Tenerife enciende sus fogones

Continuamos a la búsqueda de esos establecimientos que conformen los primeros #150PorFogones en este reto que nos hemos marcado para intentar dar voz a los que han decidido dar el paso y abrir sus puertas en estas fases 1 y 2. Si el primero de ellos fue destinado a las ocho islas y el segundo a Gran Canaria, este tercero lleva el sello de una isla llena de sabor, Tenerife.

San Sebastián57: Alberto González Margallo, cántabro de nacimiento y chicharrero de adopción, apuesta por empezar a encender los fogones de manera paulatina, en estos días estrenando un servicio de take away y delivery, para ya pasar a abrir su sala en los primeros días de junio.

San Sebastián 57

La Chachi: Javi y Nacho no han parado en esta pandemia de sumar y construir, por un lado con acciones humanitarias a las que no han querido dar visibilidad pero que me consta de su vinculación, por otro, con los aplaudidos servicios para llevar y recoger. Ahora toca el momento de disfrutar de la cocina divertida y llena de guiños joviales, pero con un plato mítico que en esta casa se come de mil maneras diferentes, el Arroz a la Cubana.

La Chachi

Etéreo by Pedro Nel: Pedro Nel y todo su equipo ya han acondicionado este maravilloso local, ubicado cerca del parque García Sanabria de la capital chicharrera, donde disfrutar de su propuesta ininterrumpida a partir de las 12 del mediodía. Su carta seguirá en la línea de calidad y respeto al producto como nos tiene ya acostumbrados.

Etéreo

Churrería La Vega Lagunera: Como su propio nombre indica, ubicado en pleno corazón de La Laguna, este local, que lleva tras de sí una larga historia de amor al negocio y respeto máximo a la calidad y receta que llevan sus churros, que han enamorado tanto a comensales como a las parejas que se han conformado alrededor de ellos tras una larga noche de fiesta. Gracias al amigo José Luis Reina y su página La Laguna Gastronómica por hacernos llegar la información de locales que se estén abriendo en su mágico municipio, sitio para vivir o para visitar sin fin.

Churrería

La Bola de Jorge Bosch: Jorge Bosch y su inconfundible sello de gastronomía canaria, con el que mezcla lo mejor de la nueva forma de cocinar Canarias con la historia del recetario tradicional, vuelve por sus fueros en este local de La Matanza, que este año recibió un BIB Gourmand de la Guía Michelin y que ahora seguirá demostrando todo su valor, tanto en el espacio exterior como en el interior.

La Bola

La Gastrotienda: También en La Laguna, María José Padrón regenta esta mezcla de tienda y restauración donde poder disfrutar del maridaje perfecto gracias al excelso producto local y también una grandísima selección de viandas procedente del exterior.

Gastrotienda, Tenerife.

Sabela: Cris Hernández y su equipo siguen haciendo historia en la capital tinerfeña gracias a su propuesta en forma de cajitas que va creciendo día a día. Si todo comenzó por desayunos, ahora tenemos surtidos para los distintos momentos del día y todos los gustos posibles. En breve comenzarán la apertura de su espacio interior.

Sabela.

La Sandunga: Otra de las grandes propuestas de la isla, en este caso más ubicada hacia el sureste, en la que su chef, Santi, ha levantado el vuelo tras esta pausa obligatoria con mucha fuerza. Si el servicio para llevar ha sido un completo éxito, la apertura de la sala y algún tramo del espacio interior sigue jugando esa misma liga. Recordamos que en este mismo año recibió un más que merecido Sol Repsol.

La Sandunga.

Pizzería Gioconda: En La Orotava encontramos este pequeño rincón donde el plato más famoso de la cocina italiana, su pizza, encuentra esos hornos grandes y unas manos que cuidan y dan forma artesanal a este manjar. Por otro lado, si se les apetece complementar su almuerzo o cena con otros tipos de propuestas diferentes, la carta tiene propuestas como el tartar de atún con trufa, piñones y crema de aguacate, que hace salivar al comensal.

Gioconda.

Izakaya LO: Cristo Hernández y sus manos mágicas para la cocina japonesa lideran esta propuesta que sigue manteniendo los altos estándares de calidad que han llevado a esta casa a obtener el reconocimiento tanto del comensal local como del foráneo. Ellos, que llevan haciendo delivery y take away desde el principio de esta pandemia, han decidido mantenerse por ahora con estos dos servicios ya que están incrementando la calidad de elaboraciones y creatividad a la hora de poder satisfacer a los paladares más exigentes.

Izakaya.

Con estos diez de hoy ya vamos por 30 establecimientos incluidos en nuestros #150HosteleríaPorFogones. Les invitamos a que si conocen o son propietarios de cualquier establecimiento de hostelería en las islas, nos lo hagan saber dirigiéndose a nosotros por Facebook, Twitter e Instagram en los nicks @porfogones y @alahoradecomer, y así podamos darles voz y visibilidad a sus propuestas.