano”.

Restaurante Gofio

Como bonus track nos vamos a Madrid, donde Safe Cruz y toda la crew como les gusta hacerse llamar, hacen brillar la más alta cocina canaria en su Restaurante Gofio. Este 11 de junio ha abierto sus puertas tras un éxito arrollador en la capital con su propuesta delivery El Lagar x Gofio. “Volvemos con más fuerzas y ganas que nunca en Gofio, no nos cabe duda de que este cierre nos dará alas para ser aún más defensores a ultranza de nuestro recetario y producto siempre bajo nuestra peculiar visión de la alta cocina. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y no dejaremos que nada nos aparte del camino marcado, con tal confianza qué si el 2020 será la bomba en lo que queda, el 2021 podría ser el mejor año de Gofio hasta la fecha”.

Antes de terminar esta ruta por la Guía Michelin en la isla de Gran Canaria, no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar algunos establecimientos que podrían estar en cualquiera de las categorías de la guía francesa. Repartidos por la isla no me gustaría olvidarme de Texeda (Tejeda) o Estragón (Casa Pastores). Ya en la capital grancanaria, destacaría a los restaurantes Majuga, Churrasco, Sarang, Hestia, Cuerno Cabra (by Gofio, Madrid), Poemas by Hermanos Padrón (en el Hotel Santa Catalina bajo la batuta de los Hermanos Padrón, 1* Michelin en El Rincón de Juan Carlos, Tenerife) o Neodimio60, cualquiera de todos ellos dignísimos candidatos a aparecer en distintas categorías de la Guía Michelin, que ya ha declarado por activa y por pasiva su apoyo incondicional al sector, con unos inspectores que ya habían efectuado visitas múltiples por todo el país y que apretarán el acelerador con mucho esfuerzo para poder cumplir con los parámetros en cuanto a visitas establecidas con vistas a presentar la Guía Michelin 2021 el día marcado en el calendario, 30 de noviembre, porque como cantaba Freddie Mercury: the show must go on.

