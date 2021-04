Los Soles Repsol 2021 dan calor a Canarias

Lunes 12 de marzo y es San Sebastián, una de las capitales gastronómicas por excelencia de nuestro país, la ciudad que acoge a más de 180 invitados en una jornada marcada por la emoción y que se transmite a través de la distancia con motivo de la entrega de los Soles Repsol 2021, los cuales han sido generosos con las Islas Canarias donde han llenado de brillo e ilusión a seis restaurantes repartidos por tres islas, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.

En la provincia de Las Palmas han conseguido un Sol Repsol el Restaurante El Equilibrista33 en un año especialmente duro para ellos no sólo por la pandemia, sino por la imposibilidad de tener terraza por lo que si nos ceñimos a este 2021 tengamos en cuenta que de las 14 semanas que llevamos de año, únicamente han podido abrir 5. Al habla con el propio Carmelo Florido desde San Sebastián nos contaba que “en estos momentos que valoren tu trabajo de esta manera y poder estar aquí rodeado de tantos grandes de España pero sobre todo de compañeros canarios es un chute de ilusión y fuerza. Doy las gracias porque puedo trabajar (aunque ahora mismo no) y que encima te premien por lo que te apasiona, es todo un regalo.”

El otro restaurante premiado en la isla de Gran Canaria ha sido el Poemas by Hermanos Padrón, sin duda el primero de los reconocimientos de una larga lista que llegará en el futuro. Juan Carlos Padrón, que ya tiene 2 Soles en El Rincón de Juan Carlos, quería “agradecer a todo el equipo de El Rincón su esfuerzo, trabajo y dedicación, somos una casa familiar que hace muchos esfuerzos para poder seguir manteniendo los niveles de exigencia que nos marcamos. Pero especialmente quiero dedicar este premio a quienes más lo merecen, los equipos de cocina y sala de Poemas encabezados por nuestra jefa de cocina, Iciar Pérez y nuestro director de sala, Esteban García, que encabezan un equipo de cine en un lugar tan emblemático como el que tenemos el honor de asesorar”. Al hablar con el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway se confesaban “muy orgullosos desde el Grupo Barceló y el propio hotel del equipo que conforma el Poemas by Hermanos Padrón. Este reconocimiento de la Guía Repsol nos da las fuerzas necesarias en estos momentos menos propicio a la hora de seguir apostando sin fisuras por un proyecto gastronómico ambicioso a la altura de un icono de la ciudad como es esta casa”.

A su vez, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y firme defensor de la gastronomía como uno de los ejes importantes de la institución accedió a dedicar unas palabras, “en tiempos muy duros para el sector y con la incertidumbre todavía sobre los restaurantes y sus trabajadores, estos soles alumbran la esperanza de la recuperación mientras reconocen el enorme trabajo, ganas e ilusión de sus profesionales por hacer de esta isla una referencia en la gastronomía. No puedo más que agradecer tantas banas, esfuerzo y voluntad para no rendirse. Con un ¡Enhorabuena y Muchas Gracias!”, concluía el presidente.

En Lanzarote el sol fue a brillar a uno de los sitios que más lo merecen por su trayectoria, regularidad y firme apuesta por la calidad y el producto local, El Risco, Famara, con su eterna ventana abierta hacia La Graciosa. El alma de esta casa lo podríamos dividir en dos partes, la de Juan Perdomo en cocina y Pedro Nolla en sala, este último desde el propio restaurante emocionado confesaba que “estamos muy felices, ilusionados y te diría que sin palabras para agradecer este reconocimiento. Después de estos meses tan duros vividos, con un nivel 4 de medidas sanitarias contra la pandemia que no le deseamos a nadie, recibir este Sol Repsol nos da la energía y aliciente para seguir luchando como jabatos por nuestra gastronomía canaria”. Sería injusto no reconocer el apoyo que el Cabildo de Lanzarote hace por la gastronomía y como ejemplo de ello, Saborea Lanzarote, liderado desde la institución conejera por el consejero de Turismo, Ángel Vázquez, que declaraba su “felicidad por El Risco de manera especial. Un merecido premio para un equipazo de una gran trayectoria, que significa a su vez un auténtico reconocimiento al producto local y el saber hacer de este grupo de personas que lideran Juan y Pedro. Es una gran satisfacción personal ver el gran desarrollo que ha alcanzado la gastronomía de Lanzarote, tanto por el Sol Repsol de El Risco, como por el resto de restaurantes presentes en la Guía”.

Es Tenerife, eso sí, la isla que recoge mayor número de Soles Repsol en esta edición, con tres. El Restaurante Haydée con Víctor Suárez a la cabeza y el único de los premiados con el que no hemos podido contactar aunque se ha convertido en el auténtico reportero fotográfico con un selfie para la historia, donde reúne a todos los canarios presentes en Donosti y encabeza este reportaje. Otro de los restaurantes premiados ha sido el NUB, que además hace poco estrenaba nueva ubicación en el Gran Hotel Bahía del Duque con Fernanda Fuentes y Andrea Bernardi al mando de sus fogones que desde Sanse contaba que “este Sol es un reconocimiento al esfuerzo, trabajo, perseverancia y sudor que llevamos en todos estos años, pero muy especialmente en los últimos meses donde tras estrenar ubicación con muy buena aceptación, ha llegado este parón en nivel 3 del que estamos deseando salir cuanto antes”.

El Taller de Seve lleva una proyección imparable, reconocido por los usuarios de TripAdvisor como el mejor restaurante de Tenerife, ahora este Sol Repsol no viene más que a reafirmar que se encuentra en el camino adecuado. Seve Díaz, su propietario y chef, estaba eufórico al otro lado del teléfono, “es indescriptible lo que estamos viviendo hoy, permíteme que agradezca a la organización el trato que nos están dispensando y lo maravilloso que es acudir a una gala presencial con todas las medidas de seguridad. Para mí como restaurante significa el fruto a un trabajo honesto que realizamos en El Taller y permíteme dedicárselo a todos los clientes que han creído en nosotros, a mi familia y mi mujer que es parte fundamental y por supuesto a todo el equipo. Este es el reconocimiento más bonito que podríamos tener en estos momentos, pero del día de hoy me quedo con la complicidad, unión y sinergias que los seis equipos canarios presentes en San Sebastián hemos creado, que seguro será para siempre ya que en Canarias somos muchos y muy buenos, unos aquí y otros que no están pero que llegarán”. Terminaba en forma de audio con muchas risas y complicidad cantándome entre varios de ellos la canción “Tenerife tiene, seguro de sol”, a la que yo le cambiaré el título por “Canarias tiene, seguro de sol, seguro de sol, Canarias tiene”. Y hoy con más felicidad que nunca.

Si quieren consultar la lista entera la pueden encontrar en www.guiarepsol.com donde además de los Soles actuales podrán descubrir los que repiten galardón y la lista de Recomendados Guía Repsol, donde también hay notorias novedades en esta edición como puede ser Casa Juan en El Hierro o La Bola de Jorge Bosch en Tenerife. Desde Por Fogones queremos felicitar a todos los galardonados, a la vez que también reconocer el trabajo de todos aquellos que merecen estar en las listas y a los que este año no les ha tocado. No bajen el esfuerzo porque su momento llegará seguro, Canarias lo está haciendo muy bien y me atrevería a decir que muy pronto llegará el día donde varias chefs con nombres de mujer subirán a este podio, donde actualmente solo podemos encontrar a Fernanda Fuentes.

