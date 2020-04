La hostelería se une para crear un futuro mejor

Que la hostelería es un sector importantísimo para España no lo duda nadie, pero para nuestra tierra, Canarias, sin duda lo es más. En este primer mes de la crisis causada por el coronavirus, la locura en los supermercados empezó por los rollos de papel higiénico, que han ido perdiendo fuerza en las listas de la compra en beneficio de la cerveza y los aperitivos, algo que demuestra las ganas que tenemos de salir para visitar ese bar, restaurante u hotel donde siempre nos sentimos como en casa.

Esta semana han sido varias las iniciativas que han empezado a moverse en torno a la hostelería. Grandes multinacionales, congresos gastronómicos de renombre, empresas del sector y la prensa gastronómica de nuestro país han decidido mirar de lleno a una actividad económica que está sufriendo en silencio, pero dando la cara en todo momento. El chef José Andrés ha llegado a casa con esa maravillosa iniciativa donde colegas de toda índole se ponen a cocinar para ayudar a los más necesitados a través de World Central Kitchen. En solo 72horas han repartido más de 4.000 comidas por ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona contando con manos como las de Diego Guerrero (Dstage), Germán Carrizo y Carito Lourengo (Fierro) o Carles Tejedor (La Barra). Para quien se quiera sumar, debe contactar con la empresa Mateo&Co en rrss, que está organizando todo esto por nuestro país. Desde aquí, mi aplauso y reconocimiento a todos ellos.

De destacar también es la acción de la familia Sandoval que en Madrid está cocinando sin parar para 33 familias del barrio de San Blas dando de comer a más de 140 personas cada día, desde los fogones de su restaurante Coque, con dos Estrellas Michelin.

Pero también las grandes empresas nacionales y multinacionales se han lanzado a ayudar a un sector que afronta un futuro bastante incierto, con más sombras que luces si somos realistas con el nuevo mundo que vamos a vivir. En este entorno, Cruzcampo ha lanzado una campaña con el lema #FUERZABAR y en la que la cervecera anuncia una batalla de acciones cara al hostelero con una aportación equivalente a más de 15 millones de cañas de las cervezas Cruzcampo y Amstel. Con ello quiere sumar un granito de arena, o mas bien de cebada, a la hora de estar al lado de sus clientes en unos momentos como los que vienen.

Cruzcampo

La plataforma online El Tenedor ha puesto en marcha la iniciativa #SalvemosNuestrosRestaurantes, en la que cada uno podrá adquirir un bono anticipado al restaurante que desee, por el importe que desee ayudar. De esta forma, esa casa que tanto queremos y que tan feliz nos hace podrá recibir en estos duros días donde afrontan multitud de gastos, un poco de liquidez económica, siempre en función de las disponibilidades de cada uno. Toda la información la pueden encontrar en www.salvemosnuestrosrestaurantes.es

El Tenedor

Por último, pero no por ello menos importante, quizás la acción que más ha calado en el gran público y en el corazón de miles de hosteleros de toda España, comenzando por los que a día de hoy son la gran baza de nuestra gastronomía, los cocineros y las cocineras que la están haciendo grande día a día. Makro ha lanzado el #UNOPUNTOSIETE, que significa y hace partícipe a los 1.700.000 habitantes de nuestro país que forman parte directa de la hostelería en cualquiera de sus ámbitos. Toda la información la pueden leer en www.unopuntosiete.es pero en resumen podríamos destacar que aparte de este ingente número de personas que forman parte directa del sector, la hostelería registró en 2018 una facturación de 123.612 millones de euros, lo que representa el 6,2% del PIB, con un incremento del 3,1% respecto al año anterior, según se recoge en el Anuario de la Hostelería de España de 2019. En su conjunto, el sector registró un total de 314.311 establecimientos, que dieron empleo a 1.7 millones de personas.

Uno Punto Siete

Con la pandemia del COVID-19, los restaurantes se han visto obligados a cerrar antes incluso de decretar el estado de alarma en nuestro país. Miles de personas han perdido su trabajo, y miles de proveedores de alimentación y bebidas también se han visto afectados. Al igual que repartidores, limpiadores, y otros muchos trabajadores. Los restaurantes son el alma de nuestra economía y nuestras comunidades, y necesitan nuestra ayuda. A diferencia de otros pequeños negocios, su liquidez es completamente dependiente de su negocio actual. Si los establecimientos están cerrados, no hay ingresos y esto provoca que las facturas no se paguen.

Dentro de las ayudas lanzadas por el Gobierno no hay ninguna que ayude específicamente a este sector que se está viendo altamente afectado y el futuro no pinta muy prometedor, porque una cosa es terminar el confinamiento y otra muy diferentes es el día después.

Es por eso que lo que comenzó como un pequeño grupo de WhatsApp en el que se nos pedía apoyo y difusión a esta iniciativa, todo fue creciendo de una manera tan exponencial que a día de hoy es raro el o la persona que navegando por las redes sociales no haya visto el #UNOPUNTOSIETE con alguien haciéndose la foto con el cartel alusivo.

Chefs Estrellas Michelin

Pero de esta campaña yo discrepo en algo, porque creo que no sólo hay “unopuntosiete millones de hosteleros”, me atrevería a decir que vivimos en un país donde si cada uno de sus habitantes es un entrenador de fútbol en potencia, de lo que no me cabe duda, es que los más de 46 millones de habitantes de nuestro país tienen algún bar, restaurante u hotel donde desearían estar en este momento disfrutando, compartiendo y brindando por su rato favorito. Por estos #UNOPUNTOSIETE que sí viven de todos nosotros, ojalá los 46.000.000 de personas llenemos nuestros rincones favoritos el día en que podamos beber, comer, y sobre todo, vivir. Yo, como periodista gastronómico, también me considero sin duda uno de esos #UNOPUNTOSIETE y cuando esto acabe, Por Fogones y A la Hora de Comer estarán apoyando a un sector que nos necesita más que nunca, si siempre ha sido ese lugar al que hemos ido a que nos hagan disfrutar, ahora nos toca a nosotros corresponderles con la misma gratitud.